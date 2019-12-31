Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

1) правовые, организационные, технологические и экономические основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и винодельческой продукции (далее - область виноградарства и виноделия);

2) принципы, цели реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия и меры по ее реализации;

3) формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в области виноградарства и виноделия;

4) полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области виноградарства и виноделия;

5) правовое положение субъектов виноградарства и виноделия при осуществлении деятельности в области виноградарства и виноделия.

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между организациями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области виноградарства и виноделия.

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также на деятельность граждан, ведущих садоводство и огородничество в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области виноградарства и виноделия

1. Правовое регулирование отношений в области виноградарства и виноделия основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее - законодательство о виноградарстве и виноделии).

2. Нормы о виноградарстве и виноделии, содержащиеся в других федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить нормам настоящего Федерального закона.

3. В случае несоответствия норм о виноградарстве и виноделии, содержащихся в других федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего Федерального закона.

4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать муниципальные правовые акты, содержащие нормы о виноградарстве и виноделии, в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в области виноградарства и виноделия, применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья - пищевая алкогольная винодельческая продукция, которая произведена не менее чем на 75 процентов из вина, крепленого вина или виноградного сусла с использованием сахарозы, пищевого этилового спирта, настоев отдельных частей различных растений по специальной рецептуре, цветовых и ароматизирующих добавок, пищевых красителей и иных пищевых добавок и продуктов, за исключением воды, и фактическая объемная доля натурального этилового спирта в которой находится в диапазоне от 14,5 до 20 процентов;

2) безалкогольное вино - пищевой продукт, полученный из вина и содержащий в результате его обработки установленным способом фактическую объемную долю этилового спирта не более 0,5 процента;

3) безалкогольные напитки и продукты, получаемые из винограда, виноградного сусла и вина, - полученная в результате переработки винограда, виноградного сусла или вина сельскохозяйственная продукция, потенциальная доля содержания этилового спирта в которой не превышает 0,5 процента, в том числе виноградный сок, концентрированный виноградный сок, безалкогольное вино, винный уксус, виноградный сахар, виноградное масло, винная кислота, антоциановый краситель;

4) бродильная смесь - смесь кюве, резервуарного ликера и разводки дрожжей чистой культуры, предназначенная для проведения вторичного брожения резервуарным способом;

5) винный уксус - уксус, который получен исключительно в результате уксуснокислой ферментации вина и имеет общую кислотность не менее 60 граммов на литр, приведенную к уксусной кислоте;

6) вино - пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, произведенная исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже на территории Российской Федерации при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18 процентов;

7) вино наливом, крепленое вино наливом (виноматериал) - вино, крепленое вино до розлива в потребительскую упаковку для розничной продажи;

8) вино России - вино, крепленое вино, игристое вино, полностью (на 100 процентов) произведенное из винограда, выращенного на территории Российской Федерации;

9) виноградарские хозяйства - организации независимо от организационно-правовой формы, включая опытно-производственные хозяйства научных организаций, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в качестве юридического лица, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные без образования юридического лица, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, осуществляющие виноградарство, у которых в собственности, аренде или на ином законном основании имеется виноградарское предприятие или его часть;

10) виноградарско-винодельческое предприятие - имущественный комплекс, включающий в себя полностью виноградарские и винодельческие предприятия или их части;

11) виноградарское предприятие - имущественный комплекс независимо от формы собственности, используемый для закладки и эксплуатации виноградных насаждений, выращивания посадочного материала виноградных растений, переработки и хранения продукции виноградарства, включающий в себя в том числе виноградопригодные земли, виноградные насаждения, виноградники, машины, оборудование и инвентарь, используемые для закладки и эксплуатации виноградных насаждений, переработки и хранения продукции виноградарства, здания и сооружения, предназначенные для размещения машин и оборудования, здания и сооружения, выступающие в качестве места пребывания (или содержащие помещения, являющиеся местом пребывания) физических лиц, осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров и (или) договоров гражданско-правового характера, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги;

12) виноградарство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием винограда;

13) виноградник - сложная вещь, состоящая из участка виноградопригодных земель с расположенными на нем виноградными насаждениями;

14) виноградное сусло - сельскохозяйственная винодельческая продукция, полученная исключительно из свежего винограда самопроизвольно или с использованием физических приемов дробления, отделения гребней, стекания, прессования, предназначенная в силу содержания в ней потенциальной объемной доли этилового спирта для производства продукции виноделия и не разрешенная к розничной продаже на территории Российской Федерации. Виды виноградного сусла: свежее, концентрированное, консервированное и концентрированное ректификованное;

15) виноградные насаждения - искусственные (культурные) насаждения растений рода Vitis, в том числе сортов, полученных скрещиванием сортов Vitis Vinifera с сортами других видов рода Vitis, возделываемые в целях получения ягод винограда, посадочного материала виноградных растений или научного изучения;

16) виноградный сок - несброженный, но способный к брожению жидкий продукт, который получен из свежего винограда или свежего виноградного сусла, подвержен обработке, позволяющей использовать его в качестве пищевого продукта, и допустимая фактическая объемная доля этилового спирта в котором не должна превышать 0,5 процента;

17) виноградо-винодельческая зона - территория Российской Федерации, обладающая относительно одинаковыми геофизическими, климатическими и почвенными характеристиками, обусловливающими сходство сортового состава виноградных насаждений и технологических приемов виноградарства и виноделия;

18) виноградо-винодельческий район - территория в составе виноградо-винодельческой зоны, обладающая особыми геофизическими, климатическими и почвенными характеристиками, обусловливающими получение продукции виноградарства и продукции виноделия определенного качества;

19) виноградо-винодельческий терруар - ограниченная территория в составе виноградо-винодельческого района, которая охватывает виноградные насаждения определенных сортов, находящиеся в одинаковых геофизических, климатических и почвенных условиях, и в границах которой применение одинаковых технологических приемов виноградарства и виноделия определяет особые органолептические характеристики винодельческой продукции;

20) виноградопригодные земли - земельные участки, географические и почвенно-климатические характеристики которых предоставляют возможность для их использования в целях возделывания виноградных насаждений, в том числе земельные участки, которые использовались для указанной цели не менее пяти лет в течение последних пятидесяти лет;

21) виноградосодержащие напитки из виноградного сырья - пищевая алкогольная винодельческая продукция, которая произведена не менее чем на 50 процентов из вина, крепленого вина, виноградного сусла с использованием сахарозы, цветовых и ароматизирующих добавок, иных пищевых добавок и продуктов, в том числе воды, и фактическая объемная доля натурального этилового спирта в которой находится в диапазоне от 1,5 до 14,5 процента;

22) виноградосодержащий напиток - игристые виноградосодержащие напитки, газированные виноградосодержащие напитки, виноградосодержащие напитки из виноградного сырья и ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья;

23) виноделие - вид деятельности по производству продукции виноделия;

24) винодельческая продукция - вино, крепленое вино, игристое вино, виноградное сусло, виноградосодержащие напитки, винный, виноградный и коньячный дистилляты и спирты и произведенные из них спиртные напитки;

25) винодельческие хозяйства - организации независимо от организационно-правовой формы, включая научные организации, осуществляющие опытно-производственную деятельность, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в качестве юридического лица, осуществляющие виноделие или виноградарство и виноделие, у которых в собственности, аренде или на ином законном основании имеются винодельческое предприятие и виноградарское предприятие или только винодельческое предприятие, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные без образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство вина, крепленого вина, игристого вина и (или) виноградного сусла из винограда, выращенного на виноградниках, принадлежащих им на праве собственности, аренды или на ином законном основании;

26) винодельческое предприятие - имущественный комплекс независимо от формы собственности, используемый для процессов производства, переработки и хранения продукции виноделия, одного или нескольких из указанных процессов и (или) их частей, включающий в себя в том числе машины, оборудование и инвентарь, используемые для указанных целей, здания и сооружения, предназначенные для размещения таких машин и оборудования, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги;

27) вино с защищенным географическим указанием - вино, крепленое вино, игристое вино, которые изготовлены из свежего винограда сорта или смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, а также сортов, полученных скрещиванием сортов Vitis Vinifera с сортами других видов рода Vitis, за исключением гибридов прямых производителей, выращенных в границах определенной виноградо-винодельческой зоны Российской Федерации, с использованием разрешенных технологических приемов виноградарства и виноделия и при изготовлении которых операции первичного и вторичного виноделия осуществляются в границах данной виноградо-винодельческой зоны;

28) вино с защищенным наименованием места происхождения - вино, крепленое вино, игристое вино, которые изготовлены из свежего винограда сорта или смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, а также сортов, полученных скрещиванием сортов Vitis Vinifera с сортами других видов рода Vitis, за исключением гибридов прямых производителей, выращенных в границах и регламентированных для определенного виноградо-винодельческого терруара Российской Федерации, с использованием регламентированных для данного виноградо-винодельческого терруара технологических приемов виноградарства и виноделия и при изготовлении которых операции первичного и вторичного виноделия осуществляются в границах данного виноградо-винодельческого терруара;

29) вторичная продукция виноделия - побочные продукты производства винодельческой продукции, в том числе выжимка виноградная, барда винная, барда дрожжевая, сок диффузионный, пикет, камень винный, сусло гребневое, дрожжевые осадки, винные гущевые осадки;

30) вторичное виноделие - осуществление технологических операций производства винодельческой продукции на стадиях стабилизации, выдержки, подготовки к розливу и розлива;

31) выдержка (созревание) - технологический прием обработки винодельческой продукции с содержанием в регулируемых температурно-климатических условиях в контакте или без контакта с древесиной, в результате которого физико-химические, биохимические и (или) микробиологические изменения продукции обусловливают приобретение ею новых свойств и характеристик;

32) газированный виноградосодержащий напиток - пищевая алкогольная винодельческая продукция, насыщенная углекислым газом частично или полностью искусственным путем и имеющая благодаря содержанию углекислого газа в закрытой емкости избыточное давление не менее 300 килопаскалей при температуре 20 градусов Цельсия;

33) данные о лицах:

а) для юридического лица - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в указанный реестр, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет;

б) для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного без образования юридического лица, - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер записи об индивидуальном предпринимателе в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и идентификационный номер налогоплательщика;

в) для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, идентификационный номер налогоплательщика, год и дата рождения, а также место жительства (регистрации);

34) игристое вино - пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, которая получена в результате первичного или вторичного алкогольного брожения свежего винограда, виноградного сусла или вина, при открытии содержащей ее емкости выделяет углекислый газ, образованный исключительно в результате алкогольного брожения, благодаря содержанию углекислого газа имеет в закрытой емкости избыточное давление не менее 300 килопаскалей при температуре 20 градусов Цельсия и полное объемное содержание этилового спирта в кюве для изготовления которой не должно быть менее 8,5 процента;

35) игристый виноградосодержащий напиток - пищевая алкогольная винодельческая продукция, которая получена из вина или виноградного сусла, содержит углекислый газ, образованный в результате частичного брожения, и фактическую объемную долю этилового спирта эндогенного происхождения не более 3 процентов;

36) кагор - крепленое вино из красных сортов винограда, при производстве которого брожению мезги предшествует ее тепловая обработка с последующим спиртованием;

37) консервированное виноградное сусло - свежее виноградное сусло, которое утратило способность к самопроизвольному спиртовому брожению в результате применения одного из разрешенных технологических приемов и фактическая объемная доля содержания этилового спирта эндогенного характера в котором не превышает 0,5 процента;

