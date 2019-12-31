Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск заболеваний

Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск серьезных заболеваний, включая подагру, высокое кровяное давление, болезни сердца и даже рак. Результаты исследования, которое проводилось учеными в различных странах, включая Канаду, США, Израиль, Южную Корею и Великобританию, опубликованы в American Journal of Human Biology ("Американском журнале биологии человека").

Выяснилось, что у мужчин более длинный безымянный палец может свидетельствовать о повышенном риске возникновения депрессии, агрессии, а также связан с облысением, но меньшим риском сердечного приступа. Известно, что выпадение волос у мужчин в связано с низким уровнем тестостерона (который также связан с более длинными безымянными пальцами).

У женщин с более длинными безымянными пальцами чаще развивается остеоартрит рук, и, вместе с тем, они подвержены меньшему риску заболеть раком молочной железы. Исследование показало, что женщины с указательными пальцами длиннее, чем их безымянные пальцы, как правило, проходят через менопаузу позже.

В некоторых случаях размеры определенных частей тела определяются условиями развития организма в утробе матери или в детстве, другие могут быть следствием образа жизни человека в зрелом возрасте.

Наличие относительно коротких ног по сравнению с длиной тела может увеличить риск избыточного веса или сердечных заболеваний, диабета второго типа и проблем с печенью.

Исследователи из британского университета Лафборо выяснили, что рак простаты и яичек, а также рак молочной железы до менопаузы, рак толстой кишки чаще встречаются у пациентов с длинными по сравнению с туловищем ногами. Кроме того, согласно исследованию, проведенному учеными университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, люди с более длинными ногами менее подвержены риску заболевания диабетом.

В свою очередь, согласно исследованию ученых Королевского колледжа Лондона, у тех, у кого более длинные ноги по сравнению с туловищем, риск слабоумия на 20 процентов ниже. Более длинные ноги по сравнению с длиной туловища являются признаком быстрого роста и хорошего питания в детстве, в то время как относительно короткие ноги свидетельствуют о более медленном развитии организма человека в детстве и влиянию негативных факторов окружающей среды, включая плохое питание, бедность и курение матери во время беременности. Неполноценное питание в первые годы жизни может вызвать долговременные проблемы, которые влияют на чувствительность организма к инсулину (гормону, который помогает убирать сахар из кровеносных сосудов), что приводит к более высокому риску диабета второго типа.

"Длина ног является маркером программирования питания в раннем возрасте, который может обеспечить резерв мозга и защитить от нейродегенерации в более позднем возрасте", - пишут исследователи в статье для журнала PLoS One.

Ученые выяснили, что небольшой размер головы человека может быть связан с повышенным риском развития деменции. Окружность головы мужчины в среднем составляет 58,4 сантиметра, у женщины 56 сантиметров. Люди с меньшим размером головы имеют в 2,1 раза больше шансов заболеть деменцией, говорится в исследовании, проведенном в Сингапурской национальной университетской больнице с участием 2500 пожилых людей.

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical and Experimental Neuro-psychology ("Журнале клинической и экспериментальной нейропсихологии") показало, что люди с меньшей окружностью головы и низким уровнем образования в четыре раза чаще страдают деменцией.

Согласно выводам ученых, когда человеческий мозг достигает шести процентов своего полного размера к шестилетнему возрасту, хорошее развитие клеток головного мозга в эти ранние годы может обеспечить создавать когнитивный резерв, действующий как защитный фактор от деменции в дальнейшей жизни, отмечает The Daily Mail.

Отдельное исследование посвящено выяснению риска заболеваний у людей с различными окружностями талии. "Яблоки" - то есть люди с большим весом вокруг талии - подвергаются большему риску для здоровья, чем "груши" - те, кто имеет больший вес на бедрах. Исследования показали, что накопление жира вокруг талии приводит к более значительному риску сердечных заболеваний, диабета второго типа и рака. Это объясняется тем, что жировые клетки вокруг талии, как правило, очень активны, производя соединения, которые могут повредить систему организма, регулирующую уровень сахара в крови.

Между тем, дети женщин, которые имеют более грушевидную форму и низкое соотношение окружности талии и бедер, показали лучшие результаты в тестах на интеллект.

Большая часть исследования также была посвящена влиянию роста человека на риск ряда серьезных заболеваний. Рост, которого человек окончательно достигает, как правило в возрасте около 20 лет, является визуальным маркером серии событий от зачатия до взрослой жизни.

Чем выше человек, тем больше у него риск развития шести видов рака, говорится в отчете, подготовленном Всемирным фондом исследований рака. А исследование, проведенное Американским онкологическим обществом, показало связь между ростом и весом женщин и риском заболевания раком молочной железы.

Исследование, основанное на показателях состояния здоровья 424 тысяч женщин в постменопаузе, из которых у трех тысяч развился рак молочной железы за 14-летний период, показывает, что смертность от рака молочной железы увеличивается с их ростом. Женщины ростом выше 170 сантиметров имели на 64 процентов больше шансов заболеть этой болезнью, чем женщины ростом около 160 сантиметров.

Другое исследование, проведенное в больнице имени Бригама в Бостоне, выявило связь между высоким ростом и повышенным риском рака простаты. Риск рака поджелудочной железы связан с ростом и весом, согласно исследованию Оксфордского университета, в котором приняли участие 400 тысяч человек. Вместе с тем, у мужчин ростом выше 180 сантиметров вероятность сердечного приступа на 35 процентов ниже, чем у мужчин ростом ниже, выяснили ученые Гарвардского университета.