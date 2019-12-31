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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 523-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7 слова "в сфере информационных технологий" заменить словами "в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

2) в части 1 статьи 9 слова "в сфере информационных технологий" заменить словами "в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

Президент Российской Федерации В. Путин