38) контрафактная винодельческая продукция - винодельческая продукция, являющаяся контрафактной в соответствии с гражданским законодательством;

39) концентрированное виноградное сусло - некарамелизированное виноградное сусло, которое получено частичной дегидрацией виноградного сусла, выполненной разрешенным методом, за исключением прямого нагрева, с содержанием сухих веществ не менее 50,9 процента, и фактическое объемное содержание этилового спирта в котором не превышает 0,5 процента;

40) концентрированное ректификованное виноградное сусло - некарамелизированное виноградное сусло, которое получено частичной дегидрацией виноградного сусла, выполненной разрешенным методом, за исключением прямого нагрева, с последующей ректификацией с содержанием сухих веществ не менее 50,9 процента, и фактическое объемное содержание этилового спирта в котором не превышает 0,5 процента;

41) концентрированный виноградный сок - некарамелизированный виноградный сок, который получен путем частичной дегидрации виноградного сока одним из разрешенных методов, за исключением прямого нагрева, с содержанием сухих веществ не менее 50,9 процента, и допустимая фактическая объемная доля этилового спирта в котором не должна превышать 0,5 процента;

42) крепленое (ликерное) вино - пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция, которая изготовлена в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла, при изготовлении которой добавление винного дистиллята, и (или) винного спирта, и (или) зернового этилового спирта осуществляется исключительно в целях приостановки или прекращения процесса брожения свежего виноградного сусла и которая разрешена к розничной продаже на территории Российской Федерации при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 12 до 22 процентов;

43) кюве - купаж свежих виноградных сусел или вин, в том числе вин наливом, с различными характеристиками, предназначенный для изготовления игристых вин;

44) мадера - крепленое вино, при производстве которого выдержка в дубовых бочках в течение не менее трех лет сочетается с тепловой обработкой, в том числе естественным способом под воздействием солнечных лучей;

45) микровиноделие - ограниченное по объему производство малых партий винодельческой продукции в целях изучения и испытания сортов и клонов винограда, осуществляемое опытно-производственными подразделениями специализированных научно-исследовательских учреждений и подлежащее лицензированию в упрощенном порядке;

46) мезга - измельченная или раздавленная масса ягод винограда с гребнем или без гребня;

47) мистель - продукт, полученный в результате добавления спирта в виноградное сусло, за исключением свежего виноградного сусла, находящегося в состоянии брожения;

48) недоброкачественная винодельческая продукция - винодельческая продукция, изготовленная с нарушением технологических правил производства винодельческой продукции, утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом для соответствующего вида винодельческой продукции, и (или) не соответствующая предъявляемым к ней требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза;

49) объемное содержание натурального этилового спирта - объемное содержание полученного в результате спиртового брожения этилового спирта до введения в продукт добавок экзогенного характера;

50) паспорт виноградного насаждения - документ, который содержит сведения о виноградном насаждении и содержание и порядок составления которого определены настоящим Федеральным законом;

51) первичное виноделие - осуществление технологических операций по переработке свежего винограда, предназначенного для производства продукции виноделия, по подготовке к брожению и спиртовому брожению свежего виноградного сусла и по производству винодельческой продукции на стадиях регулировки кислотности, осветления и стабилизации;

52) пикет - продукт, полученный путем брожения необработанной виноградной выжимки, разведенной в воде, или продукт разведения сбродившей виноградной выжимки водой;

53) портвейн - крепленое вино, при производстве которого достижение типичных органолептических характеристик обеспечивается путем длительной выдержки виноматериалов в дубовой таре (для выдержанных портвейнов) или тепловой обработки в стационарных резервуарах и выдержки в условиях регулируемого кислородного режима;

54) продукты, получаемые из винограда, виноградного сусла или вина, - безалкогольные напитки и продукты, получаемые из винограда, виноградного сусла и вина, и вторичная продукция виноделия;

55) продукция виноградарства - сельскохозяйственная продукция, включающая в себя ягоды виноградных растений, предназначенные для употребления в пищу и для переработки в целях преобразования содержащихся в них сахаров в этиловый спирт, а также посадочный материал виноградных растений;

56) продукция виноделия - винодельческая продукция и продукты, получаемые из винограда, виноградного сусла или вина;

57) российские вина защищенных наименований - вино, крепленое вино, игристое вино с защищенным географическим указанием и (или) с защищенным наименованием места происхождения в рамках российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и месту происхождения;

58) российское шампанское - игристое вино, производимое на территории Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда методом вторичной ферментации полученного из него кюве в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации;

59) самопроизвольное спиртовое брожение - процесс преобразования (ферментации) углеводов продукта в этиловый спирт в результате жизнедеятельности дрожжевых клеток, не добавлявшихся в него искусственным путем;

60) свежее виноградное сусло - способный к самопроизвольному спиртовому брожению жидкий продукт, полученный из свежего винограда естественным путем или в результате применения таких физических приемов, как дробление, гребнеотделение, стекание, прессование;

61) свежий виноград - зрелые ягоды растений винограда, созревшие или увяленные на кусте естественным образом, в состоянии, позволяющем осуществлять их дробление и прессование с использованием обычного винодельческого оборудования, и способные к самопроизвольному спиртовому брожению;

62) сорт культурного винограда - совокупность вегетативно размноженных растений винограда, обладающих относительным постоянством свойств и признаков;

63) сортовое вино - вино, изготовленное из винограда, не менее 85 процентов которого относится к одному сорту рода Vitis;

64) столовый виноград - свежий виноград специальных сортов или сортов, возделываемых в целях потребления в качестве конечного продукта в силу его вкусовых и коммерческих характеристик;

65) субъекты виноградарства и виноделия - виноградарские хозяйства и винодельческие хозяйства, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научнотехнической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, первичную и последующую (промышленную) переработку данной продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

66) сушеный виноград (изюм) - свежий виноград, доведенный после снятия с виноградной лозы путем разрешенных методов обработки до состояния высушивания или обезвоживания, при котором он не может быть раздроблен с использованием обычного винодельческого оборудования, утративший в результате указанной обработки способность к самопроизвольному брожению, предназначенный в силу его сортовых характеристик для использования в пищу, за исключением разрешенных случаев применения в процессе изготовления продукции виноделия, и произведенный из специальных сортов винограда или винограда, возделываемого специально для указанных целей;

67) технический виноград - свежий виноград, в том числе естественным образом увяленный до массовой концентрации cахаров не более 400 граммов на кубический дециметр, предназначенный в силу его сортовых характеристик для производства продукции виноделия, в состоянии, позволяющем осуществлять его дробление и прессование с использованием обычного винодельческого оборудования, и обладающий способностью к самопроизвольному спиртовому брожению;

68) технический виноград винных сортов - технический виноград сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, разрешенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти к применению для изготовления вина, крепленого вина и игристого вина, в том числе вина, крепленого вина и игристого вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения;

69) тиражная смесь - полуфабрикат, предназначенный для вторичного брожения при производстве игристого вина и приготовленный из вина наливом или обработанных купажей вин наливом, тиражного ликера, разводки дрожжей чистой культуры и оклеивающих компонентов;

70) тиражный (резервуарный) ликер - полуфабрикат, состоящий из кюве с добавлением сахара и используемый в производстве игристых вин при их вторичной ферментации;

71) увяливание винограда - частичное обезвоживание свежего винограда, сопровождающееся увеличением массовой концентрации cахаров в соке ягод винограда;

72) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий установленные полномочия в области виноградарства и виноделия;

73) урожайная декларация - документ, содержащий сведения о хозяйственном урожае винограда, собранного с виноградного насаждения;

74) фальсифицированная винодельческая продукция - продукция, производимая или реализуемая под наименованием любого вида винодельческой продукции и сопровождаемая ложной или неточной информацией (на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре или иным образом), вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения и (или) производителя такой продукции;

75) федеральный реестр виноградопригодных земель - единая государственная информационная система учета виноградопригодных земель, в том числе сведений о земельных участках, которые использовались в целях возделывания виноградных насаждений не менее пяти лет в течение последних пятидесяти лет, содержание и порядок ведения которой уполномоченными органами исполнительной власти определяются настоящим Федеральным законом и Правительством Российской Федерации;

76) федеральный реестр виноградных насаждений - единая государственная информационная система учета сведений о виноградных насаждениях, определенных и собираемых уполномоченными государственными органами в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

77) херес - крепленое вино, выдержанное в контакте со специальными расами винных дрожжей, в результате жизнедеятельности которых крепленое вино обогащается химическими соединениями, обусловливающими появление специфического тона в аромате (букете) и во вкусе;

78) хозяйственный урожай винограда - масса гроздей винограда, образовавшаяся на виноградном насаждении за один вегетационный период в условиях промышленного возделывания;

79) центральная дегустационная комиссия по виноградарству и виноделию - коллегиальный орган по оценке органолептических характеристик продукции виноградарства и продукции виноделия при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти;

80) экспедиционный ликер - полуфабрикат, состоящий из кюве с добавлением сахара и лимонной кислоты, без добавления или с добавлением выдержанного коньячного дистиллята и используемый при производстве игристых вин для достижения физико-химических показателей готовой продукции.

Статья 4. Государственная политика в области виноградарства и виноделия

1. Государственная политика в области виноградарства и виноделия является частью государственной социально-экономической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, организационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Основными целями государственной политики в области виноградарства и виноделия являются:

1) повышение эффективности регулирования рынка продукции виноградарства и продукции виноделия путем разработки специального законодательства о виноградарстве и виноделии, устанавливающего требования к производству, обороту и безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия, а также обеспечение государственного контроля (надзора) за деятельностью в области виноградарства и виноделия;

2) повышение качества продукции виноградарства и продукции виноделия, производство и оборот которых осуществляются на территории Российской Федерации;

3) повышение конкурентоспособности продукции виноградарства и продукции виноделия, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации;

4) обеспечение и защита прав граждан на безопасность продукции виноградарства и продукции виноделия, на достоверную информацию о месте происхождения, составе и характеристиках продукции виноделия;

5) рационализация землепользования, направленная на повышение полезного использования земельного фонда Российской Федерации для возделывания виноградных насаждений как одного из наиболее экономически эффективных направлений сельскохозяйственной деятельности;

6) увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия;

7) стимулирование развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации.

3. Основными принципами государственной политики в области виноградарства и виноделия являются:

1) значимость и неразрывная связь виноградарства и виноделия в структуре российского сельского хозяйства;

2) разграничение полномочий по поддержке субъектов виноградарства и виноделия между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

3) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия;

4) участие субъектов виноградарства и виноделия (в том числе через саморегулируемые организации виноградарей и виноделов) в формировании и реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия, экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы виноградарства и виноделия;

5) обеспечение равного доступа субъектов виноградарства и виноделия к получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, предусмотренными законодательством о виноградарстве и виноделии;

6) обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей продукции виноградарства и продукции виноделия по отношению к экономическим интересам субъектов виноградарства и виноделия;

7) свобода экономической деятельности и единство экономического пространства в области виноградарства и виноделия с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.

