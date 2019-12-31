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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон о валюте

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 31, ст. 4424; N 49, ст. 6957) следующие изменения:

1) в пункте 10 части 1 статьи 9 слова "операций, связанных с расчетами и переводами иностранной валюты" заменить словами "операций в иностранной валюте";

2) абзацы второй, третий, пятый - девятый части 51 статьи 12 признать утратившими силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин