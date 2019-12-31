Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

На 92-м году ушел из жизни создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО "Туполев".

Улетел навсегда создатель самой мощной и самой красивой боевой машины в мире. Не случайно среди летчиков бомбардировщик Ту-160 получил прозвище "Белый лебедь".

Работу над Ту-160 Близнюк начал в 1960-х годах. Валентин Иванович не только руководил всем проектом, но и непосредственно разработкой аэродинамической схемы самолета и его двигателя в частности.

Напомним, Ту-160 - самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой геометрией крыла. Это и самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

Валентин Близнюк окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, с 1952 работал в КБ Туполева, где, в частности, занимался разработкой технических проектов беспилотников, включая Ту-123, Ту-143 и других самолетов.

В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160. В 1981 году разработанный Близнюком Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.

В 2019 году американский журнал National Interest включил Ту-160 в список самых опасных российских бомбардировщиков, назвав его "зверем от авиации".