4. Основными направлениями государственной политики в области виноградарства и виноделия являются:

1) развитие инфраструктуры в области виноградарства и виноделия;

2) осуществление государственной и муниципальной поддержки субъектов виноградарства и виноделия;

3) обеспечение устойчивого развития виноградарства, увеличение площадей виноградных насаждений, закладываемых преимущественно посадочным материалом виноградных растений отечественного производства;

4) содействие продвижению винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, на внутреннем и внешнем рынках;

5) обеспечение благоприятных условий для производства и оборота продукции виноградарства и винодельческой продукции, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда;

6) развитие научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности в области виноградарства и виноделия, в том числе деятельности по контролю качества продукции виноградарства и продукции виноделия, выявлению фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции;

7) содействие внедрению эффективных, безопасных и экологичных технологий при осуществлении деятельности в области виноградарства и виноделия;

8) развитие образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия, в том числе путем совершенствования системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для осуществления деятельности в области виноградарства и виноделия;

9) развитие системы страхования рисков в области виноградарства и виноделия;

10) регулирование ценообразования вина, крепленого вина, игристого вина и виноградосодержащих напитков;

11) противодействие нелегальному производству и обороту продукции виноделия.

Статья 5. Меры по реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия

1. Для реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия могут применяться следующие меры:

1) предоставление бюджетных средств субъектам виноградарства и виноделия;

2) применение особых налоговых режимов в отношении субъектов виноградарства и виноделия, а также предоставление налоговых льгот по земельному налогу в отношении земельных участков, занятых виноградными насаждениями, включенными в федеральный реестр виноградных насаждений;

3) регулирование рынка продукции виноградарства и продукции виноделия, в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;

4) создание инфраструктуры для роста площадей виноградных насаждений;

5) стимулирование субъектов виноградарства и виноделия, использующих при посадке виноградных насаждений посадочный материал виноградных растений отечественного производства;

6) осуществление закупки, хранения, переработки и поставки продукции виноградарства и продукции виноделия для государственных и муниципальных нужд;

7) информационное обеспечение субъектов виноградарства и виноделия, а также предоставление им консультационной помощи;

8) антимонопольное регулирование рынков продукции виноградарства и продукции виноделия;

9) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке продукции виноградарства и продукции виноделия, залоговых операций;

10) содействие деятельности саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов;

11) другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Государственная поддержка в области виноградарства и виноделия осуществляется в форме и по направлениям, которые предусмотрены главой 5 настоящего Федерального закона.

3. Финансирование мероприятий государственной поддержки в области виноградарства и виноделия, предусмотренных главой 5 настоящего Федерального закона, осуществляется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или актами уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области виноградарства и виноделия

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области виноградарства и виноделия относятся:

1) разработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере виноградарства, включая карантинирование виноградных насаждений, мелиорацию виноградопригодных земель, повышение плодородия почв виноградопригодных земель, регулирование рынка продукции виноградарства, переработки продукции виноградарства и ее использования в качестве сырья для виноделия, безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами, используемыми при обработке виноградных насаждений;

2) разработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере земельных отношений в части, касающейся виноградопригодных земель, государственного мониторинга таких земель;

3) разработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере виноделия, включая производство продукции виноделия, регулирование рынка продукции виноделия;

4) установление государственных стандартов и утверждение технологических правил в области производства и оборота продукции виноградарства и продукции виноделия, обеспечивающих качество и безопасность такой продукции;

5) установление порядка проведения инвентаризации виноградных насаждений;

6) установление порядка представления деклараций об объеме собранного урожая винограда;

7) установление порядка ведения паспорта виноградных насаждений;

8) оказание государственных услуг в сфере виноградарства и виноделия;

9) государственный земельный надзор в отношении виноградопригодных земель;

10) государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) за состоянием виноградных насаждений и виноградопригодных земель;

11) государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия при ввозе (вывозе) на таможенную территорию (с таможенной территории) Евразийского экономического союза;

12) определение виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих терруаров, в границах которых может осуществляться производство соответственно вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, установление в отношении каждой такой виноградо-винодельческой зоны, каждого такого виноградо-винодельческого терруара сортов винограда, технологических приемов и операций виноградарства и виноделия, а также технологических средств, применяемых для производства соответственно вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, объединяющей винодельческие хозяйства или виноградарские хозяйства и винодельческие хозяйства, имеющие виноградарские и винодельческие предприятия на территории соответствующей виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого терруара;

13) контроль на территориях иностранных государств соответствия технологии производства винодельческой продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, технологическим правилам производства такой продукции, установленным на территории Российской Федерации;

14) государственный надзор в области производства посадочного материала виноградных растений;

15) ведение федерального реестра виноградопригодных земель;

16) ведение федерального реестра виноградных насаждений;

17) контроль за посадкой подкарантинной продукции виноградарства, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции;

18) оформление фитосанитарных сертификатов, реэкспортных фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов на посадочный материал виноградных растений;

19) лицензирование в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельных видов деятельности, отнесенных к их компетенции;

20) контроль на территориях иностранных государств или групп иностранных государств в местах производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в целях ее использования для посадок виноградных насаждений из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

21) иные полномочия в области виноградарства и виноделия, отнесенные к ведению Российской Федерации другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области виноградарства и виноделия

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области виноградарства и виноделия относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих меры стимулирования развития виноградарства и виноделия, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

2) участие в организации деятельности дегустационных комиссий по органолептической оценке продукции виноградарства и винодельческой продукции, в том числе винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, произведенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации виноградарскими хозяйствами и (или) винодельческими хозяйствами;

3) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области виноградарства и виноделия;

4) разработка и реализация государственных программ субъектов Российской Федерации по развитию виноградарства и виноделия;

5) поддержка создания саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов;

6) иные полномочия в области виноградарства и виноделия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотренных частью 1 настоящей статьи полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации определяется субъектами Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области виноградарства и виноделия

Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями в области виноградарства и виноделия в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 9. Саморегулируемые организации виноградарей и виноделов

1. Саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов признается основанная на членстве по территориальному принципу некоммерческая организация, которая соответствует, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", и объединяет в своем составе виноградарские хозяйства и винодельческие хозяйства.

2. На территории Российской Федерации саморегулируемые организации виноградарей и виноделов могут создаваться на территориях виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-винодельческих терруаров.

3. Саморегулируемая организация виноградарей и виноделов может создаваться при условии объединения в составе такой организации виноградарских хозяйств и (или) винодельческих хозяйств, имеющих в собственности или на другом законном основании виноградные насаждения, общая площадь которых составляет не менее 50 процентов от площади виноградных насаждений, расположенных в границах виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района и (или) виноградо-винодельческого терруара, и винодельческих хозяйств, имеющих в собственности или на другом законном основании основное технологическое оборудование для производства вина, крепленого вина, игристого вина, общая производственная мощность которого составляет не менее 50 процентов от мощности технологического оборудования для производства вина, крепленого вина или игристого вина, расположенного в границах виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района и (или) виноградо-винодельческого терруара.

4. На территории одного виноградо-винодельческого терруара может быть создана только одна саморегулируемая организация виноградарей и виноделов.

5. На территории одного виноградо-винодельческого района может быть создана только одна саморегулируемая организация виноградарей и виноделов данного виноградо-винодельческого района и может действовать одна и более саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов виноградо-винодельческих терруаров.

6. На территории одной виноградо-винодельческой зоны может быть создана только одна саморегулируемая организация виноградарей и виноделов данной виноградо-винодельческой зоны и может действовать одна и более саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-винодельческих терруаров.

7. Саморегулируемые организации виноградарей и виноделов виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-винодельческих терруаров могут объединяться в ассоциации (союзы).

8. Саморегулируемые организации виноградарей и виноделов виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-винодельческих терруаров могут использовать в своем наименовании географическое наименование соответствующих виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района и (или) виноградо-винодельческого терруара.

9. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации виноградарей и виноделов с даты внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций при условии объединения в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее одного виноградарского хозяйства и одного винодельческого хозяйства или не менее двух винодельческих хозяйств, хотя бы одно из которых осуществляет виноградарство.

10. Структура и функции саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, права и обязанности ее членов определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

11. Наряду с функциями, установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", саморегулируемая организация виноградарей и виноделов осуществляет следующие функции:

1) установление не противоречащих требованиям законодательства о виноградарстве и виноделии дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, производимых членами такой саморегулируемой организации, и осуществление контроля за соблюдением данных стандартов;

2) разработка и выдача сертификатов качества саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, разработка эмблемы (знака) качества саморегулируемой организации виноградарей и виноделов и наделение членов саморегулируемой организации виноградарей и виноделов правом использования такой эмблемы (знака) (лишение такого права);

3) составление расчета потребности в федеральных специальных марках для членов саморегулируемой организации виноградарей и виноделов в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, если это предусмотрено уставом саморегулируемой организации;

4) ежегодное декларирование собранного членами саморегулируемой организации виноградарей и виноделов урожая винограда, если это предусмотрено уставом саморегулируемой организации;

5) направление в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона предложений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в отношении виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого терруара, на территориях которых действует соответствующая саморегулируемая организация виноградарей и виноделов;

6) участие саморегулируемой организации виноградарей и виноделов совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления в разработке государственных и муниципальных программ по развитию виноградарства и виноделия, а также по вопросам планирования и развития виноградарства и виноделия;

7) осуществление иных функций, предусмотренных уставом саморегулируемой организации и федеральными законами.

12. Устанавливаемые саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, производимых ее членами, должны быть дифференцированы с учетом особенностей виноградо-винодельческих зон, в границах которых члены саморегулируемой организации осуществляют виноградарство и (или) виноделие.

13. Саморегулируемая организация виноградарей и виноделов также вправе осуществлять дифференцирование устанавливаемых ею дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия в зависимости от виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-винодельческих терруаров, в границах которых члены саморегулируемой организации осуществляют виноградарство и (или) виноделие.

14. Саморегулируемая организация виноградарей и виноделов выдает своим членам сертификаты качества установленного ею образца, подтверждающие членство виноградарского хозяйства и (или) винодельческого хозяйства в саморегулируемой организации виноградарей и виноделов и соответствие производимой ими продукции виноградарства и (или) винодельческой продукции дополнительным стандартам качества продукции виноградарства и (или) винодельческой продукции, установленным саморегулируемой организацией. Члены саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, получившие указанный сертификат качества, вправе на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре производимых ими продукции виноградарства и (или) винодельческой продукции, а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещать эмблему (знак) качества саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, членами которой они являются, и указывать информацию о своем членстве в саморегулируемой организации виноградарей и виноделов.

15. В случае нарушения членом саморегулируемой организации виноградарей и виноделов дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, установленных саморегулируемой организацией, действие выданного ему сертификата качества подлежит приостановлению в порядке и на срок, которые предусмотрены внутренними документами саморегулируемой организации. Размещение эмблемы (знака) качества саморегулируемой организации виноградарей и виноделов на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре вновь производимых продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, на официальном сайте члена саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не допускается в период, в течение которого действие выданного члену саморегулируемой организации виноградарей и виноделов сертификата качества является приостановленным.

Глава 2. Виноградарство

Статья 10. Определение и учет виноградопригодных земель

1. Признание земельного участка виноградопригодными землями осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании исследования их географических и почвенно-климатических характеристик по заявлению собственника земельного участка или саморегулируемой организации виноградарей и виноделов. Безусловным основанием для включения земельного участка в состав виноградопригодных земель является факт его использования для возделывания виноградников не менее пяти лет в течение последних пятидесяти лет.

2. Порядок ведения федерального реестра виноградопригодных земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Федеральный реестр виноградных насаждений

1. В федеральный реестр виноградных насаждений подлежит включению информация обо всех расположенных на территории Российской Федерации виноградных насаждениях столовых и технических сортов винограда независимо от целей их использования. Ведение федерального реестра виноградных насаждений осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Федеральный реестр виноградных насаждений должен содержать следующую информацию:

1) индивидуальный номер виноградного насаждения;

2) место нахождения земельного участка или земельных участков, на которых расположены виноградные насаждения, с указанием их кадастровых номеров, индивидуальных номеров в федеральном реестре виноградопригодных земель и координат их границ;

3) площади земельных участков или их частей, на которых расположены виноградные насаждения, с указанием их границ;

4) данные о лицах, в пользовании которых находятся земельные участки, на которых расположены виноградные насаждения, и данные о правовых основаниях возникновения правомочия по пользованию такими земельными участками;

5) данные о лицах, в пользовании которых находятся виноградные насаждения, и данные о правовых основаниях возникновения правомочия по пользованию виноградными насаждениями;

6) данные о наличии системы ирригации и ее характеристиках;

7) дата высадки виноградных насаждений;

8) общее количество виноградных кустов, количество виноградных кустов на единицу площади и схема посадки;

9) данные о происхождении посадочного материала виноградных растений;

10) данные о сортовом составе подвоя и привоя;

11) общее количество собранного винограда, урожайность на единицу площади и на один виноградный куст;

12) данные о фитосанитарном состоянии виноградных насаждений.

3. Данные, предусмотренные пунктами 3, 6 - 12 части 2 настоящей статьи, указываются в отношении каждого сорта винограда, входящего в состав виноградного насаждения.

4. В федеральном реестре виноградных насаждений отражаются все изменения данных, указанных в настоящей статье, имевшие место с даты включения виноградного насаждения в реестр.

5. Внесение информации в федеральный реестр виноградных насаждений осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основе данных, получаемых по межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также данных паспортов виноградных насаждений, урожайных деклараций и инвентаризаций виноградных насаждений.

6. Информация, содержащаяся в федеральном реестре виноградных насаждений, является общедоступной. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обеспечивает свободный доступ граждан и юридических лиц к информации, содержащейся в реестре виноградных насаждений, в том числе путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

7. Ведение федерального реестра виноградных насаждений и предоставление информации из данного реестра иным лицам и органам государственной власти, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, включая контрольные (надзорные) функции, должны осуществляться с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

8. Порядок ведения федерального реестра виноградных насаждений и передачи информации о виноградных насаждениях в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Паспорт виноградного насаждения

1. Субъекты виноградарства и виноделия, осуществляющие виноградарство, предоставляют данные об используемых ими виноградных насаждениях путем составления паспорта виноградного насаждения и направления его в территориальные органы уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее одного месяца с момента высадки виноградного насаждения либо получения прав на виноградное насаждение.

2. Паспорт виноградного насаждения должен содержать следующие сведения:

1) индивидуальный номер виноградного насаждения в федеральном реестре виноградных насаждений;

2) место нахождения земельного участка или земельных участков, на которых расположены виноградные насаждения, с указанием их кадастровых номеров, индивидуальных номеров в федеральном реестре виноградопригодных земель и координат их границ;

3) площади земельных участков или их частей, на которых расположены виноградные насаждения, с указанием их границ;

4) данные о лицах, в пользовании которых находятся земельные участки, на которых расположены виноградные насаждения, и о правовых основаниях возникновения правомочия по пользованию такими земельными участками;

5) данные о лицах, в пользовании которых находятся виноградные насаждения, и данные о правовых основаниях возникновения правомочия по пользованию виноградными насаждениями;

6) данные о наличии системы ирригации и ее характеристиках;

7) дата высадки виноградных насаждений;

8) общее количество виноградных кустов, количество виноградных кустов на единицу площади и схема посадки;

9) данные о происхождении посадочного материала виноградных растений;

10) данные о сортовом составе подвоя и привоя;

11) данные о фитосанитарном состоянии виноградных насаждений.

3. В случае составления паспорта виноградного насаждения впервые индивидуальный номер виноградного насаждения в федеральном реестре виноградных насаждений присваивается и сообщается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по запросу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи.

4. В случае изменения сведений, содержащихся в паспорте виноградного насаждения, уведомление об изменении паспорта виноградного насаждения направляется в течение одного месяца со дня получения сведений о произошедших изменениях.

Статья 13. Инвентаризация виноградных насаждений

1. Инвентаризация виноградных насаждений, в том числе работа по оценке соответствия данных федерального реестра виноградных насаждений фактическому состоянию виноградных насаждений, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Выявление расхождений фактического состояния виноградных насаждений с данными федерального реестра виноградных насаждений является основанием для внесения изменений в федеральный реестр виноградных насаждений.

Статья 14. Сортименты в виноградных насаждениях

1. Для посадки виноградных насаждений используются сорта, входящие в Государственный реестр Российской Федерации селекционных достижений, допущенных к использованию, биологические особенности которых соответствуют агроэкологическим условиям виноградопригодных земель и производственно-технологическим требованиям, предъявляемым к виноградным насаждениям.

2. При посадке виноградных насаждений приоритетным является использование автохтонных (аборигенных) сортов, сортов отечественной селекции и клонов сортов-интродуцентов, традиционно возделываемых в границах определенной виноградо-винодельческой зоны.

3. Введение интродуцированных сортов в Государственный реестр Российской Федерации селекционных достижений для их использования в производстве допускается только после их государственных испытаний.

4. Допускается использование интродуцированных сортов, не включенных в Государственный реестр Российской Федерации селекционных достижений, для производственных испытаний с участием научных организаций на площади не более 5 гектаров для каждого сорта.

Статья 15. Фитосанитарный контроль за виноградными насаждениями

Фитосанитарный контроль за состоянием виноградных насаждений на территории Российской Федерации осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 16. Декларирование урожая винограда

1. Субъекты виноградарства и виноделия, осуществляющие виноградарство, ежегодно декларируют урожай винограда, собранного с каждого используемого ими виноградного насаждения, путем составления урожайной декларации.

2. Урожайная декларация содержит следующие сведения:

1) индивидуальный номер в федеральном реестре виноградных насаждений;

2) данные о лицах, в пользовании которых находятся виноградные насаждения;

3) данные о наличии системы ирригации и ее характеристиках;

4) дата высадки виноградных насаждений;

5) общее количество виноградных кустов, количество виноградных кустов на единицу площади и схема посадки;

6) данные о происхождении посадочного материала виноградных растений;

7) данные о сортовом составе подвоя и привоя;

8) общее количество собранного винограда, урожайность на единицу площади и на один виноградный куст;

9) данные о фитосанитарном состоянии виноградных насаждений.

3. Данные, предусмотренные пунктами 3 - 9 части 2 настоящей статьи, указываются в отношении каждого сорта винограда, входящего в состав виноградного насаждения.

4. Урожайные декларации предоставляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежегодно не позднее 1 декабря года сбора урожая.

5. Форма урожайной декларации, порядок ее предоставления, порядок передачи сведений, содержащихся в урожайной декларации, в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Дегустационные комиссии

1. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для проведения регулярной органолептической оценки качества продукции виноградарства и винодельческой продукции создается система дегустационных комиссий, состоящая из центральной дегустационной комиссии и дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон, осуществляющих проведение органолептической оценки качества продукции виноградарства и винодельческой продукции, произведенных на территории соответствующей виноградо-винодельческой зоны виноградарскими хозяйствами и (или) винодельческими хозяйствами, включая вино с защищенным географическим указанием, вино с защищенным наименованием места происхождения.

2. Порядок создания и деятельности дегустационных комиссий, создаваемых в субъектах Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с привлечением профильных научно-исследовательских учреждений.

Глава 3. Виноделие

Статья 18. Классификация отдельных видов винодельческой продукции

1. По содержанию сахаров вина подразделяются на:

1) сухие - вина с массовой концентрацией сахаров не более 4 граммов на кубический дециметр;

2) полусухие - вина с массовой концентрацией сахаров от 4 до 18 граммов на кубический дециметр;

3) полусладкие - вина с массовой концентрацией сахаров от 18 до 45 граммов на кубический дециметр;

4) сладкие - вина с массовой концентрацией сахаров более 45 граммов на кубический дециметр.

2. Крепленые вина по объемному содержанию этилового спирта подразделяются на:

1) крепкие - крепленые вина, объемное содержание этилового спирта в которых находится в диапазоне от 16 до 22 процентов, в том числе спирта естественного брожения (натурального спирта) не менее 3 процентов, массовая концентрация сахаров от 3 до 120 граммов на кубический дециметр;

2) десертные - крепленые вина, объемное содержание этилового спирта в которых находится в диапазоне от 12 до 16 процентов, в том числе спирта естественного брожения (натурального спирта) не менее 1,2 процента, массовая концентрация сахаров от 120 до 350 граммов на кубический дециметр.

3. Вина и крепленые вина по периоду выдержки подразделяются на:

1) молодые вина, поступающие на бутылочный розлив и оформление без выдержки и направляемые для реализации в течение девяноста дней после завершения процесса брожения;

2) ординарные вина, крепленые вина, поступающие на бутылочный розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая;

3) выдержанные вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее шести месяцев, и крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее двенадцати месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;

4) марочные вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее восемнадцати месяцев, и крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее двадцати четырех месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая;

5) коллекционные вина, крепленые вина, поступающие на оформление после бутылочной выдержки в течение не менее тридцати шести месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.

4. Игристые вина по периоду выдержки подразделяются на:

1) игристое вино выдержанное - игристое вино, выдержанное после окончания вторичного брожения не менее шести месяцев;

2) российское шампанское выдержанное - российское шампанское, выдержанное не менее девяти месяцев после окончания вторичной ферментации в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации;

3) российское шампанское коллекционное - российское шампанское, выдержанное не менее тридцати шести месяцев после окончания вторичной ферментации в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации.

5. Игристые вина по содержанию сахаров подразделяются на:

1) экстра брют - игристые вина с массовой концентрацией сахаров менее 6,0 грамма/дециметр кубический;

2) брют - игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 6,0 до 15,0 грамма/дециметр кубический;

3) сухие - игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 15,0 до 25,0 граммов на кубический дециметр;

4) полусухие - игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 25,0 до 40,0 граммов на кубический дециметр;

5) полусладкие - игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 40,0 до 55,0 граммов на кубический дециметр;

6) сладкие - игристые вина с массовой концентрацией сахаров от 55,0 граммов на кубический дециметр.

