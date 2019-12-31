Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058; N 26, ст. 3872; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4856, 4861; N 32, ст. 5104; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2194, 2195; N 26, ст. 3317, 3318) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

"3) заключения предусмотренных настоящим Федеральным законом контрактов;";

б) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) заключением соглашения об установлении сервитута в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.";

2) в части 1 статьи 3:

а) в пункте 8 слова "договор, заключенный" заменить словами "гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен";

б) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:

"81) контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 21, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона;

82) контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара;";

в) в пункте 17 слова ", за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме" заменить словами "(за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона";

3) в статье 24:

а) в части 2 второе предложение исключить;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. С учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона (далее также - электронные процедуры), а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 841 настоящего Федерального закона, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (далее также - закрытые электронные процедуры).";

4) часть 9 статьи 241 после слов "об участнике такой закупки" дополнить словами "(за исключением закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона)";

5) в статье 30:

а) в пункте 3 части 11 слова "пунктами 25 - 253" заменить словами "пунктом 25";

б) в части 4 слова "пунктов 25 - 253" заменить словами "пункта 25";

6) в части 3 статьи 32 слова "в соответствии с" и второе предложение исключить;

7) в статье 34:

а) в части 15 слова "пунктами 1, 4, 5," заменить словами "пунктом 1, пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), пунктами";

б) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации.";

8) в части 1 статьи 36 слова "за два дня до даты окончания" заменить словами "за один час до окончания";

9) в пункте 2 части 2 статьи 51 после слов "закупки товара" дополнить словами ", в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,", слова "(в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона)" исключить;

10) в пункте 3 части 4 статьи 544:

а) в абзаце первом слова "или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар" заменить словами ", в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг";

б) в подпункте "а" слова "(в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона)" исключить;

11) в статье 551:

а) в пункте 4 части 1 цифры "251" заменить цифрами "25";

б) в пункте 3 части 2 цифры "251" заменить цифрами "25";

в) в части 5 цифры "251" заменить цифрами "25";

12) в пункте 2 части 3 статьи 66:

а) в абзаце первом слова "или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар" заменить словами ", в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг";

б) в подпункте "а" слова "(в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона)" исключить;

13) в статье 71:

а) в пункте 4 части 1 цифры "251" заменить цифрами "25";

б) в пункте 4 части 2 цифры "251" заменить цифрами "25";

в) в пункте 4 части 3 цифры "251" заменить цифрами "25";

г) в части 31 цифры "251" заменить цифрами "25";

14) часть 3 статьи 73 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) наименование страны происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.";

15) в статье 78:

а) в части 8 слова "поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара)" заменить словами ", страны происхождения поставляемого товара (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)";

б) в части 14 слова "поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара)" заменить словами ", страны происхождения поставляемого товара (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)";

16) статью 821 изложить в следующей редакции:

"Статья 821. Проведение запроса котировок в электронной форме

1. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает трех миллионов рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

3. При проведении запроса котировок в электронной форме заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, содержащее:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) информацию, указанную в пунктах 1 - 5, 8 - 12 статьи 42 настоящего Федерального закона;

3) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен составлять не менее четырех рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

4) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;

5) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме, и исчерпывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.

4. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно содержать проект контракта, а также обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не допускается.

5. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до установленных в таком извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, направив ее оператору электронной площадки. В этом случае применяются положения частей 10 - 12 статьи 544 настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Такая заявка должна содержать следующие информацию и документы:

1) об участнике запроса котировок в электронной форме:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения юридического лица, номер контактного телефона (если участником закупки является юридическое лицо);

б) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо);

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, номер контактного телефона (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель);

г) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (или его копия), если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона) является крупной сделкой;

д) документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

е) декларация о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренным пунктами 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

ж) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

з) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией);

и) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) с учетом положений части 6 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы (или их копии), подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов (или их копий) предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом не допускается требовать представление указанных документов (или их копий), если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

3) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене контракта, цене единицы товара, работы, услуги и сумме цен указанных единиц (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

4) документы (или их копии), предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, в случае, если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска. В случае отсутствия таких документов (или их копий) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работах, услугах, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

6. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 5 настоящей статьи, в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме может не включаться в случае указания в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком.

