В крупных городах Европы объявили войну новогодней пиротехнике

Более десятка крупных городов Европы ввели полный запрет на использование в Новый год петард и фейерверков. Среди них - Брюссель, Дублин, Париж и Прага. Нарушителям грозит административные наказания и крупные штрафы. Если в Ирландии их размер составляет 1,5 тыс. евро, то в ФРГ сумма может доходить до рекордных 10 тыс. евро.

Еще больше населенных пунктов, где пиротехнику можно использовать только в специально отведенных местах и под чутким контролем пожарных. Подобные ограничения уже действуют в Берлине, Бамберге, Дюссельдорфе, Гамбурге, Мюнхене, Нюрнберге, Штутгарте. Специалисты напоминают, что при использовании хлопушек и фейерверков необходимо строго соблюдать правила безопасности, а любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания.

Муниципальные власти руководствуются прежде всего мерами безопасности. Новый год - традиционно жаркая пора для местных спасателей и полиции. В зимние праздники в Европе лавинообразно растет количество инцидентов, связанных пиротехникой: возгорания, нарушения общественного порядка и уничтожение имущества.