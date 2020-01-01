Боец MMA Али Исаев заработал миллион долларов за победу в Нью-Йорке

Выступающий в тяжелой весовой категории (до 120 кг) 36-летний российский боец смешанных единоборств Али Исаев заработал миллион долларов за победу в финале сезона-2019 заокеанской Профессиональной бойцовской лиги (PFL). Минувший ночью Исаев на арене легендарного "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке сокрушил американца Джареда Рошолта.

Бой Исаев - Рошолт был остановлен решением рефери в четвертом раунде, когда россиянин проводил серию мощных ударов по лежавшему сопернику. Таким образом, уроженец столицы Дагестана Махачкалы, даргинец по национальности, заработал ровно один миллион долларов США. Столь солидные призовые были предусмотрены для каждого из победителей в пяти мужских весовых категориях и одной женской.

Али Исаев начинал свою профессиональную спортивную карьеру как борец вольного стиля. На международной арене из-за высочайшей конкуренции в сборной России махачкалинец выступал в рядах команды Азербайджана. В 2008 году тогда еще 25-летний тяжеловес Исаев выиграл "бронзу" чемпионата Европы в финском Тампере, а через год на континентальном первенстве в столице Литвы Вильнюсе он завоевал золотую награду. В смешанных единоборствах дагестанец выступает с 2016 года, пока провел только восемь официальных поединков, но зато во всех праздновал победу и вот сейчас в Нью-Йорке получил самый высокий за свою карьеру миллионный гонорар.

Американская Professional Fighters League (PFL) - сравнительно молодая серия MMA (смешанных единоборств), существует второй сезон. Правда, одноименная организация считается правопреемницей созданной в 2012 году World Series of Fighting (WSOF), которая успела провести 35 турниров под своей эгидой. В прошлом году чемпионом PFL в полусреднем весе (до 77 кг) стал россиянин Магомед Магомедкеримов. А в сезоне-2019, помимо Исаева, из россиян в плей-офф PFL выступали поверженный им на подступах к финалу Денис Гольцов плюс еще четыре бойца из другой, полутяжелой весовой категории (до 93 кг) - Бозигит Атаев, Виктор Немков, Рашид Юсупов и Максим Гришин.