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31.12.2019 09:30
Рубрика: Власть

Верховный суд расширил право управдомов на доступ в квартиры граждан

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России разрешил управдомам требовать доступ в квартиры граждан для полного осмотра жилья. В своем свежем обзоре судебной практики высшая судебная инстанция подробно объяснила, когда представители управляющей компании вправе настаивать на гостеприимстве.

Поводом для разъяснений стал спор в подмосковном Красногорске. Несколько лет назад жильцы одной из квартир сделали без согласования перепланировку. Но, когда управдомы пришли с проверкой, их, судя по всему, дальше порога не пустили. Как сказано в материалах дела, осмотреть кухню, комнату и лоджию не удалось.

Фото: Олеся Курпяева
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Тогда управляющая компания подала в суд, требуя, чтобы ее сотрудникам позволили пройтись по всей квартире. Однако Мособлсуд им отказал. "Суд апелляционной инстанции исходил из того, что основания для предоставления доступа в квартиру для осмотра кухни и комнаты отсутствуют, поскольку в указанных помещениях не имеется технического и санитарного внутриквартирного оборудование, с учетом отсутствия аварийных ситуаций, - рассказывают в Верховном суде. - Истцом не представлено доказательств наличия жалоб собственников других помещений многоквартирного дома в связи с проведенным переоборудованием жилого помещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения прав истца и иных лиц действиями ответчиков".

Иными словами, от управдомов потребовали дополнительного обоснования, зачем им требуется посетить жильцов. Мол, от соседей никаких сигналов нет, никто не волнуется, с чего в управляющей компании взяли, что ремонт несет какую-то угрозу? Однако Верховный суд не согласился с такой логикой.

"В качестве пользователя жилым помещением наниматель обязан допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ", - объяснили в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Проще говоря, жилец не должен держать дверь на замке, когда тем, кто эксплуатирует здание или уполномочен проводить надзор, необходимо провести осмотр квартиры. По правилам, для простого осмотра технического и санитарного состояния квартиры управдомы, работники аварийных служб, представители органов государственного контроля и надзора и т.п. вправе приходить к каждому конкретному жильцу не чаще 1 раза в 3 месяца, и он обязан открыть дверь. То есть реже приходить (или вообще не приходить) с инспекциями можно, чаще - нет. Но для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ можно требовать доступа в квартиры по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

Поэтому, как пояснил Верховный суд, "гостевое право" управдомом не зависит от наличия каких-то экстренных причин, например, жалоб или аварий. "Такое право имеется у представителей исполнителя в силу прямого указания в законе, не зависит от конкретных обстоятельств и установлено, в том числе, для профилактики и предупреждения аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем", подчеркнула Судебная коллегия Верховного суда России.

Власть Право Жилищное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

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