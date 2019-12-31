В РФ разработали требования по содержанию животных в цирках и зоопарках

К 2022 году все организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, будут обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности. Таковы требования по использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, указанные в постановлении, которое подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

"Проект впервые на законодательном уровне вводит регулирование использования животных в культурно-зрелищных целях и призван урегулировать сферу защиты животных с точки зрения условий их содержания, - сообщается на сайте Министерства культуры РФ. - До настоящего момента данная сфера не регулировалась, в связи с этим возникало значительное количество нарушений в части защиты животных".

Кроме того, премьер-министр подписал постановление "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах", которое определяет порядок лицензирования данных организаций.