Федеральная служба безопасности задержала двух граждан России, которые готовили террористические акты в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.

Как сообщает РИА Новости, информацию о подготовке терактов ФСБ получила от спецслужб США. Отмечается, что задержание осуществлялось 27 декабря.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Терроризм", "Приготовление к совершению преступления", "Участие в деятельности террористических организаций".

Также сегодня Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поблагодарил президента США за помощь в предотвращении терактов.