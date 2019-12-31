Верховный суд расширил право управдомов на доступ в квартиры граждан

Поводом для разъяснений стал спор в подмосковном Красногорске. Несколько лет назад жильцы одной из квартир сделали без согласования перепланировку. Но, когда управдомы пришли с проверкой, их, судя по всему, дальше порога не пустили. Как сказано в материалах дела, осмотреть кухню, комнату и лоджию не удалось.

Тогда управляющая компания подала в суд, требуя, чтобы ее сотрудникам позволили пройтись по всей квартире. Однако Мособлсуд им отказал. "Суд апелляционной инстанции исходил из того, что основания для предоставления доступа в квартиру для осмотра кухни и комнаты отсутствуют, поскольку в указанных помещениях не имеется технического и санитарного внутриквартирного оборудование, с учетом отсутствия аварийных ситуаций, - рассказывают в Верховном суде. - Истцом не представлено доказательств наличия жалоб собственников других помещений многоквартирного дома в связи с проведенным переоборудованием жилого помещения, что свидетельствует об отсутствии нарушения прав истца и иных лиц действиями ответчиков".

Иными словами, от управдомов потребовали дополнительного обоснования, зачем им требуется посетить жильцов. Мол, от соседей никаких сигналов нет, никто не волнуется, с чего в управляющей компании взяли, что ремонт несет какую-то угрозу? Однако Верховный суд не согласился с такой логикой.

"В качестве пользователя жилым помещением наниматель обязан допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ", - объяснили в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

Проще говоря, жилец не должен держать дверь на замке, когда тем, кто эксплуатирует здание или уполномочен проводить надзор, необходимо провести осмотр квартиры. По правилам, для простого осмотра технического и санитарного состояния квартиры управдомы, работники аварийных служб, представители органов государственного контроля и надзора и т.п. вправе приходить к каждому конкретному жильцу не чаще 1 раза в 3 месяца, и он обязан открыть дверь. То есть реже приходить (или вообще не приходить) с инспекциями можно, чаще - нет. Но для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ можно требовать доступа в квартиры по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

Поэтому, как пояснил Верховный суд, "гостевое право" управдомом не зависит от наличия каких-то экстренных причин, например, жалоб или аварий. "Такое право имеется у представителей исполнителя в силу прямого указания в законе, не зависит от конкретных обстоятельств и установлено, в том числе, для профилактики и предупреждения аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем", подчеркнула Судебная коллегия Верховного суда России.