Статья 19. Разрешенные технологические приемы переработки винограда, предназначенного для использования при производстве продукции виноделия

При переработке винограда, предназначенного для использования при производстве продукции виноделия, допускаются следующие технологические приемы и операции:

1) сортировка винограда - целенаправленный отбор ягод или гроздей винограда, содержащих максимальное количество целых и зрелых ягод винограда, не поврежденных гнилью или плесенью;

2) дробление винограда - физическое воздействие на гроздь винограда в целях разрыва оболочки ягод винограда и высвобождения содержащегося в них сока;

3) гребнеотделение - частичное или полное отделение гребней от ягод винограда до начала брожения содержащегося в них сока;

4) стекание - отделение сока ягод винограда от гребней и твердых частей ягод винограда, осуществляемое при атмосферном давлении без применения физического воздействия;

5) прессование - отделение сока ягод винограда от гребней и твердых частей ягод винограда, осуществляемое путем применения физического воздействия для получения давления, отличного от атмосферного;

6) осветление сусла - процесс отделения сусла от плотных и твердых частей ягод винограда, осуществляемый отстаиванием, центрифугированием, сепарированием, флотацией или фильтрацией с использованием одного или нескольких из следующих технологических средств:

а) альбумин и (или) лактальбумин;

б) бентонит и глин-сорбенты;

в) N-винилпирролидон с диметакриловым эфиром триэтиленгликоля сополимера (остаточное количество в готовой продукции не допускается);

г) каолин;

д) казеин и казеинат калия и натрия;

е) кизельгур;

ж) диоксид кремния в виде геля или коллоидного раствора;

з) перлит;

и) пищевой желатин;

к) рыбий клей;

л) растительные белки;

м) танин;

н) угли активные растительные;

о) ферментный препарат бета-глюконаза;

п) ферменты пектолитические, пектопротеолитические;

р) цеолит (клиноптилолит);

7) отстаивание сусла - процесс нахождения сусла без физического воздействия для осаждения плотных и твердых частиц;

8) настаивание сусла на мезге - процесс нахождения сусла в контакте с твердыми частями ягод винограда для перехода содержащихся в них веществ в сусло в целях изменения его органолептических и биохимических характеристик при пониженных (криомацерация) или повышенных (термовинификация) температурах;

9) отстаивание сусла под давлением углекислого газа - процесс нахождения сусла в герметичной емкости с повышенным давлением, образованным в результате брожения сусла или искусственного введения углекислого газа;

10) углекислотная мацерация - помещение целых ягод винограда в атмосферу диоксида углерода в закрытом резервуаре;

11) корректировка уровня сахаристости винограда - комплекс агротехнических приемов повышения уровня содержания сахара в ягодах винограда и операций, осуществляемых после его сбора, таких, как естественные и искусственные увяливание и криоэкстракция, а также целевой отбор гроздей, частей грозди и ягод винограда;

12) обработка аскорбиновой кислотой - внесение аскорбиновой кислоты на ягоды винограда до их дробления в целях снижения влияния окисления на органолептические свойства виноградного сусла;

13) сульфитация сусла - внесение разрешенных дозировок диоксида серы, метабисульфита калия или сульфита аммония, других разрешенных при сульфитации технологических средств до начала брожения в целях микробиологического контроля за развитием дрожжей, бактерий и иных микроорганизмов, а также предотвращения окислительных процессов;

14) применение ферментов - внесение ферментных препаратов в целях воздействия на твердые части ягоды винограда для повышения эффективности прессования, стекания и мацерации;

15) обработка холодом - термическое воздействие отрицательными температурами на ягоды винограда до или после его дробления и (или) гребнеотделения в целях повышения интенсивности мацерации;

16) обработка теплом - термическое воздействие повышенными температурами на виноград до или после его дробления и (или) гребнеотделения в целях повышения интенсивности мацерации;

17) аэрирование (добавление кислорода);

18) применение углекислого газа, аргона и азота по отдельности или в комбинации;

19) удаление диоксида серы физическими методами;

20) использование винной кислоты в целях подкисления;

21) использование для кислотопонижения одного или нескольких из следующих веществ:

а) нейтральный тартрат калия;

б) бикарбонат калия;

в) карбонат кальция, который может содержать незначительное количество двойной соли кальция (L+) винной кислоты и (L-) яблочной кислоты;

г) тартрат кальция или винная кислота;

д) однородный тонкодиспергированный препарат винной кислоты и карбонат кальция в равных пропорциях;

22) использование в целях ускорения роста дрожжей одного или нескольких из следующих технологических средств:

а) диаммонийфосфат или сульфат аммония;

б) сульфит аммония или бисульфит аммония;

в) дихлоргидрат тиамина;

23) использование препарата клеточных оболочек дрожжей;

24) использование ионообменных смол;

25) концентрирование сусла обратным осмосом;

26) частичное обезвоживание сусла под вакуумом или при атмосферном давлении (уваривание);

27) концентрирование виноградного сусла путем вымораживания.

Статья 20. Технологические правила производства винодельческой продукции

1. Технологические правила производства винодельческой продукции определяют перечень разрешенных к применению технологических приемов и операций, а также технологических средств, используемых при изготовлении винодельческой продукции, и последовательность таких приемов и операций.

2. Технологические правила производства винодельческой продукции на территории Российской Федерации утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

3. При производстве на территории Российской Федерации вина, крепленого вина, игристого вина разрешается применение исключительно технологических приемов и операций, а также технологических средств, предусмотренных настоящим Федеральным законом и (или) определенных в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

4. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти могут быть определены дополнительные технологические приемы и операции, а также технологические средства, разрешенные к применению при производстве на территории Российской Федерации вина, крепленого вина, игристого вина, в случае, если их применение не противоречит нормам настоящего Федерального закона.

5. Предельные уровни остаточного содержания технологических средств, разрешенных к применению при производстве винодельческой продукции, определяются установленными законодательством Российской Федерации требованиями к безопасности пищевой и алкогольной продукции.

6. Хранение и оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации винодельческой продукции, произведенной с нарушением установленных законодательством Российской Федерации технологических правил производства винодельческой продукции, не допускается.

Статья 21. Общие разрешенные технологические приемы и операции обработки виноградного сусла, вина, крепленого вина, игристого вина

При обработке виноградного сусла, вина, крепленого вина, игристого вина на любой стадии производственного процесса разрешается применение следующих технологических приемов и операций:

1) снятие вина и (или) виноградного сусла с осадка;

2) выдержка вина и (или) виноградного сусла;

3) переливка и доливка технологических емкостей;

4) использование диоксида серы, бисульфита калия или метабисульфита калия;

5) удаление диоксида серы с использованием физических методов;

6) аэрирование или добавление кислорода;

7) термическая обработка;

8) центрифугирование и фильтрование с использованием или без использования инертной фильтрующей добавки при условии, что при ее использовании не остается остатков в обрабатываемом продукте;

9) использование диоксида углерода, или аргона, или азота в отдельности или в сочетании в целях создания инертной атмосферы и обработки (хранения) продукта без доступа воздуха;

10) обработка белых сусел и молодых белых вин в стадии сбраживания, белых вин, виноградного сусла, предназначенного для приготовления виноградного концентрированного ректификованного сусла, древесным активированным углем;

11) использование сорбиновой кислоты или сорбата калия;

12) использование аскорбиновой кислоты или сорбата калия;

13) использование поливинилполипирролидона, казеина;

14) использование сополимера поливинилимидазола поливинилпирролидона;

15) использование молочнокислых бактерий в виде винной суспензии;

16) добавление лизоцима;

17) использование ионообменных смол;

18) барботирование с использованием аргона или азота;

19) обработка уреазой для снижения содержания мочевины;

20) блендинг (эгализация, ассамбляж), осуществляемый путем смешивания свежего виноградного сусла и (или) виноградного сусла в состоянии брожения и (или) вина, имеющих некоторые различия в физико-химических и (или) органолептических характеристиках, в целях изготовления однородного по составу вина, крепленого вина или игристого вина;

21) купажирование, осуществляемое путем смешивания свежего виноградного сусла и (или) виноградного сусла в состоянии брожения и (или) вина, крепленого вина, изготовленных из разных сортов винограда, разного происхождения, одного года или разных лет урожая. При купажировании вин, крепленых вин разных лет урожая полученной партии винодельческой продукции присваивается год урожая самого молодого вина, крепленого вина, направляемого в купаж;

22) тираж - технологический прием производства игристого вина, заключающийся в розливе тиражной смеси в бутылки и их укупоривание;

23) ремюаж - технологический прием производства российского шампанского, заключающийся в сведении осадка в бутылке на пробку в пюпитрах или в установках автоматического действия;

24) дегоржаж - технологический прием производства российского шампанского, заключающийся в удалении осадка из бутылки после ремюажа.

Статья 22. Разрешенные технологические приемы и операции обработки виноградного сусла

При обработке виноградного сусла наряду с указанными в статье 21 настоящего Федерального закона разрешенными технологическими приемами и операциями разрешается применение следующих технологических приемов, операций и средств:

1) при консервации виноградного сусла:

а) внесение сорбиновой кислоты;

б) внесение аскорбиновой кислоты;

в) добавление ферментных препаратов;

г) добавление этилового спирта из пищевого сырья, в том числе виноградного и винного происхождения;

д) карбонизация - добавление углекислого газа под давлением;

е) пастеризация;

ж) применение инертных газов;

з) сульфитация;

2) при концентрации и ректификации виноградного сусла:

а) концентрирование виноградного сусла обратным осмосом;

б) частичное обезвоживание виноградного сусла под вакуумом или при атмосферном давлении;

в) концентрирование виноградного сусла вымораживанием;

3) при спиртовом брожении свежего виноградного сусла:

а) внесение чистой культуры дрожжей;

б) внесение активаторов и стимуляторов брожения, таких, как:

диаммонийфосфат или сульфат аммония;

сульфит аммония или бисульфит аммония;

дихлоргидрат тиамина;

биологический материал отмерших дрожжевых клеток;

в) прерывание алкогольного брожения термической обработкой пониженными температурами, а также при изготовлении крепленых вин прерывание алкогольного брожения добавлением винного дистиллята, и (или) спирта, и (или) зернового этилового спирта;

г) ограничение пенообразования;

д) брожение в деревянных емкостях малого объема;

е) мацерация под нагревом после брожения;

ж) мацерация увяленного винограда в сусле после брожения;

з) спиртование сусла на мезге.

Статья 23. Разрешенные технологические приемы и операции производства вина, крепленого вина, игристого вина

При производстве вина, крепленого вина, игристого вина наряду с указанными в статье 21 настоящего Федерального закона разрешенными технологическими приемами и операциями разрешается применение следующих технологических приемов и операций:

1) на этапе регулировки кислотности использование одного или нескольких из следующих веществ:

а) нейтральный тартрат калия;

б) бикарбонат калия;

в) карбонат кальция, который может содержать незначительное количество двойной соли кальция (L+) винной кислоты и (L-) яблочной кислоты;

г) тартрат кальция или винная кислота;

д) однородный тонкодиспергированный препарат винной кислоты и карбонат кальция в равных пропорциях;

е) дрожжи рода Schizosaccharamyces для биологического кислотопонижения;

ж) молочная кислота;

з) лимонная кислота;

2) на этапе осветления:

а) осветление с использованием физических методов;

б) осветление с использованием одного или нескольких из следующих технологических средств:

альбумин и (или) лактальбумин;

бентонит и глин-сорбенты;

N-винилпирролидон с диметакриловым эфиром триэтиленгликоля сополимера (остаточное содержание в готовой продукции не допускается);

каолин;

казеин и казеинат калия и натрия;

кизельгур;

диоксид кремния в виде геля или коллоидного раствора;

перлит;

пищевой желатин;

рыбий клей;

растительные белки;

танин;

угли активные растительные;

фитин;

ферментный препарат бета-глюконаза;

ферменты пектолитические, пектопротеолитические;

цеолит (клиноптилолит);

3) на этапе стабилизации:

а) обработка с использованием одного или нескольких из следующих технологических приемов и средств:

ферроцианид калия или фитат кальция (остаточное содержание в готовой продукции не допускается);

метавинная кислота;

гуммиарабик;

DL-винная кислота (рацемическая кислота) или ее нейтральная соль калия в целях осаждения излишка кальция;

битартрат калия, тартрат кальция - для ускорения выпадения в осадок винного камня;

L-аскорбиновая кислота;

электродиализ для виннокислой стабилизации;

б) термическая обработка при пониженных температурах;

4) на этапе выдержки (созревания):

а) использование медьсодержащих препаратов для исправления органолептических характеристик;

б) использование древесины дуба и емкостей из дуба для придания вину, крепленому вину специфических органолептических свойств;

5) на этапе подготовки к розливу и розлива:

а) частичная деалкоголизация вина: понижение объемной доли этилового спирта в вине не более чем на 2 процента путем вакуумного выпаривания или с использованием других физических методов;

б) пастеризация;

в) использование сорбиновой кислоты или сорбата калия;

г) при розливе вин с объемной долей этилового спирта менее 15,0 процента допускается использование диметилдикарбоната для обеспечения их микробиологической стабильности.

