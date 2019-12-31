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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; N48, ст. 5500; 2009, N1, ст. 18; N15, ст. 1780; N48, ст. 5733; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101; N 31, ст. 4466) следующие изменения:

1) абзац шестой после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) абзац двадцатый после слов "сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин