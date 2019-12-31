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31.12.2019 18:14
Рубрика: В мире

Во Франции встреча Нового года проходит на фоне забастовок

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В конце 2018 года французы встречали Новый год на пике мощных выступлений "желтых жилетов", а в этом праздничное настроение им здорово подпортили забастовки против пенсионной реформы, вот уже без малого целый месяц, будоражащие страну.

Многие здесь надеялись, что на время праздников конфликтующие стороны, а это профсоюзы и правительство, договорятся о передышке, но этого не произошло. Следующий раунд переговоров назначен на 9 января. В преддверии этих переговоров профцентры намереваются провести 7 января очередной общенациональный день протестов и вывести на улицы городов сотни тысяч человек.

Тем временем в Париже, а также во многих других крупных городах, серьезнейшие проблемы с общественным транспортом. В столице с перебоями работает метро. Как заявили в Автономном управлении парижского транспорта (RATP), 31 декабря, как и в предыдущие дни, несколько линий будут закрыты, а на других поезда станут ходить с большими перерывами.

Фото: bozaround / instagram.com
Бастующие балерины во Франции исполнили фрагмент из "Лебединого озера"

Правда, бастующие метрополитеновцы сделали небольшое послабление в связи с праздниками: некоторые ветки будут функционировать до утра 1 января, чтобы дать возможность парижанам, отмечающим Новый год в центре города или у друзей, добраться до дома.

По-прежнему бастуют и железнодорожники. Сегодня лишь половина сверхскоростных экспрессов TGV и региональных электричек покинули депо. Ситуация еще хуже в столичном районе Иль-де-Франс. Здесь из 10 пригородных поездов курсируют только четыре. Ряд направлений, таких как Нант-Лион и Нант-Бордо и ряд других, полностью блокированы.

И все-таки многие французы, как того требует давняя традиция, намереваются встретить Новый год праздничными гуляниями. В Париже в районе Триумфальной арки состоится световое шоу. Запланирован и фейерверк, которым отметят вступление Нового 2020 года в свои права.

В этой связи в Париже и других городах принимаются масштабные меры безопасности. Порядок в новогоднюю ночь по всей стране обеспечивают 100 тысяч полицейских и жандармов, а также воинские контингенты, задействованные в антитеррористической операции "Вижипират".

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже во время забастовки профсоюзов ходят поезда-призраки

Повсеместно запрещено использование петард и прочей праздничной пиротехники.

Предупреждены, кстати, и "желтые жилеты". Если кто-либо из них рискнет появиться в новогоднюю ночь на Елисейских полях, у Национального собрания, в районе резиденций президента Франции и премьер-министра, а также в ряде других стратегических мест, то им придется иметь дело с полицией, и штрафа, как минимум, никому не удастся избежать.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже

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