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31.12.2019 09:52
Рубрика: В мире

Вспышка неизвестной пневмонии зафиксирована в Китае

Текст: Владимир Шилов

В Китае зафиксировали первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Как сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, в городе Ухань (центральная часть страны - примечание "РГ") с опасным диагнозом госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Семь из них находятся в критическом состоянии.

Новый наноматериал поможет обнаружить пневмонию на ранней стадии

По мнению экспертов Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, угрозы пандемии пока нет. В ведомстве пообещали в сжатые сроки изучить с помощью молекулярно-эпидемиологических методов происхождение возбудителей опасной болезни. О симптоматике данной разновидности пневмонии пока известно мало. Как сообщается, новый вирус может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

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