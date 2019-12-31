В Болгарии заявили о готовности получать газ из "Турецкого потока"

В Болгарии все готово для начала поставок российского газа по новому маршруту - непосредственно из "Турецкого потока". Как заявила министр энергетики Теменужка Петкова, это поможет снизить цену на "голубое топливо" для конечных потребителей почти на пять процентов.

"С 1 января по договоренности с российской стороной будет газ будет поступать с территории Турции. Финансовый анализ показывает, что получение газа из Турции позволит добиться ежегодной экономии около 70 млн левов (около 40 млн долларов - примечание "РГ") и снизить цену для потребителей на около пяти процентов", - сообщила министр. По ее словам, необходимая инфраструктура полностью готова, 11-километровый участок газопровода от границы с Турцией до узловой компрессорной станции "Странджа 2" заполнен газом.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России по дну Черного моря стоимостью в 10 млрд долларов. Как ожидается, официальная церемония его запуска в эксплуатацию пройдет в Стамбуле в начале января 2020 года.