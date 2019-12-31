В Германии осквернили еврейское кладбище

Вандалы разбили несколько десятков надгробий на еврейском кладбище в городе Гайленкирхене на западе Германии. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, полиции не удалось по горячим следам раскрыть это преступление.

Более 40 надгробий повалены на землю, часть из них разбита и не подлежит восстановлению. Злоумышленники также облили несколько могил синей краской. По подозрению в преступлении задержаны двое молодых людей в возрасте 21 года и 33 лет. Однако позже их пришлось отпустить.

Представители правоохранительных органов в настоящее время изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.