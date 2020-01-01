Боец MMA Али Исаев заработал миллион долларов за победу в Нью-Йорке

Новости

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда 09:13
В Корее погиб двухлетний российский ребёнок 09:07
Владивосток официально стал столицей Приморья 09:02
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом 08:35
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение 08:17
В новогоднюю ночь во Владивостоке сгорела сбитая дрифтером мышь 07:50
Циклон оставил без электричества два села на севере Сахалина 06:42
Первый день нового года в Приморье встретили костюмированным забегом 06:22
Макрон в новогоднем обращении пообещал осуществить пенсионную реформу 00:30
Трамп заявил о необходимости защитить дипломатов в Ираке 00:20
Сборная России сыграет со Швейцарией в 1/4 финала молодежного ЧМ 00:05
В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере 31.12.2019
Видео: Атмосфера в Москве перед Новым годом 31.12.2019
МИД Ирана назвал пустыми обвинения США в нападении на посольство в Ираке 31.12.2019
Трамп назвал дату подписания первого этапа торговой сделки США и Китая 31.12.2019
Нетаньяху поздравил по-русски репатриантов из бывшего СССР с Новым годом 31.12.2019
Москва и Минск договорились о цене на газ 31.12.2019
МВД подтвердило гибель полицейского после нападения на пост в Магасе 31.12.2019
Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали 31.12.2019
Неизвестный ударил ножом мужчину в автобусе на юго-западе Москвы 31.12.2019
США направили роту морских пехотинцев для охраны посольства в Багдаде 31.12.2019
В Магасе отменены новогодние торжества после нападения на полицейских 31.12.2019
Собянин поздравил москвичей с Новым годом 31.12.2019
В РФ разработали требования по содержанию животных в цирках и зоопарках 31.12.2019
Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе 31.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
01.01.2020 09:10
Рубрика: Спорт

Боец MMA Али Исаев заработал миллион долларов за победу в Нью-Йорке

Текст: Илья Трисвятский
Выступающий в тяжелой весовой категории (до 120 кг) 36-летний российский боец смешанных единоборств Али Исаев заработал миллион долларов за победу в финале сезона-2019 заокеанской Профессиональной бойцовской лиги (PFL). Минувший ночью Исаев на арене легендарного "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке сокрушил американца Джареда Рошолта.

Бой Исаев - Рошолт был остановлен решением рефери в четвертом раунде, когда россиянин проводил серию мощных ударов по лежавшему сопернику. Таким образом, уроженец столицы Дагестана Махачкалы, даргинец по национальности, заработал ровно один миллион долларов США. Столь солидные призовые были предусмотрены для каждого из победителей в пяти мужских весовых категориях и одной женской.

Фото: AP Photo/John Locher
Российский боец UFC Ян бросил вызов чемпиону Генри Сехудо

Али Исаев начинал свою профессиональную спортивную карьеру как борец вольного стиля. На международной арене из-за высочайшей конкуренции в сборной России махачкалинец выступал в рядах команды Азербайджана. В 2008 году тогда еще 25-летний тяжеловес Исаев выиграл "бронзу" чемпионата Европы в финском Тампере, а через год на континентальном первенстве в столице Литвы Вильнюсе он завоевал золотую награду. В смешанных единоборствах дагестанец выступает с 2016 года, пока провел только восемь официальных поединков, но зато во всех праздновал победу и вот сейчас в Нью-Йорке получил самый высокий за свою карьеру миллионный гонорар.

Американская Professional Fighters League (PFL) - сравнительно молодая серия MMA (смешанных единоборств), существует второй сезон. Правда, одноименная организация считается правопреемницей созданной в 2012 году World Series of Fighting (WSOF), которая успела провести 35 турниров под своей эгидой. В прошлом году чемпионом PFL в полусреднем весе (до 77 кг) стал россиянин Магомед Магомедкеримов. А в сезоне-2019, помимо Исаева, из россиян в плей-офф PFL выступали поверженный им на подступах к финалу Денис Гольцов плюс еще четыре бойца из другой, полутяжелой весовой категории (до 93 кг) - Бозигит Атаев, Виктор Немков, Рашид Юсупов и Максим Гришин.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Подать электронное заявление о заключении брака стало проще
Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года