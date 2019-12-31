Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"