Статья 24. Запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина

При производстве вина, крепленого вина, игристого вина, виноградного сусла, используемого для их производства, запрещается применение следующих технологических приемов и операций, а также сырья и технологических средств:

1) сбраживание консервированного, концентрированного и концентрированного ректификованного виноградного сусла или виноградного сока;

2) добавление консервированного сусла, концентрированного виноградного сусла или концентрированного ректификованного виноградного сусла к свежему винограду или виноградному суслу до брожения или на стадии сбраживания;

3) повышение объемного содержания этилового спирта либо за счет частичного концентрирования виноградного сусла с использованием обратного осмоса, либо за счет частичного концентрирования вина путем вымораживания;

4) добавление сахара экзогенного характера в любых целях, в том числе добавление карамелизированного сахара в целях усиления цвета, за исключением применения сахара для изготовления ликера, используемого для производства игристого вина;

5) ароматизация, то есть использование вкусоароматических веществ и экстрактов из растительного сырья или их искусственных аналогов для корректировки вкуса и аромата винодельческой продукции;

6) корректировка цвета с применением искусственных и натуральных красителей;

7) добавление воды на любом этапе производства;

8) использование сушеного винограда (изюма);

9) использование вторичной продукции виноделия;

10) спиртование, то есть добавление этилового спирта из пищевого сырья или винного дистиллята, в том числе ректификованного, или виноградного дистиллята, в том числе ректификованного, или фруктового дистиллята, в том числе ректификованного, или медового дистиллята в отдельности или в сочетании, за исключением применения этилового спирта из пищевого сырья или винного дистиллята, в том числе ректификованного, для производства крепленых вин, а также винного дистиллята, в том числе ректификованного, или виноградного дистиллята, в том числе ректификованного, для изготовления ликера, используемого для производства игристого вина;

11) переработка или использование в целях производства вина, крепленого вина или игристого вина импортированных в Российскую Федерацию винограда, вина, виноградного сусла, в том числе консервированного, либо концентрированного, либо ректификованного, либо находящегося в состоянии брожения, мезги, виноградного сока, мистеля;

12) купажирование и ассамбляж вин, производимых в иностранных государствах, с винами, производимыми в Российской Федерации;

13) добавление углекислого газа для создания избыточного давления в продукции при бутылочном розливе.

Статья 25. Сырье и материалы, разрешенные к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина

1. При производстве вина, крепленого вина, игристого вина допускается использование следующих сырья и материалов:

1) свежий виноград машинной и ручной уборки для промышленной переработки;

2) свежее виноградное сусло;

3) вино, в том числе вино наливом (виноматериал);

4) винные дрожжи чистых культур;

5) пищевая лимонная кислота;

6) пищевая винная кислота;

7) технический сернистый жидкий ангидрид;

8) сорбиновая кислота и ее растворимые соли;

9) концентрированное виноградное сусло для повышения сахаристости вина путем добавления к вину на этапе подготовки к розливу и розлива в количестве, не превышающем 7 процентов в общем объеме продукции, за исключением его использования при производстве российских вин защищенных наименований;

10) спирт этиловый из пищевого сырья, или винный дистиллят, или виноградный дистиллят при производстве крепленых вин.

2. При производстве вина допускаются к применению вспомогательные средства, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Перечень сортов технического винограда, разрешенных к применению при производстве вина, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Для производства вина или крепленого вина допускается использование винограда, завяленного на кустах до сахаристости не более 400 граммов на кубический дециметр.

Статья 26. Особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции

1. Производителями и лицами, осуществляющими розничную продажу винодельческой продукции, должно быть обеспечено доведение до сведения потребителя информации о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, используемого при производстве реализуемой винодельческой продукции, независимо от места ее производства.

2. Информация о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда должна быть доведена до сведения потребителя путем ее указания на этикетке (контрэтикетке, кольеретке). При этом информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается шрифтом, размер (кегль) которого равен не менее 14 пунктам. На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний не допускается.

3. На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22 процента, указывается информация о том, что данная алкогольная продукция не является вином, путем размещения надписи "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ". Площадь части этикетки и контрэтикетки, предназначенная исключительно для размещения указанной информации, должна составлять не менее одной пятой от общей площади этикетки и контрэтикетки.

4. Алкогольная продукция, использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний в наименовании которой применяется с нарушением положений настоящего Федерального закона, является фальсифицированной.

5. При розничной продаже виноградосодержащих алкогольных напитков, фактическое объемное содержание этилового спирта в которых не превышает 22 процента, в торговом зале или ином месте продажи алкогольной продукции размещение (выкладка) таких напитков должно осуществляться отдельно от вина, крепленого вина, игристого вина способом, позволяющим визуально отделить такую продукцию от вина, крепленого вина, игристого вина, и сопровождаться информационной надписью "ПРОДУКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ".

6. Винодельческие хозяйства, осуществляющие производство игристого вина на территории Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда методом вторичной ферментации полученного из него кюве в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование "российское шампанское".

Статья 27. Коллекция винодельческой продукции

1. Коллекция винодельческой продукции - собрание образцов винодельческой продукции различных лет урожая, формируемое в научных учреждениях и винодельческих хозяйствах для научно-производственных и коммерческих целей.

2. Коллекцию винодельческой продукции винодельческого хозяйства может составлять продукция собственного производства и продукция иных винодельческих хозяйств.

3. Особые требования к коллекции винодельческой продукции устанавливаются саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов, членом которой является соответствующее винодельческое хозяйство.

4. Винодельческая продукция, составляющая коллекцию винодельческой продукции, срок выдержки которой превышает 25 лет, по физико-химическим показателям и органолептическим характеристикам может отличаться от показателей, установленных действующим законодательством для винодельческой продукции.

5. Коллекция винодельческой продукции предназначена:

1) для сохранения эталонов винодельческой продукции отечественного виноделия, а также эталонов винодельческой продукции зарубежного производства;

2) для изучения изменений компонентов химического состава, органолептических показателей, которые происходят при условиях длительной выдержки винодельческой продукции в бутылках;

3) для установления продолжительности периодов старения и определения сроков достижения наивысших качественных показателей разных типов вин, крепленых вин, игристых вин. Срок бутылочной выдержки винодельческой продукции не ограничен.

6. Винодельческая продукция, составляющая коллекцию винодельческой продукции, реализуется в той же бутылке, в которой выдерживалась, без изъятия образовавшегося осадка с указанием коллекции винодельческой продукции, из которой она поступает на реализацию.

Статья 28. Рейтинг винодельческой продукции

1. Рейтинг винодельческой продукции представляет собой общедоступное сопоставление винодельческой продукции различных производителей, основанное на системе оценок их потребительских свойств и качества.

2. Российский национальный рейтинг винодельческой продукции определенного вида представляет собой рейтинг винодельческой продукции, включающий в себя оценку продукции не менее трех четвертей общего количества расположенных на территории Российской Федерации производителей винодельческой продукции данного вида.

3. Региональный рейтинг винодельческой продукции определенного вида представляет собой рейтинг винодельческой продукции, включающий в себя оценку продукции не менее трех четвертей общего количества производителей винодельческой продукции данного вида, расположенных на территории виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района или виноградо-винодельческого терруара.

4. При составлении российского национального рейтинга или региональных рейтингов винодельческой продукции допускается сопоставление российской и импортной винодельческой продукции одного вида, доступной в розничной продаже на территории Российской Федерации.

5. При составлении рейтинга винодельческой продукции оценка потребительских свойств и качества осуществляется на основании исследования физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов винодельческой продукции, а также ее органолептических характеристик.

6. Оценка физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов винодельческой продукции, используемая при составлении рейтинга винодельческой продукции, осуществляется специализированными лабораториями, аккредитованными при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

7. Оценка органолептических характеристик образцов винодельческой продукции, используемая при составлении рейтинга винодельческой продукции, осуществляется центральной дегустационной комиссией по виноградарству и виноделию, региональной дегустационной комиссией или независимой дегустационной комиссией, аккредитованной при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

8. Образцы винодельческой продукции, включаемой в рейтинг винодельческой продукции, должны поступать на оценку исключительно путем приобретения в предприятиях розничной торговли.

9. При составлении рейтинга винодельческой продукции не допускается сопоставление различных видов винодельческой продукции, а также вин, крепленых вин, игристых вин, имеющих различные классифицирующие признаки.

10. При публикации рейтинга винодельческой продукции в отношении каждого образца продукции указывается следующая информация:

1) информация, подлежащая в соответствии с требованиями законодательства указанию на упаковке продукции при ее розничной продаже и характеризующая ее потребительские свойства и качество;

2) дата, место и стоимость приобретения образца продукции;

3) данные о юридических и физических лицах, осуществлявших исследование органолептических, физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов винодельческой продукции;

4) оценка органолептических, физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов винодельческой продукции;

5) сравнительная совокупная оценка образца продукции в сопоставлении с другими образцами винодельческой продукции, включенными в рейтинг винодельческой продукции.

11. Информация о результатах исследования физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов винодельческой продукции, а также их органолептических характеристик, положенных в основу оценок образцов продукции в целях составления рейтинга винодельческой продукции, является общедоступной и подлежит опубликованию, в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", лицами, осуществляющими деятельность по составлению рейтингов винодельческой продукции.

12. Деятельность по составлению рейтингов винодельческой продукции на территории Российской Федерации осуществляется лицами, имеющими в собственности, аренде или на ином законном основании средства инструментального контроля и оценки физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик винодельческой продукции, необходимые для аккредитации специализированных лабораторий, указанных в части 6 настоящей статьи.

Глава 4. Российская национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения

Статья 29. Российская национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения

Российская национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение охраны и защиты вин, крепленых вин, игристых вин, произведенных в рамках правового режима охраны российского защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения, и контроля за соблюдением такого режима.

Статья 30. Территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации

1. Виноградопригодные земли Российской Федерации делятся на виноградо-винодельческие зоны, состоящие из виноградо-винодельческих районов. Виноградо-винодельческие районы могут включать в себя один или несколько виноградо-винодельческих терруаров.

2. Территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации (состав и наименования виноградо-винодельческих зон и виноградо-винодельческих районов, наименования виноградо-винодельческих терруаров) утверждается и изменяется Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

3. Границы виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и виноградо-винодельческих терруаров определяются и изменяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по предложению субъектов виноградарства и виноделия. Порядок направления субъектами виноградарства и виноделия таких предложений устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 31. Российские вина защищенных наименований

1. Российскими винами защищенных наименований в рамках российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения являются вина с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с привлечением специализированных научно-исследовательских учреждений определяет виноградо-винодельческие зоны, виноградо-винодельческие терруары, в границах которых может осуществляться производство соответственно вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, а также устанавливает в отношении каждой такой виноградо-винодельческой зоны, каждого такого виноградо-винодельческого терруара перечень сортов винограда, технологических приемов и операций виноградарства и виноделия, технологических средств, применяемых для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, объединяющей винодельческие хозяйства или виноградарские хозяйства и винодельческие хозяйства, имеющие виноградарские предприятия и винодельческие предприятия на территориях соответствующей географическому указанию виноградо-винодельческой зоны, соответствующего наименованию места происхождения виноградо-винодельческого терруара.

3. Производство российских вин защищенных наименований осуществляется в соответствии с технологическими правилами, устанавливаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и содержащими в том числе следующую информацию:

1) наименования виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-винодельческого терруара;

2) физико-химические, микробиологические и органолептические характеристики российского вина защищенного наименования;

3) специальные технологические приемы и операции виноградарства и виноделия, а также применяемые технологические средства;

4) учетные номера виноградных насаждений в федеральном реестре виноградных насаждений, из винограда которых произведено российское вино защищенного наименования;

5) особые качества российского вина защищенного наименования, обусловленные особенностями технологии производства или места происхождения используемого винограда.

4. При производстве вин и крепленых вин с защищенным географическим указанием запрещается осуществление технологических операций вторичного виноделия, допускающих возможность купажирования вин и крепленых вин, произведенных из винограда различных виноградо-винодельческих зон.

5. Определение соответствия органолептических характеристик российских вин защищенных наименований осуществляется региональной дегустационной комиссией, состоящей из представителей центральной дегустационной комиссии при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и саморегулируемой организации, объединяющей виноградарские хозяйства и (или) винодельческие хозяйства, имеющие виноградарские и (или) винодельческие предприятия на территориях соответствующих виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-винодельческого терруара географического указания и (или) места происхождения.

6. Определение соответствия физико-химических и микробиологических характеристик российских вин защищенного наименования осуществляется специализированными лабораториями, аккредитованными при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

7. Информация о содержании утвержденного перечня сортов винограда, технологических приемов и операций виноградарства и виноделия, а также используемых технологических средств, применяемых для производства российского вина защищенного наименования применительно к каждой виноградо-винодельческой зоне и (или) каждому виноградо-винодельческому терруару, о содержании технических условий на производство российских вин защищенного наименования и результатах проверок их органолептических, физико-химических и микробиологических характеристик является общедоступной.

8. Публикация информации, указанной в части 7 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Порядок публикации информации, указанной в части 7 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 32. Особенности маркировки и розничной продажи российских вин защищенного наименования, а также вин, крепленых вин, игристых вин, полностью произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации

1. Производители российских вин защищенного наименования вправе указывать на этикетке и контрэтикетке винодельческой продукции, а также в наименованиях вина, крепленого вина, игристого вина географические наименования виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района и (или) виноградо-винодельческого терруара и слова, производные от этих наименований.

2. Использование на этикетке и контрэтикетке винодельческой продукции, а также в наименовании винодельческой продукции наименований географических объектов, расположенных на территории Российской Федерации, и слов, производных от этих наименований, может осуществляться только винодельческими хозяйствами, осуществляющими производство российских вин защищенного наименования в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

3. При розничной продаже российских вин защищенного наименования, а также вин, крепленых вин, игристых вин, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (вино России), в торговом зале или ином месте продажи их размещение (выкладка) должно сопровождаться надписью "ВИНО РОССИИ".

Глава 5. Государственная и муниципальная поддержка в области развития виноградарства и виноделия

Статья 33. Формы, условия и порядок осуществления государственной и муниципальной поддержки в области развития виноградарства и виноделия

1. Государственная и муниципальная поддержка в области развития виноградарства и виноделия включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектов виноградарства и виноделия, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области развития виноградных насаждений.

2. Условия и порядок оказания государственной и муниципальной поддержки в области развития виноградарства и виноделия устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ по развитию виноградарства и виноделия.

3. Государственная и муниципальная поддержка осуществляется только в отношении тех субъектов виноградарства и виноделия, которые производят продукцию виноградарства, вино, крепленое вино, игристое вино и (или) виноградное сусло, произведенные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, и в отношении общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере предупреждения, устранения и пресечения производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

4. Основными принципами государственной и муниципальной поддержки в области развития виноградарства и виноделия являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов виноградарства и виноделия за оказанием государственной и муниципальной поддержки;

2) равный доступ к государственной и муниципальной поддержке субъектов виноградарства и виноделия, соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ по развитию виноградарства и виноделия;

3) оказание государственной и муниципальной поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

4) открытость процедур оказания государственной и муниципальной поддержки.

Статья 34. Государственная и муниципальная финансовая поддержка субъектов виноградарства и виноделия, общественных организаций, осуществляющих контроль в данной сфере деятельности

1. Оказание финансовой поддержки субъектам виноградарства и виноделия, общественным организациям, осуществляющим контроль в данной сфере деятельности, может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, грантов, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов виноградарства и виноделия, в том числе в целях развития деятельности в сфере предупреждения, устранения и пресечения производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции.

2. Финансовая поддержка осуществляется в форме предоставления субсидий субъектам виноградарства и виноделия, в том числе на компенсацию следующих расходов:

1) на организацию виноградных питомников, производящих посадочный материал виноградных растений, отвечающий требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для каждой виноградо-винодельческой зоны, каждого виноградо-винодельческого района и каждого виноградо-винодельческого терруара;

2) на приобретение субъектами виноградарства и виноделия посадочного материала виноградных растений отечественного производства для закладки виноградных насаждений;

3) на приобретение и обновление основных средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции;

4) связанных с осуществлением научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности в области виноградарства и виноделия;

5) на развитие промышленного производства основных технологических средств и оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.

3. Финансовая поддержка общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере предупреждения, устранения и пресечения производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции, осуществляется в форме предоставления субсидий, грантов, в том числе на компенсацию и финансирование следующих расходов:

1) на внедрение инновационных методов анализа продукции виноградарства и продукции виноделия на основе методов атомно-абсорбционной и оптической спектрометрии математического моделирования физико-химических процессов и хемометрической обработки данных, технологии ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопии) винодельческой продукции для обнаружения фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции;

2) на проведение экспертизы качества, безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия, а также соответствия потребительских свойств данной продукции в части органолептических и физико-химических характеристик, отличающих продукцию разных видов и наименований друг от друга, заявленной производителями и продавцами информации, расходов на закупку, перевозку и хранение образцов данной продукции;

3) на создание и продвижение информационных продуктов и ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", назначение и работа которых направлены на предупреждение, устранение и пресечение деятельности, вводящей в заблуждение потребителей продукции виноградарства и виноделия относительно ее безопасности, потребительских свойств, фактов производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции.

4. Государственная и муниципальная финансовая поддержка осуществляется также путем обеспечения формирования и развития системы кредитования субъектов виноградарства и виноделия. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) предоставляются на весь срок использования кредитов (займов), полученных субъектами виноградарства и виноделия.

5. Порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 35. Имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия

1. Оказание имущественной поддержки субъектам виноградарства и виноделия осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъектов Российской Федерации, муниципальными программами по развитию виноградарства и виноделия. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

2. Порядок формирования, ведения и опубликования перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки, порядок предоставления, использования и прекращения прав владения и (или) пользования субъектами виноградарства и виноделия таким государственным или муниципальным имуществом устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, другими законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 36. Государственная поддержка мероприятий по обеспечению устойчивого развития виноградарства

1. В целях реализации государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого развития виноградарства, увеличение площадей виноградных насаждений, субъекты виноградарства и виноделия получают государственную поддержку на проведение определенных государственной программой мероприятий, в том числе по стимулированию применения удобрений и использованию биологических и экологических технологий и методов возделывания виноградных насаждений, исключающих использование химических средств и иных веществ, оказывающих негативное воздействие на жизнь и здоровье человека и окружающую среду, за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2. Государственная поддержка мероприятий по обеспечению устойчивого развития виноградарства, увеличения площадей виноградных насаждений осуществляется также путем создания инфраструктуры, включая селекционно-питомниководческие центры с участием научных организаций, для производства посадочного материала виноградных растений высших категорий качества, обеспечения виноградных насаждений транспортной доступностью, водными ресурсами для организации систем орошения, проведения мелиорационных мероприятий и рекультивации виноградников.

Статья 37. Государственная и муниципальная поддержка осуществления научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия

Оказание государственной и муниципальной поддержки осуществления научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия органами государственной власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде:

1) содействия научным организациям, осуществляющим селекционно-питомниководческое, научно-технологическое обеспечение развития виноградарства и виноделия;

2) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов виноградарства и виноделия и оказывающих поддержку таким субъектам, в том числе агротехнопарков, научно-исследовательских и научно-производственных зон в области виноградарства и виноделия, и обеспечения деятельности таких организаций;

3) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, разрабатываемых в целях экологизации, модернизации и развития технологий в области виноградарства и виноделия;

4) создания условий для подготовки кадров для субъектов виноградарства и виноделия или их дополнительного профессионального образования;

5) учебно-методической и научно-методической помощи субъектам виноградарства и виноделия.

Статья 38. Информационная и консультационная поддержка субъектов виноградарства и виноделия

1. Оказание информационной поддержки субъектам виноградарства и виноделия осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также научными организациями, осуществляющими научное обеспечение развития виноградарства и виноделия, посредством создания федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и официальных сайтов информационной поддержки через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов виноградарства и виноделия.

2. Оказание информационной поддержки в предусмотренной частью 1 настоящей статьи форме осуществляется в целях обеспечения субъектов виноградарства и виноделия в том числе следующей информацией:

1) о реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в области виноградарства и виноделия;

2) о действующих субъектах виноградарства и виноделия, об их финансово-экономическом состоянии;

3) о численности и штате работников субъектов виноградарства и виноделия;

4) о виноградных насаждениях, включенных в федеральный реестр виноградных насаждений;

5) о количестве и границах виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и виноградо-винодельческих терруаров;

6) о действующих саморегулируемых организациях виноградарей и виноделов;

7) об урожае винограда и обороте продукции виноградарства и винодельческой продукции, производимых субъектами виноградарства и виноделия;

8) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов виноградарства и виноделия, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки;

9) о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона;

10) необходимой для развития субъектов виноградарства и виноделия информацией (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга).

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, является общедоступной и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Оказание консультационной поддержки субъектам виноградарства и виноделия органами государственной власти и органами местного самоуправления может осуществляться путем создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов виноградарства и виноделия и оказывающих консультационные услуги субъектам виноградарства и виноделия, и обеспечения деятельности таких организаций.

5. Консультационная поддержка субъектов виноградарства и виноделия может осуществляться также в иных формах, предусмотренных государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъектов Российской Федерации, муниципальными программами по развитию виноградарства и виноделия.

