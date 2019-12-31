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31.12.2019 07:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам экспертов, новогодние праздники не только время бурных возлияний, но и период, когда многие люди решают завязать со спиртным. Чаще всего в число последних входят люди, для которых стало привычным ежедневное употребление нескольких порций алкоголя.

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет. А вот если эти два трезвых дня связаны с постоянными мыслями о горячительных напитках, то стоит всерьез задуматься о здоровье. Для начала отказаться от алкоголя хотя бы на месяц.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В этом случае изменения в организме происходят уже через неделю. В этот период улучшается качество сна и повышается работоспособность. При этом запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры.

Спустя месяц человек уже легко может контролировать тягу к спиртному, у него снижается артериальное давление, улучшаются состояние кожи и концентрация внимания.

- Человек четко осознает, что ему не нужен алкоголь для того, чтобы развлекаться и отдыхать, - отметил врач Ричард Пайпер.

Через год воздержания от алкоголя значительно ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, уходит лишний вес. Специалисты подсчитали, что за год человек, который раньше выпивал две порции алкоголя в день и отказался от привычки, может потерять до 20 лишних килограммов. Многие люди отмечают, что через год трезвой жизни чувствуют себя в лучшей форме, чем когда-либо.

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