7. Информация, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 5 настоящей статьи:

1) включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме при осуществлении закупки работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей части), в случае установления заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования о представлении такой информации в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме. При этом информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 5 настоящей статьи, в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме может не включаться при указании в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

2) не включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае включения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме проектной документации в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.

8. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

9. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

10. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают заявку, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 9 настоящей статьи, и принимают решение о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, предусмотренным частью 11 настоящей статьи;

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не отклонена в соответствии с требованиями части 11 настоящей статьи, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), предложенных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 части 5 настоящей статьи, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других таких заявок;

в) подписывают усиленными электронными подписями сформированный заказчиком с использованием электронной площадки протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме и после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 настоящей части подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который в течение одного часа с момента получения такого протокола размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке.

11. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления информации и документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 1, частью 11 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;

4) непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 части 5 настоящей статьи (если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона), в случае, если в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме включена информация о запрете допуска товаров, происходящих из иностранных государств;

5) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

12. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме должен содержать:

1) дату подведения итогов запроса котировок в электронной форме, идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

2) информацию о принятом решении о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

3) присвоенные заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме, которые не отклонены в соответствии с требованиями части 11 настоящей статьи, порядковые номера в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 10 настоящей статьи;

4) информацию об увеличении цены контракта в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

5) решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в отношении каждой заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

6) информацию о признании запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в случаях, предусмотренных частью 14 настоящей статьи.

13. Заключение контракта с победителем запроса котировок в электронной форме осуществляется в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона, с учетом следующих особенностей:

1) заказчик осуществляет действия, предусмотренные частью 2 статьи 832 настоящего Федерального закона, не позднее трех часов с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме;

2) победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет действия, предусмотренные частью 3 статьи 832 настоящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий в соответствии с пунктом 1 настоящей части. При этом формирование и размещение протокола разногласий не допускаются;

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные частью 7 статьи 832 настоящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления победителем запроса котировок в электронной форме действий в соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее срока, предусмотренного пунктом 4 настоящей части;

4) контракт может быть заключен не ранее чем через два рабочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

14. Запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся в случае, если на участие в запросе котировок в электронной форме:

1) подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

2) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме отклонены.

15. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 14 настоящей статьи, контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующую требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и с учетом особенностей, предусмотренных частью 13 настоящей статьи. Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 14 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

17) статьи 822 - 826 признать утратившими силу;

18) пункт 3 части 6 статьи 83 после слов "по их заполнению." дополнить словами "Такие требования должны предусматривать включение в заявку на участие в запросе предложений также наименование страны происхождения закупаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.";

19) в статье 831:

а) пункт 3 части 6 после слов "по их заполнению." дополнить словами "Такие требования должны предусматривать включение в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме также наименование страны происхождения закупаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.";

б) в части 26 цифры "253" заменить цифрами "25";

20) в статье 832:

а) в части 2:

слова "части 8 статьи 824" заменить словами "части 12 статьи 821";

после слов "а также включения" дополнить словами "представленной в соответствии с настоящим Федеральным законом", после слов "показателях товара" дополнить словами ", стране происхождения товара";

б) в части 9 слова "части 8 статьи 824" заменить словами "части 12 статьи 821";

21) пункт 2 части 2 статьи 88 после слов "объекта закупки" дополнить словами ", наименование страны происхождения закупаемого товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,";

22) часть 8 статьи 90 дополнить словами ", наименование страны происхождения товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг";

23) в статье 93:

а) в части 1:

пункт 4 после слов "не превышающую трехсот тысяч рублей" дополнить словами ", либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме";

пункт 5 после слов "шестисот тысяч рублей" дополнить словами ", либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, принадлежащие заказчику на праве собственности, или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможности заключения контракта непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных в настоящем пункте работ, услуг заказчик вправе заключить контракт, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте работ, услуг пропорционально размеру площади помещений, принадлежащих ему на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством Российской Федерации договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в настоящем пункте;";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями статьи 92 настоящего Федерального закона. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи;";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1, 2 и 5 статьи 551, частями 1 - 31 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, пунктом 1 части 14 статьи 821, частями 18 и 19 статьи 83, частями 26 и 27 статьи 831 настоящего Федерального закона. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи;";

пункты 251 - 253 признать утратившими силу;

в пункте 32 слова "для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд" заменить словами ", земельного участка";

б) часть 4 после цифры "3" дополнить словами ", 4 и 5 (при осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи)";

в) дополнить частями 5 - 13 следующего содержания:

"5. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 настоящей статьи:

1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (если настоящим Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

2) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, а также цену контракта, предложенную участником закупки (если в соответствии с настоящим Федеральным законом заявка участника закупки содержит предложение о цене контракта и (или) предусмотрена подача участником закупки такого предложения), либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 21 статьи 832 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

3) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения контракта с победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом положений части 9 настоящей статьи. При этом при заключении контракта в случае, предусмотренном частью 27 статьи 831 настоящего Федерального закона, использование единой информационной системы, размещение информации и документов в единой информационной системе, на электронной площадке не осуществляются;

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. При необходимости согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок в соответствии с пунктом 4 части 5 настоящей статьи заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее чем через пять рабочих дней с даты:

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом);

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом).

7. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подлежит направлению:

1) при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, а также при применении закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа;

2) при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации - в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок;

3) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - в орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок.

8. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). По результатам рассмотрения такого обращения и проведения внеплановой проверки контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании.

9. При необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 5 настоящей статьи должны соблюдаться следующие требования:

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, следующего за днем получения заказчиком, или уполномоченным органом, или уполномоченным учреждением, направившими обращение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи, решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона предписания по результатам проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 99 настоящего Федерального закона. В случае, если таким предписанием предусмотрена необходимость внесения изменений в проект контракта, заказчик в соответствии с указанным предписанием вносит изменения в проект контракта и направляет его участнику закупки, с которым заключается контракт, в порядке, установленном для заключения контракта с победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе или подписания соответствующего протокола, указанного в части 6 настоящей статьи, и не позднее чем через двадцать дней с даты получения заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Заключение контракта до получения такого решения не допускается.

10. В случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определение поставщика признается несостоявшимся. Заказчик вносит изменения в план-график закупок (при необходимости), осуществляет новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом (при необходимости).

11. Правительством Российской Федерации устанавливаются правила согласования контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном пунктом 4 части 5 настоящей статьи, которые предусматривают, в частности:

1) порядок направления обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требования к составу, содержанию, форме такого обращения;

2) порядок рассмотрения контрольным органом в сфере закупок обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), основания для принятия решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании;

3) порядок направления решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании.

12. Закупка товара в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 настоящей статьи, может осуществляться в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, в следующем порядке:

1) в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, предусмотренных настоящей частью, участники закупки вправе сформировать на электронной площадке, подписать усиленной электронной подписью и разместить на такой электронной площадке предварительное предложение о поставке товаров (далее - предварительное предложение), содержащее в отношении каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам:

а) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

б) товарный знак (при наличии);

в) наименование страны происхождения товара;

г) документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (в случае, если такой документ в отношении соответствующего товара предусмотрен нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона). В случае отсутствия такого документа (или его копии) такой товар приравнивается к товару, происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств;

д) единица измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для количественной оценки технико-экономических и социальных показателей;

е) цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

ж) максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки к поставкам;

з) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского (городских) округа (округов) по общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), используемому (используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав, в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам;

и) срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного месяца с даты его размещения на электронной площадке. Участник закупки вправе продлить срок действия предварительного предложения или отозвать его в любой момент до направления оператором электронной площадки заявки заказчику в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящей части;

к) информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "е" пункта 1 части 5 статьи 821 настоящего Федерального закона;

2) размещение предварительного предложения в соответствии с пунктом 1 настоящей части означает согласие участника закупки на направление оператором электронной площадки заказчикам предложений о поставке товаров, соответствующих требованиям, установленным в извещениях об осуществлении закупок в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 настоящей части. При этом ответственность за достоверность информации и документов, содержащихся в предварительном предложении, за соответствие указанных информации и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, несет участник закупки. Предусмотренное настоящим пунктом предварительное предложение о поставке товара признается заявкой на участие в закупке, поданной участником закупки, начиная с осуществления оператором электронной площадки действия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 настоящей части;

3) заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее:

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) информацию, указанную в пунктах 1 - 3, 5, 8 - 12 статьи 42 настоящего Федерального закона;

в) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, начальную цену единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей, количество закупаемого товара, единицу измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для количественной оценки технико-экономических и социальных показателей, место поставки товара по общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), используемому (используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав;

г) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;

д) требования, предъявляемые к участникам закупки и предусмотренные частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

е) требование, устанавливаемое в соответствии с частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона (при наличии);

4) извещение об осуществлении закупки, предусмотренное пунктом 3 настоящей части, должно содержать проект контракта, а также обоснование цены контракта у единственного поставщика с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. Внесение изменений в такое извещение не допускается;

5) в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки оператор электронной площадки с учетом положений пункта 8 настоящей части с использованием электронной площадки:

а) определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в соответствии с пунктом 1 настоящей части, не более пяти заявок на участие в закупке (предварительных предложений), соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктами "в" и "е" пункта 3 настоящей части, и содержащих наименьшие цены за единицу товара, являющегося объектом закупки;

б) присваивает каждой заявке на участие в закупке, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара, предусмотренной подпунктом "е" пункта 1 настоящей части. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара. В случае, если несколько заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, разместившим в соответствии с пунктом 1 настоящей части предварительное предложение в отношении такого товара ранее других участников закупки;

в) направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта порядковых номеров), предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта и содержащие информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "е" и "к" пункта 1 настоящей части, частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона;

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, заказчик:

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или решение об отклонении заявки на участие в закупке в случае непредставления информации и документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, либо в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 11 статьи 821 настоящего Федерального закона;

б) на основании решений, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара, предусмотренной подпунктом "е" пункта 1 настоящей части, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара;

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который в течение одного часа с момента получения такого протокола размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке. Такой протокол должен содержать дату подведения итогов и информацию о решениях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, обоснование решения об отклонении заявки на участие в закупке (в случае принятия такого решения), содержащее указание на положения заявки на участие в закупке, а также положения настоящего Федерального закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, а также информацию, предусмотренную подпунктом "б" настоящего пункта;

7) заключение контракта осуществляется с участником закупки, заявке которого присвоен первый номер, в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных частью 13 статьи 821 настоящего Федерального закона;

8) в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктами "в" и "е" пункта 3 настоящей части:

а) в срок, предусмотренный пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки направляет заказчику уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает такое уведомление в единой информационной системе;

б) направление заявок, информации и документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящей части, не осуществляется.

13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях, размещенных участниками закупок на всех электронных площадках, посредством информационного взаимодействия с единой информационной системой. Требования к такому информационному взаимодействию устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

24) в статье 99:

а) в части 8:

в пункте 2 слово "предусмотренного" заменить словами "установленных в соответствии со";

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;";

пункт 6 признать утратившим силу;

б) в части 9:

абзац первый после слова "осуществляется" дополнить словами "в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,";

пункт 1 дополнить словами ", а также закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета";

в) части 11 и 111 признать утратившими силу;

г) часть 112 дополнить словами "в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности";

д) часть 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) получение обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).";

е) часть 21 после слова "предписаниях" дополнить словом ", представлениях", после слова "предписаний" дополнить словом ", представлений";

