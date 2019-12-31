Xiaomi показала новые умные часы с NFC, которые работают долго

Топ-менеджер Xiaomi Цюй Хэн опубликовал на своей странице в соцсети Weibo фотографию новых часов Xiaomi Watch Color и поделился данными об автономности новинки.

По его словам, он использовал часы в течение недели, после чего они показали заряд на уровне 54 процентов. Таким образом, в режиме повседневного использования Xiaomi Watch Color вполне смогут проработать две недели и даже больше.

Часы получат круглый экран с диаметром около 1,4 дюйма (по всей видимости, он будет сенсорным), заключенный в круглый же корпус, а также две дополнительные кнопки управления, расположенные с одной стороны, пишет GizChina.

Более подробные спецификации устройства раскрыл инсайдет TechMate, который опубликовал у себя в твиттере фотографию самих часов и коробки. Согласно этим данным, часы получат поддержку отслеживания разных видов активности, защиту от воды, датчик пульса, модуль NFC, модуль Bluetooth 5.0, аккумулятор на 420 мАч, а разрешение экрана составит 454x454 пикселя.

Заявлена поддердка устройств на базе Android 4.4 KitKat и более новых, а вот о цене информации пока нет. Ожидается, что в Китае часы поступят в продажу уже в начале января.