Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 499-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27, ст. 2706; 2007, N 24, ст. 2830, 2833; 2008, N 49, ст. 5724; 2009, N 26, ст. 3139; 2010, N 27, ст. 3427; 2011, N 1, ст. 16, 45; 2012, N 24, ст. 3070; 2013, N 9, ст. 875; N 27, ст. 3477; 2015, N 27, ст. 3981; 2016, N 1, ст. 60; N 27, ст. 4255; 2018, N 9, ст. 1284; N 17, ст. 2421; N 47, ст. 7132) следующие изменения:

1) пункт 43 статьи 5 дополнить словами ", постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании";

2) пункт 3 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции:

"3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия;";

3) в статье 143 слова "статьях 141 и 142" заменить словами "пунктах 1, 2 и 4 части первой статьи 140";

4) в статье 145:

а) часть вторую дополнить предложением следующего содержания: "Копия постановления, вынесенного в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи, в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой настоящей статьи разрешаются прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения.".

Президент Российской Федерации В. Путин