В Госдуме назвали безграмотными заявления о сговоре Сталина и Гитлера

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на высказывания посла США в Польше о сговоре Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий о том, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну". По ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

Эти заявления не только безграмотны, но и поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма, считает Леонид Слуцкий. Об этом он написал в Twitter.

Ранее председатель Госдумы Володин предложил госдепартаменту США проверять послов на знание истории стран, где им предстоит работать. Он осудил попытки цинично переписать и "извратить все то, что происходило 80 лет назад".