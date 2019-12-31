В МИД назвали главный сдерживающий фактор в отношениях РФ и США в 2020 году

"Целый ряд политических деятелей используют "российскую карту" как часть своей политической кампании. Этот подход был избран несколько лет назад, и он активно реализуется до сих пор в рамках кампаний целого ряда кандидатов. Это блокирует многие возможности по развитию нормальных двусторонних отношений. Так есть на сегодняшний день", - констатировала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

В США, продолжила она, отлично осознают, "какие бонусы они могут иметь от экономических отношений, политических отношений, от отношений в целом ряде других сфер. Но при этом понимают, сейчас в основном речь идет об упущенных возможностях".