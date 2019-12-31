В Кремле нет сомнений в реализации "Северного потока - 2"

Вопрос санкций к швейцарской компании за отказ от прокладки труб "Северного потока-2" - тема коммерческая, проект все равно будет реализован - необходимые мощности есть. Но дату его завершения сейчас назвать сложно из-за форс-мажорных обстоятельств.

"Компания на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций США приняла решение о завершении работ, - напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо сроки ввода проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие". "Необходимые мощности для этого имеются, об этом мы тоже уже говорили", - добавил он.

На вопрос о возможных санкциях против швейцарской компании Песков пояснил: "Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными, естественно".

"Не думаю, что кто-то возьмется сейчас называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства", - заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, на какой срок сдвинулись сроки реализации проекта. "С такими действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений и так далее, это создает проблемы, но не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение", - заключил пресс-секретарь президента.