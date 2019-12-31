В Китае робототехники изобрели кошку, реагирующую на голосовые команды

Китайская компания создала робота-кошку MarsCat, которая может самостоятельно перемещаться по дому своего владельца, используя 16 моторизованных соединений. Наряду с простой прогулкой, робот может выполнять такие действия как игра, сон и даже закапывать воображаемые отходы в ящике для мусора, сообщает New Atlas.

Робот-кошка может выражать энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость. Помимо батарейного блока у робота есть установленная на носу камера, чувствительный лазер, микрофон, динамик, шесть емкостных сенсорных датчиков и микропроцессор. Используя их, робот может распознавать разные объекты (например, три включенные игрушки), а также избегать препятствия и реагировать на несколько голосовых команд. Фактически, хозяин MarsCat взаимодействует с ним в течение определенного периода времени. Например, чем чаще пользователь разговаривает с роботом, тем чаще он будет мяукать в ответ. Устройство распознает интонацию и тон голоса пользователя

Предполагаемая цена "робота-кошки", который поступит в продажу в 2020 году, составит около 1300 долларов.