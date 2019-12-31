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31.12.2019 09:17
Рубрика: В мире

СМИ: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу

Текст: Владимир Шилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении к нации намерен поддержать проходящую в стране пенсионную реформу. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По данным агентства, французский лидер "подтвердит готовность властей к диалогу и напомнит о важности этих изменений, которые призваны искоренить неравенство".

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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В уходящем году во Франции борьба против пенсионной реформы приобрела беспрецедентно острый характер. Профсоюзы и оппозиция регулярно выводили на улицы Парижа сотни тысяч людей. В результате власти были вынуждены несколько смягчить предлагаемые меры. Теперь новые правила выхода на пенсию будут распространяться лишь на тех, кто родился после 1975 года. Для этой категории граждан пенсионный возраст сохранится на уровне 62 лет.

Как ожидается, правительство республики рассмотрит данный законопроект на заседании 22 января 2020 года. Как ожидается, в конце февраля доработанный документ поступит на рассмотрение в парламент.

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