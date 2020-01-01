Болгария с 1 января начала получать газ по "Турецкому потоку"

Как отмечается в сообщении, 30 декабря 2019 года было подписано дополнительное соглашение с российской компанией "Газпром экспорт", которое с 1 января 2020 года меняет точку доставки российского природного газа на территорию Болгарии. Теперь вместо Негру-Водэ в Румынии будет Странджа, то есть газ пойдет с территории Турции. Это сэкономит стране 81 миллион левов (примерно 41 миллион евро), уточнили в компании.

Кроме того, дополнительная выгода составит 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов, которые объявлены "Булгартрансгаз" при получении газа через Странджу.

В результате, цены на природный газ в первом квартале 2020 года должны снизиться.

"Булгаргаз" продолжает переговоры с ООО "Газпром экспорт" о снижении поставленной цены на природный газ", - говорится в сообщении. В завершении переговоров в кратчайшие сроки в начале 2020 года заинтересованы обе стороны, подчеркивают в болгарской компании.

Ранее Болгария также заявляла, что готова транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна нитка будет использована для поставок российского газа в Турцию, другая в - Южную и Юго-Восточную Европу.