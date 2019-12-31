Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года
Статья 1
Внести в пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; N48, ст. 5500; 2009, N1, ст. 18; N15, ст. 1780; N48, ст. 5733; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101; N 31, ст. 4466) следующие изменения:
1) абзац шестой после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";
2) абзац двадцатый после слов "сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" дополнить словами ", сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Президент Российской Федерации В. Путин