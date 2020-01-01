Что будет с курсом рубля в 2020 году

Новости

Известному математику Валерию Козлову сегодня исполнилось 70 лет 12:40
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите 12:35
Тюменская семья собрала 163 миллиона рублей для лечения малыша 12:32
Дети-инвалиды из Коми получили на Новый год умные часы и ноутбуки 12:10
В Оренбургской области возобновлено движение по трассе М-5 "Урал" 11:50
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 11:29
Четыре человека пострадали в ДТП на севере Петербурга 11:25
Испытания новой артиллерии РФ впервые показали на видео 11:25
Ростовская область вышла в лидеры по разнообразию мышей 11:22
Сдачу подлодки "Князь Владимир" перенесли на 2020 год 11:13
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов 11:11
В Петербурге один человек погиб в ДТП с автобусом 11:07
Артемий Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ 10:57
В Петербурге произошел пожар в Доходном доме Шульгина 10:52
Какие средства помогут быстро и безопасно протрезветь 10:35
Трамп заявил о нежелании войны с Ираном 10:06
Почти 3 миллиона москвичей встретили Новый год на улицах и в парках 10:01
Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России 09:55
В Приамурье пропал двухлетний мальчик 09:39
Ким Чен Ын пригрозил США возобновлением ядерных испытаний 09:26
У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда 09:13
В Корее погиб двухлетний российский ребёнок 09:07
Владивосток официально стал столицей Приморья 09:02
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом 08:35
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
01.01.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в 2020 году

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты в 2020 году останется сравнительно крепким, но во второй половине года может ослабнуть, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Самочувствие рубля будет неразрывно связано с внешними факторами.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В 2020 году можно ожидать среднего курса на уровне 64 рубля за доллар, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. В первой половине года курс рубля будет более крепким (61-63 за доллар) из-за сезонно более сильного текущего счета. Во второй половине года ожидается ослабление рубля (63-66 за доллар) в том числе из-за вероятного ужесточения санкционной риторики США из-за президентских выборов в Штатах в ноябре 2020 года, говорит аналитик.

Фото: iStock
В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

Внешние факторы по-прежнему будут играть определяющую роль для курса российской валюты, считает Соколов. Среди них, разумеется, будут нефтяные котировки: экспорт углеводородов обеспечивает основной приток долларов в страну. В 2019 году средняя цена на нефть Brent составила около 64 долларов за баррель, а в 2020 году средняя цена на нефть составит порядка 60 долларов за баррель, прогнозирует Соколов. Баланс на рынке нефти будет достигаться за счет усилий стран ОПЕК+, которые будут компенсировать растущую нефтедобычу в США. Также поддержку ценам окажет восстановление спроса на нефть после заключения первого этапа торговой сделки США и Китая.

Еще одним фактором влияния на курс российской валюты в 2020 году будет спрос международных инвесторов на рисковые активы. В 2020 году стоит ожидать меньшего накала в противостоянии США и Китая, что позволяет рассчитывать на улучшение показателей мировой экономики. Стабилизация глобального экономического роста поддержит и экономики развивающихся стран.

Ведущие мировые центральные банки (ФРС США, Европейский центробанк) будут придерживаться мягкой монетарной политики в 2020 году. Низкие ставки на развитых рынках капитала будут стимулировать спрос на активы развивающихся рынков, включая российские акции и облигации. Основными рисками, которые могут спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, останутся резкое замедление мировой экономики, обострение торговых войн, замедление экономики Китая и падение спроса на сырьевые товары.

Фото: iStock
Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии

При этом Россия выгодно отличается от других развивающихся стран благодаря положительному текущему счету, профициту бюджета, низкому внешнему долгу и внушительным золотовалютным резервам, указывает Соколов. Также в 2020 году ожидается ускорение экономического роста благодаря реализации национальных проектов.

Кроме того, в 2019 году спрос нерезидентов на ОФЗ и корпоративные облигации поддерживался масштабным снижением ключевой ставки Банка России (на 1,5 процентных пункта). В 2020 году можно ожидать еще одно-два снижения ключевой ставки Банка России, что означает меньший в сравнении с 2019 годом подъем долгового рынка России и приток средств иностранных инвесторов, говорит Соколов.

По мнению руководителя направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимира Помыткина, курс рубля в 2020 году будет колебаться в диапазоне 62-66 рублей за доллар. В целом аппетит к риску у международных инвесторов уменьшится, и рубль в числе других валют развивающихся стран несколько снизится после заметного роста в 2019 году, прогнозирует он.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Владивосток официально стал столицей Приморья