Статья 39. Страхование имущественных интересов субъектов виноградарства и виноделия, связанных с риском утраты (гибели) виноградных насаждений и урожая винограда, осуществляемое с государственной поддержкой

Правовые основы оказания государственной поддержки в сфере страхования имущественных интересов субъектов виноградарства и виноделия, связанных с риском утраты (гибели) виноградных насаждений и урожая винограда, устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 40. Государственная поддержка по продвижению винодельческой продукции на внутренний потребительский рынок и рынки иностранных государств

Оказание государственной поддержки по продвижению винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории Российской Федерации винограда, на внутренний потребительский рынок и рынки иностранных государств может осуществляться в виде:

1) сотрудничества с международными межправительственными и неправительственными организациями и иностранными государствами в области развития виноградарства и виноделия;

2) содействия в продвижении на внутренний потребительский рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории Российской Федерации винограда, в том числе путем компенсации расходов винодельческих хозяйств на изучение конъюнктуры рынка, осуществление рекламных и маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение винодельческой продукции на внутренний потребительский рынок и рынки иностранных государств;

3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки винодельческих хозяйств и оказывающих поддержку винодельческим хозяйствам, осуществляющим реализацию произведенной винодельческой продукции на внутреннем потребительском рынке и рынках иностранных государств, в том числе информационную и консультационную поддержку, и обеспечения деятельности таких организаций;

4) реализации иных мероприятий по поддержке винодельческих хозяйств, осуществляющих реализацию произведенной винодельческой продукции на внутреннем потребительском рынке и рынках иностранных государств.

Статья 41. Государственная поддержка обеспечения правовой охраны винодельческой продукции

Государственная поддержка обеспечения правовой охраны винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории Российской Федерации винограда, может осуществляться в виде:

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов виноградарства и виноделия и оказывающих консультационные услуги субъектам виноградарства и виноделия, и обеспечения деятельности таких организаций;

2) содействия патентованию селекционных достижений в области виноградарства, а также государственной регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товара для индивидуализации винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории Российской Федерации винограда, на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств.

Статья 42. Участие субъектов виноградарства и виноделия в формировании и реализации государственной и муниципальной политики в области развития виноградарства и виноделия

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в целях согласования общественно значимых интересов субъектов виноградарства и виноделия, осуществляющих производство продукции виноградарства и винодельческой продукции, привлекают на добровольной основе некоммерческие организации, объединяющие субъекты виноградарства и виноделия, к участию в формировании и реализации государственной и муниципальной политики в области виноградарства и виноделия.

2. Участие в формировании и реализации государственной и муниципальной политики в области виноградарства и виноделия некоммерческих организаций, объединяющих субъекты виноградарства и виноделия, может осуществляться в одной из следующих форм:

1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, государственных и муниципальных программ в области виноградарства и виноделия;

2) участие в обобщении и распространении достижений науки и техники, российского и иностранного опыта в области виноградарства и виноделия;

3) участие в анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в оценке эффективности применения мер по их поддержке, в подготовке прогноза развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

4) предоставление необходимой информации для формирования и реализации государственной и муниципальной политики в области виноградарства и виноделия;

5) выработка рекомендаций для органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) иная форма участия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия. Общественный контроль и ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Статья 43. Государственный и муниципальный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Функции и полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. В пределах своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия осуществляют также органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Статья 44. Организация контроля за соблюдением физико-химических, микробиологических и органолептических характеристик продукции виноградарства и продукции виноделия

1. Контроль физико-химических, микробиологических и органолептических характеристик продукции виноградарства и продукции виноделия осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Определение соответствия физико-химических и микробиологических характеристик продукции виноградарства и продукции виноделия осуществляется с привлечением специализированных лабораторий, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

3. Определение соответствия органолептических характеристик продукции виноградарства и продукции виноделия осуществляется центральной дегустационной комиссией при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.

Статья 45. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона

1. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона осуществляется гражданами и общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями (их ассоциациями и союзами), в том числе саморегулируемыми организациями виноградарей и виноделов, которые для решения уставных задач могут создавать общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля и иные организационные структуры общественного контроля.

2. Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе понимается деятельность граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций (их ассоциаций и союзов), в том числе саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, осуществляемая в целях предупреждения, устранения и пресечения:

1) действий, нарушающих установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормы и правила продажи алкогольной, в том числе винодельческой, продукции;

2) причин и условий, способствующих недобросовестной конкуренции, основанной на нарушении обязательных требований при производстве и обороте продукции виноградарства и продукции виноделия;

3) деятельности, вводящей в заблуждение потребителей продукции виноградарства и продукции виноделия относительно назначения и безопасности, категории, в том числе стоимостной, а также потребительских свойств, присущих данной продукции, в части органолептических и физико-химических характеристик, отличающих продукцию разных видов и наименований друг от друга;

4) производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции.

3. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона может осуществляться в форме мониторинга, проверки, экспертизы, обсуждения и публичных слушаний.

4. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации (их ассоциации и союзы), в том числе саморегулируемые организации виноградарей и виноделов, для осуществления своих уставных целей вправе:

1) участвовать в разработке обязательных требований к продукции виноградарства и продукции виноделия, а также проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей данной продукции;

2) проводить независимую экспертизу качества, безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия, а также соответствия потребительских свойств данной продукции заявленной производителями и продавцами информации о данной продукции;

3) осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и добросовестных производителей и направлять в органы государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей и добросовестных производителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей и добросовестных производителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей. При осуществлении общественного контроля общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации (их ассоциации и союзы), в том числе саморегулируемые организации виноградарей и виноделов, не вправе требовать от производителей и продавцов представление документов (выполнение действий), обязанность по представлению (выполнению) которых по требованию потребителя не установлена законом;

4) распространять информацию о правах потребителей и добросовестных производителей и о необходимых действиях по защите этих прав, о результатах сравнительных исследований качества продукции виноградарства и продукции виноделия, а также иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей и добросовестных производителей. Публикуемые общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями (их ассоциациями, союзами), в том числе саморегулируемыми организациями виноградарей и виноделов, осуществляющими общественный контроль, результаты сравнительных исследований качества продукции виноградарства и винодельческой продукции не являются рекламой;

5) вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии мер по повышению качества продукции виноградарства и продукции виноделия, по приостановлению производства и реализации продукции виноградарства и продукции виноделия, по отзыву с внутреннего рынка продукции виноградарства и продукции виноделия, не соответствующих предъявляемым к ним и установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательным требованиям;

6) вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию продукции виноградарства и продукции виноделия, не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также лиц, нарушающих права потребителей и добросовестных производителей, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) обращаться в органы прокуратуры с просьбами направить протесты о признании недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области защиты прав потребителей и добросовестных производителей нормативным правовым актам Российской Федерации;

8) обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей и добросовестных производителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей);

9) участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, обеспечения качества и безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия;

10) участвовать в получении грантов (безвозвратной и безвозмездной финансовой помощи), выделяемых государственными и частными фондами для развития общественного контроля в сфере производства и оборота продукции виноградарства и продукции виноделия. Преимущество при распределении грантов должно быть предоставлено организациям, аккредитованным при органе, уполномоченном на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в порядке, регламентированном приказом данного органа.

Статья 46. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей и добросовестных виноградарских хозяйств и винодельческих хозяйств, осуществляющих производство продукции виноградарства и продукции виноделия

1. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации (их ассоциации, союзы), в том числе саморегулируемые организации виноградарей и виноделов, осуществляющие общественный контроль в сфере производства и оборота продукции виноградарства и продукции виноделия, вправе предъявлять иски в суд о прекращении противоправных действий производителя и продавца в отношении неопределенного круга потребителей и добросовестных производителей продукции виноградарства и продукции виноделия. При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

2. Вступившее в законную силу решение суда о признании действий производителя и продавца противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и добросовестных производителей продукции виноградарства и продукции виноделия обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-правовых последствий действий производителя и продавца в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они производителем и продавцом.

3. Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями (их ассоциациями, союзами), в том числе саморегулируемыми организациями виноградарей и виноделов, осуществляющими общественный контроль в сфере производства и оборота продукции виноградарства и продукции виноделия, органами местного самоуправления в интересах неопределенного круга потребителей и добросовестных производителей продукции виноградарства и продукции виноделия, суд принимает решение о возмещении общественному объединению и иной негосударственной некоммерческой организации (их ассоциации, союзу), в том числе саморегулируемым организациям виноградарей и виноделов, органам местного самоуправления всех понесенных по делу судебных издержек, а также иных возникших до обращения в суд и связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в том числе расходов на проведение независимой экспертизы в случае выявления в результате проведения такой экспертизы нарушения обязательных требований к продукции виноградарства и продукции виноделия.

4. Государственные органы и должностные лица обязаны содействовать гражданам, общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям (их ассоциациям, союзам), в том числе саморегулируемым организациям виноградарей и виноделов, в проведении соответствующих проверок фактов нарушения настоящего Федерального закона и в десятидневный срок уведомлять заявителей о принятых решениях.

5. В целях анализа возможных социально-экономических последствий законодательных инициатив по вопросам регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, практики применения законодательства и разработки соответствующих рекомендаций могут создаваться консультативно-экспертные советы при федеральных органах законодательной и исполнительной власти, органах законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Положение о консультативно-экспертном совете утверждается органом, принявшим решение о создании такого совета.

Статья 47. Фальсифицированная винодельческая продукция, недоброкачественная винодельческая продукция, контрафактная винодельческая продукция

1. В Российской Федерации запрещаются производство и реализация фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции.

2. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции.

3. Фальсифицированная винодельческая продукция, недоброкачественная винодельческая продукция, произведенные на территории Российской Федерации, подлежат изъятию и последующему уничтожению. Фальсифицированная винодельческая продукция, недоброкачественная винодельческая продукция, ввезенные на территорию Российской Федерации, подлежат изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации. Контрафактная винодельческая продукция подлежит изъятию и последующему уничтожению.

4. Вывоз с территории Российской Федерации фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, ввезенных на территорию Российской Федерации, осуществляется за счет лица, осуществившего их ввоз на территорию Российской Федерации.

5. Расходы, связанные с уничтожением фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции, возмещаются их владельцем.

6. Порядок уничтожения изъятых фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 48. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона

Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 49. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона вином России наряду с вином, крепленым вином, игристым вином, полностью (на 100 процентов) произведенными из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, признаются вино, крепленое вино, игристое вино, произведенные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с добавлением в пределах и для целей, которые установлены пунктом 9 части 1 статьи 25 настоящего Федерального закона, концентрированного виноградного сусла или концентрированного ректификованного виноградного сусла, произведенных за пределами территории Российской Федерации. К розничной продаже таких вина, крепленого вина, игристого вина в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона применяются положения, установленные частью 3 статьи 32 настоящего Федерального закона.

3. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона положения пункта 11 статьи 24 настоящего Федерального закона не применяются к произведенным за пределами территории Российской Федерации концентрированному виноградному суслу или концентрированному ректификованному виноградному суслу, используемым в пределах и для целей, которые установлены пунктом 9 части 1 статьи 25 настоящего Федерального закона.

4. По истечении трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона использование концентрированного виноградного сусла или концентрированного ректификованного виноградного сусла в пределах и для целей, которые установлены пунктом 9 части 1 статьи 25 настоящего Федерального закона, запрещается.

5. Настоящий Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу. Настоящий Федеральный закон в отношении правоотношений, возникших до дня вступления его в силу, применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин