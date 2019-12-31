В России может быть создана новая госкорпорация "Росшельф"

Корпорация необходима, по мнению авторов законопроекта, для повышения эффективности освоения участков недр на шельфах Арктики и Дальнего Востока. Она должна представлять интересы России в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе.

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

Исследования ученых из разных стран дают основание предполагать, что шельф арктических морей и его склон - место залегания богатейших месторождений - как энергоносителей (нефть, газ, конденсат, битум), так и множества других полезных ископаемых (от драгоценных и редкоземельных металлов до строительных материалов).

Российская арктическая подводная часть шельфа представляет собой российское побережье арктических морей и большую часть шельфовых территорий России (в которые кроме арктических входят черноморский, азовский, балтийский, дальневосточный шельфы). Российский шельф составляет порядка 20% всего шельфа Мирового океана.