Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 523-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7 слова "в сфере информационных технологий" заменить словами "в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

2) в части 1 статьи 9 слова "в сфере информационных технологий" заменить словами "в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

Президент Российской Федерации В. Путин