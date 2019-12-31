В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле. А главная неудача - что темпы роста пока скромные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент на это отвечает достаточно традиционно - какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, - ответил Песков на соответствующий вопрос. - Основная цель - благосостояние людей". "Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался последние 3-4 года", - заметил представитель Кремля. "В этом году эту негативную тенденцию удалось остановить", - подчеркнул он.

"Пока говорить о солидном росте нельзя, но тенденция ушла в плюс на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности, и это, наверное, - главное достижение", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

"Российская экономика и социальная система, несмотря на недружественную атмосферу, абсолютно сохраняют свою устойчивость, - констатировал Песков. - Это и есть главное достижение. А главная неудача - что темпы роста пока скромные и об этом все говорят, что не удовлетворены ими. Поэтому много резервов для наверстывания темпов в предстоящие годы".