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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах в ближайшее время

Текст:   Антон Благовещенский
31.12.2019,  
11:39
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи смартфонов на базе Windows Phone лишатся доступа к возможностям WhatsApp уже после 31 декабря. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте мессенджера.

"Вы больше не сможете использовать операционные системы Windows Phone после 31 декабря 2019 года", - говорится в разделе FAQ, посвященном ответам на наиболее часто задаваемые вопросы пользователей.

Разработчики отмечают, что "некоторые функции могут перестать работать в любое время".

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Кроме этого, 1 февраля 2020 года будет отключена поддержка WhatsApp для платформ Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старых версий обеих платформ. Создатели мессенджера рекомендуют использовать переходить на Android 4.0.3, iOS 9 и более свежие их версии, а также на устройства под управлением KaiOS 2.5.1.

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