В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Новый законопроект Минздрава вводит презумпцию согласия на донорство органов после смерти. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Работа над законопроектом шла в Госдуме совместно с Минздравом и врачами, предстоит и дальнейшее обсуждение всех нюансов.

Согласно законопроекту, человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного отказа от этого, пояснил парламентарий. Еще один вариант - если этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга.

При этом медики после смерти мозга у пациента будут обязаны сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. При отсутствии родственников, рассказал глава комитета, вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Морозов, кроме того, выразил надежду, что будет принят и законопроект, освобождающий бригады скорой от обязанности получать от пациента информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Ведь заполнение необходимых бумаг занимает до 12 минут, а иногда на спасение жизни есть всего минута.