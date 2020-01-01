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01.01.2020 10:57
Рубрика: Спорт

Артемий Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ

Текст: Илья Трисвятский

Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка по системе "гол плюс пас" в гостевом матче против "Эдмонтона". Однако, несмотря на бомбардирское достижение нашего нападающего, "рейнджеры" потерпели поражение со счетом 5:7.

Фото: Reuters
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Эта игра развивалась по удивительному сценарию. "Эдмонтон" к 35-й минуте лидировал с разгромным счетом 6:0, а затем с 40-й по 57-ю минуты пропустил пять безответных шайб подряд. Когда гости, пытаясь перевести матч в овертайм, заменили голкипера шестым полевым игроком, хозяева забросили в пустые ворота седьмую шайбу.

Панарин после этого матча имеет на своем счету в регулярном чемпионате 55 (22+33) очка и занимает в списке лучших бомбардиров лиги шестое место (лучший показатель среди россиян в НХЛ 2019/20). Если брать отдельно по числу заброшенных шайб и по количеству результативных передач, то Артемий в обеих номинациях на восьмых позициях.

"Вашингтон" Александра Овечкина и Евгения Кузнецова на своей площадке потерпел поражение от "Нью-Йорк Айлендерс". Интересно, что все шайбы в этой встрече были заброшены до 33-й минуты. Кузнецов отличился дублем, Овечкин и защитник Дмитрий Орлов сделали по результативному пасу.

У "Вашингтона" в последних четырех матчах три поражения и одна победа в овертайме, но команда продолжает лидировать в Восточной конференции. "Рейнджеры" здесь пока вне зоны попадания в плей-офф, на 11-м месте, но впереди еще половина подбирающегося к экватору регулярного чемпионата.

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