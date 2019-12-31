Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 518-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" и статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Раздел IV Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 15, ст. 1276; 2009, N 15, ст. 1779; N 45, ст. 5270; 2010, N 19, ст. 2283, 2291; N 52, ст. 6992; 2011, N 15, ст. 2019; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 14, ст. 1663; 2015, N 7, ст. 1019; 2016, N 18, ст. 2499) дополнить статьей 171 следующего содержания:

"Статья 171. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов

1. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Министерством обороны Российской Федерации формируются общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных услуг, федеральные перечни (классификаторы) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны.

3. Медицинские (военно-медицинские) подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (медицинские пункты, корабельные медицинские службы, медицинские взводы, медицинские роты, медицинские отряды, медицинские отряды специального назначения, госпитальные суда, мобильные медицинские группы) осуществляют свою деятельность без лицензирования.

4. Медицинская помощь военнослужащим в медицинских (военно-медицинских) подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в местах их постоянной дислокации оказывается в соответствии с порядком организации медицинской помощи военнослужащим, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых указанным федеральным органом исполнительной власти.

5. Особенности организации оказания медицинской помощи в медицинских (военно-медицинских) подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами.

6. Министерством обороны Российской Федерации устанавливаются случаи и порядок оказания медицинской помощи личным составом медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов:

1) вне мест постоянной дислокации этих организаций, частей и подразделений при выполнении военнослужащими задач в условиях, указанных в пункте 2 настоящей статьи;

2) при дислокации этих организаций, частей и подразделений за пределами территории Российской Федерации (включая порядок применения не зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов и медицинских изделий).

7. Особенности обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных по заданию Министерства обороны Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти (органов), уполномоченных в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, предназначенных для применения в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами и используемых для диагностики, профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия оружия, вооружения и военной техники, неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Статью 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 85; N 27, ст. 3951; 2017, N 31, ст. 4765) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Особенности обращения, в том числе особенности государственной регистрации, медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, и разработаны по заданию федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин