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31.12.2019 12:22
Рубрика: Общество

Северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан и приближается к России

Текст: Юрий Медведев
Ученые особо обращают внимание на скорость смещения полюса, который движется от канадской Арктики к Сибири. Если в 2000 году она составляла около 15 километров в год, то сейчас выросла в несколько раз, достигнув рекорда - около 55 километров за год.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

С момента своего открытия в 1831 году северный магнитный полюс "прошел" около 2250 километров. Если рост скорости продолжится, то, по расчетам ученых, полюс прибудет в Сибирь, а точнее в район Таймыра, через 30-40 лет.

Фото: iStock
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Исследователи предполагают, что увеличение скорости движения северного магнитного полюса не окажет сильного влияния на большинство людей. Однако это может сказаться на работе систем навигации, радиолокации, электронных сим-карт на гаджетах и т.д.

Отметим, что скорость движения южного магнитного полюса с момента открытия почти не меняется, за все эти годы прибавка составила всего несколько километров.

Причина перемещения магнитных полюсов остается для науки загадкой. Есть довольно очевидная версия, что все дело в сдвигах, которые происходят в глубоко внутри планеты. Но насколько она верна, а главное, каков механизм явления, еще предстоит выяснить.

Общество Наука

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