ж) в части 23 слова ", пунктом 3 части 27" исключить, слова "такого предписания" заменить словами "предписания, представления, предусмотренных настоящей статьей";

з) в части 24 слова ", пунктом 3 части 27" исключить, после слова "статьи" дополнить словом ", представления", слова "это предписание" заменить словами "такие предписание, представление";

и) в части 25 слова ", пунктом 3 части 27" исключить;

к) часть 27 признать утратившей силу;

25) в части 1 статьи 103 слова "пунктами 4, 5, 23" заменить словами "пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), пунктами 23";

26) в части 5 статьи 104 цифры "24, 25 - 253" заменить словами "24 и 25";

27) в части 4 статьи 105 в первом предложении слова "рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме" заменить словами "подведения итогов запроса котировок в электронной форме", после слов "запроса предложений в электронной форме" дополнить словами ", протокола подведения итогов определения поставщика (в случае осуществления закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона)", четвертое предложение после слов "запросе предложений в электронной форме" дополнить словами ", закупке товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона,";

28) в статье 1102:

а) в наименовании слова "выполнение проектных и (или) изыскательских работ" заменить словами "подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Контракт, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения работ по указанному контракту исключительные права на результаты таких работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.";

в) часть 2 после слов "других лиц" дополнить словами ", за исключением дочерних обществ такого подрядчика,";

г) в части 3 слова "в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ" заменить словами "являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности";

29) статью 112 дополнить частями 55 - 63 следующего содержания:

"55. В целях реализации национальных проектов, перечень которых утвержден указом Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе утвердить перечни объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 настоящей статьи.

56. В случае, предусмотренном частью 55 настоящей статьи, предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

57. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено медицинское оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом указанного в части 56 настоящей статьи контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного медицинского оборудования.

58. В целях заключения контракта, указанного в части 56 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона в электронной форме или открытого конкурса в электронной форме.

59. Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, указанного в части 56 настоящей статьи, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методика составления сметы такого контракта, порядок изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом в целях определения и обоснования начальной (максимальной) цены такого контракта, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не применяется проектно-сметный метод.

60. При исполнении контракта, указанного в части 56 настоящей статьи, с учетом особенностей, предусмотренных частями 61 - 63 настоящей статьи:

1) к условиям такого контракта, предусматривающим подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, применяются положения настоящего Федерального закона о контракте, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;

2) к условиям такого контракта, предусматривающим выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, применяются положения настоящего Федерального закона о контракте, предметом которого являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

61. Контракт, указанный в части 56 настоящей статьи, должен содержать раздельно:

1) стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий;

2) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства;

3) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства медицинского оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства, в случае, если поставка данного медицинского оборудования предусмотрена контрактом.

62. Изменение существенных условий контракта, указанного в части 56 настоящей статьи, при его исполнении допускается:

1) по соглашению сторон:

а) если при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;

б) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях изменения цены контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1 и пунктом 8 части 1 статьи 95 настоящего Федерального закона, в части изменения предусмотренной контрактом стоимости работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. При этом изменение цены контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 настоящего Федерального закона осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных указанным пунктом;

в) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 настоящего Федерального закона, в части увеличения предусмотренных контрактом сроков строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объекта капитального строительства. При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 настоящего Федерального закона;

2) в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

63. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, является здание или сооружение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 9, 10, 12, 14, 15, 18, подпункт "а" пункта 19, абзац третий подпункта "а" пункта 20, пункты 21 и 22, подпункты "а" - "г", "е" - "к" пункта 24 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Подпункт "в" пункта 2, пункты 3 - 5, подпункт "а" пункта 7, пункты 8, 11, 13, 16, 17, подпункт "б" пункта 19, абзац второй подпункта "а", подпункт "б" пункта 20, абзацы второй, третий, шестой - десятый подпункта "а", подпункты "б" и "в" пункта 23, подпункт "д" пункта 24, пункты 25 - 27 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.

4. Положения части 13 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" применяются с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин