Журналисты Sputnik покинут редакцию в Таллине из-за давления властей

Ситуация с эстонским бюро информагентства Sputnik, похоже, достигла своей кульминации. Журналисты вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за беспрецедентного давления со стороны властей. Об этом 31 декабря заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

"Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.