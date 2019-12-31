Северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан и приближается к России

С момента своего открытия в 1831 году северный магнитный полюс "прошел" около 2250 километров. Если рост скорости продолжится, то, по расчетам ученых, полюс прибудет в Сибирь, а точнее в район Таймыра, через 30-40 лет.
Исследователи предполагают, что увеличение скорости движения северного магнитного полюса не окажет сильного влияния на большинство людей. Однако это может сказаться на работе систем навигации, радиолокации, электронных сим-карт на гаджетах и т.д.
Отметим, что скорость движения южного магнитного полюса с момента открытия почти не меняется, за все эти годы прибавка составила всего несколько километров.
Причина перемещения магнитных полюсов остается для науки загадкой. Есть довольно очевидная версия, что все дело в сдвигах, которые происходят в глубоко внутри планеты. Но насколько она верна, а главное, каков механизм явления, еще предстоит выяснить.