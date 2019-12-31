Сборные Канады и США вышли в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею

Сборные США и Канады обеспечили себе выход в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею. На оставшиеся две путевки претендуют команды Чехии, России и Германии.

Сборная Канады встречалась с командой Германии. Преимущество канадцев по ходу матча было более чем ощутимым. В итоге встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Нолан Фут, Лиам Фуди, Кален Эддисон и Тай Делландреа. Автором единственной шайбы у немцев стал Янник Валенти.

В другом матче группы сборная США в овертайме одолела Чехию - 4:3. Победу американцам принес гол Коула Колфилда. Также в составе команды США точные броски на счету Шейна Пинто, Артура Калиева и Джека Друри. В составе чешской команды отличились сделавший дубль Либор Забрански и Петр Чайка.

Перед заключительным туром группового раунда сборные США (8 очков) и Канады (6 очков) гарантировали себе выход в четвертьфинал. За оставшиеся два места ведут борьбу команды Чехии (4 очка), России и Германии (по 3 очка). Участники плей-офф определятся 31 декабря.