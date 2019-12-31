Вспышка неизвестной пневмонии зафиксирована в Китае

В Китае зафиксировали первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Как сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, в городе Ухань (центральная часть страны - примечание "РГ") с опасным диагнозом госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Семь из них находятся в критическом состоянии.

По мнению экспертов Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, угрозы пандемии пока нет. В ведомстве пообещали в сжатые сроки изучить с помощью молекулярно-эпидемиологических методов происхождение возбудителей опасной болезни. О симптоматике данной разновидности пневмонии пока известно мало. Как сообщается, новый вирус может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.