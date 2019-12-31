Трамп назвал отличной координацию антитеррористических служб США и РФ

Между Вашингтоном и Москвой налажена "отличная координация" по линии антитеррористических служб, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя предотвращенную ранее атаку сторонников ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ) в Санкт-Петербурге.

"Президент России Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и США за переданную им информацию о планировавшихся террористических атаках в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и важная координация!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее ФСБ задержала двух граждан РФ - Георгия Чернышева и Никиту Семенова. Подозреваемые присягнули на верность террористам и планировали теракты в новогодние праздники.