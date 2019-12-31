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31.12.2019 15:58
Рубрика: В мире

В лондонской галерее совершено нападение на картину Пикассо

Текст: Андрей Васильев

В галерее современного искусства Тейт в Лондоне было совершено нападение на картину Пикассо "Бюст женщины" стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов, на которой изображена любовница Пикассо Дора Маар.

Фото: Northumbria University and the Bowes Museum
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Администрация галереи не сообщает о степени нанесенного ущерба, однако, по некоторым данным, полотно, которое застраховано, было разрезано злоумышленником. В этой связи может понадобиться продолжительное время на его реставрацию.

Картина была написана Пикассо в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации, сообщает ВВС.

Задержанный 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона в суде Кэмбервелла заявил, что он отрицает обвинения в свой адрес. Его ждет судебно-психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости. Мэсси было отказано в залоге. Он будет присутствовать на предварительном слушании дела, которое пройдет в лондонском королевском суде 30 января 2020 года.

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