В 2020 году количество кибератак может вырасти в 10 раз

Эксперты по информационной безопасности ряда московских компаний считают, что большинство кибератак на физические лица и на компании осуществляется именно с целью получения персональных данных.

Финансовую выгоду при этом преследуют в 30 процентах атак на юридические лица и в 42 процентах - на частные. На данные банковских карт приходится свыше 30 процентов украденной в результате атак на частные лица информации. Участились случаи утечек баз данных компаний, в том числе и банков. При этом эксперты прогнозируют рост таких атак и, следовательно, утечек в наступившем году в 5-10 раз.

Кстати, данные платежных карт можно относительно недорого приобрести в теневом интернете - за 9 долларов карту. Это почти 24 процента всей продаваемой информации.

В МВД сообщили, что количество преступлений, совершенных с использованием платежных пластиковых карт, выросло за девять месяцев прошлого года на 130 процентов и составило более 23 тысяч, а количество преступлений с использованием мобильных телефонов - почти на 91 процент, почти до 78,5 тысячи.