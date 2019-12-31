Володин ответил на слова посла США о Второй мировой войне

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил госдепартаменту США проверять послов на знание истории стран, где им предстоит работать. Такое заявление глава нижней палаты сделал, реагируя на слова американского посла в Польше Джорджетты Мосбахер.

Ранее дипломат написала о том, что причиной Второй мировой войны стал сговор Гитлера и Сталина, а "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

Володин, которого цитирует пресс-служба ГД, подчеркнул, что посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и США.

"Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, - уверен он. - Когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления".

Он заметил, что в начале 40-х годов прошлого века, "когда мир стоял на грани пропасти - никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина".

Политик напомнил, что СССР понес невосполнимую утрату: более 27 миллионов человек погибли в той войне. При этом США и Британия потеряли 850 тысяч солдат и офицеров.

"Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма, - подчеркнул Володин. - Необходимо об этом помнить и чтить их память".

Он осудил попытки цинично переписать и "извратить все то, что происходило 80 лет назад".

"Было бы правильно, чтобы госдепартамент США, прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - резюмировал Володин.