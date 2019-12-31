Трамп назвал дату подписания первого этапа торговой сделки США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что первый этап торговой сделки Соединенных Штатов с Китаем будет подписан 15 января в Белом доме, сообщает Reuters.

Американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, что подпишет соглашение с "высокопоставленными китайскими представителями", а вскоре после этого отправится в Пекин, чтобы начать переговоры по следующему этапу многостороннего торгового соглашения. В понедельник газета South China Morning Post сообщила, что вице-премьер КНР Лю Хэ посетит Вашингтон, чтобы подписать соглашение. Отметим, что Дональд Трамп недавно отменил планы повышения тарифов на китайские товары, сославшись на прогресс в достижении соглашения. По словам главы Белого дома, он хочет увидеть широкомасштабную сделку, которую подпишет с президентом КНР Си Цзиньпином.

Между тем, отмечают эксперты, стороны по-прежнему не проработали основные детали сделки. Ожидается, что соглашение по первому этапу сделки, приведет к снижению тарифов и увеличению китайских закупок американской сельхозпродукции, энергии и промышленных товаров при одновременном разрешении некоторых споров по поводу интеллектуальной собственности.

Однако до сих пор даже в СМИ не опубликована ни одна версия документа. Кроме того, китайские чиновники еще не взяли на себя публичные обязательства по ключевым деталям соглашения, таким как увеличение импорта товаров и услуг США на 200 миллиардов долларов в течение двух лет.

По данным американской стороны, Китай купил в США товары на сумму 130 миллиардов долларов в 2017 году, до начала торговой войны, и услуги на 56 миллиардов долларов.

Напомним, что Вашингтон начал торговую войну против Пекина в середине 2018 года, обвинив Китай в "нечестной торговой практике, такой как кража интеллектуальной собственности США и субсидии, которые несправедливо приносят пользу китайским государственным компаниям. С начала торговой войны обе стороны повысили налоги на импорт на экспортные товары на сотни миллиардов долларов, что взбудоражило мировые рынки и сказалось на глобальном экономическом росте.

Судя по всему, эти нюансы и будут отражены в документе, который планируется подписать 15 января в Белом доме. Торговый представитель Соединенных Штатов дал понять, что в рамках первой фазы сделки китайские юридические средства защиты патентов, товарных знаков, авторских прав, в том числе улучшенные уголовные и гражданские процедуры, будут направлены на борьбу с кражей интеллектуальной собственности, пиратскими и контрафактными товарами.

Власти США заявили, что такие вопросы, как промышленные субсидии, будут закреплены юридически во время следующих этапов торговой сделки между двумя странами.

В США эта торговая война особенно затронула интересы фермеров, важную политическую группу Дональда Трампа, которая поддержала его в борьбе с Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Разумеется, глава Белого дома не хочет терять свою электоральную опору на выборах, которые пройдут В США в ноябре 2020 года. и заинтересован в том, чтобы как можно скорее уладить торговые разногласия с Китаем.