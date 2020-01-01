Что будет с курсом рубля в 2020 году

Курс российской валюты в 2020 году останется сравнительно крепким, но во второй половине года может ослабнуть, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Самочувствие рубля будет неразрывно связано с внешними факторами.

В 2020 году можно ожидать среднего курса на уровне 64 рубля за доллар, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. В первой половине года курс рубля будет более крепким (61-63 за доллар) из-за сезонно более сильного текущего счета. Во второй половине года ожидается ослабление рубля (63-66 за доллар) в том числе из-за вероятного ужесточения санкционной риторики США из-за президентских выборов в Штатах в ноябре 2020 года, говорит аналитик.

Внешние факторы по-прежнему будут играть определяющую роль для курса российской валюты, считает Соколов. Среди них, разумеется, будут нефтяные котировки: экспорт углеводородов обеспечивает основной приток долларов в страну. В 2019 году средняя цена на нефть Brent составила около 64 долларов за баррель, а в 2020 году средняя цена на нефть составит порядка 60 долларов за баррель, прогнозирует Соколов. Баланс на рынке нефти будет достигаться за счет усилий стран ОПЕК+, которые будут компенсировать растущую нефтедобычу в США. Также поддержку ценам окажет восстановление спроса на нефть после заключения первого этапа торговой сделки США и Китая.

Еще одним фактором влияния на курс российской валюты в 2020 году будет спрос международных инвесторов на рисковые активы. В 2020 году стоит ожидать меньшего накала в противостоянии США и Китая, что позволяет рассчитывать на улучшение показателей мировой экономики. Стабилизация глобального экономического роста поддержит и экономики развивающихся стран.

Ведущие мировые центральные банки (ФРС США, Европейский центробанк) будут придерживаться мягкой монетарной политики в 2020 году. Низкие ставки на развитых рынках капитала будут стимулировать спрос на активы развивающихся рынков, включая российские акции и облигации. Основными рисками, которые могут спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, останутся резкое замедление мировой экономики, обострение торговых войн, замедление экономики Китая и падение спроса на сырьевые товары.

При этом Россия выгодно отличается от других развивающихся стран благодаря положительному текущему счету, профициту бюджета, низкому внешнему долгу и внушительным золотовалютным резервам, указывает Соколов. Также в 2020 году ожидается ускорение экономического роста благодаря реализации национальных проектов.

Кроме того, в 2019 году спрос нерезидентов на ОФЗ и корпоративные облигации поддерживался масштабным снижением ключевой ставки Банка России (на 1,5 процентных пункта). В 2020 году можно ожидать еще одно-два снижения ключевой ставки Банка России, что означает меньший в сравнении с 2019 годом подъем долгового рынка России и приток средств иностранных инвесторов, говорит Соколов.

По мнению руководителя направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимира Помыткина, курс рубля в 2020 году будет колебаться в диапазоне 62-66 рублей за доллар. В целом аппетит к риску у международных инвесторов уменьшится, и рубль в числе других валют развивающихся стран несколько снизится после заметного роста в 2019 году, прогнозирует он.