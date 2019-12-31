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31.12.2019 11:47
Рубрика: Власть

Захарова: США ведут себя по законам Дикого Запада

Текст: Владимир Шилов
Фото: Александр Щербак/РИА Новости Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Соединенным Штатам явно не хватает такта и уважения к другим странам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Традиционная сфера (дипломатии - примечание "РГ"), в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По ее словам, методы Вашингтона по продвижению собственных внешнеполитических интересов вернулись к временам Дикого Запада. "Здесь, мне кажется, нужно понять нынешнюю американскую реальность. И в Госдепартаменте, и в Белом доме она лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности, назовем это так", - констатировала она, комментируя опубликованное администрацией Белого дома фотографии по итогам визита в Вашингтон главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол", - резюмировала Захарова.

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