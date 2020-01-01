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01.01.2020 22:38
Рубрика: Общество

Путь к Рождеству

Шаг первый: хочу попоститься перед Рождеством. Что нужно знать?
Текст: Елена Яковлева
В новогодние праздники у верующих Русской православной церкви продолжается Рождественский пост. Он закончится в сочельник, 6 января. 7 января - Рождество Христово, для верующих великий праздник, отсветом которого и стали в XX веке в советской России новогодние праздники. По крайней мере почти вся их символическая атрибутика заимствована либо напрямую из Священных Писания и Предания (елка, например, радостно сияла искрами в ночь Рождества младенца Христа), либо из традиций, сложившихся в веках христианской жизни (Санта-Клаус или Дед Мороз с подарками, хождение по дворам с песнопениями, славящими родившегося младенца Христа, колядки).
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Что нужно знать тем, кто решит присоединиться к православному Рождественскому посту на каникулах?

Рождественский пост предполагает воздержание от мясной и молочной пищи. Вкушение рыбы разрешается.

Чему не стоит следовать?

Правилам христианского поста, вычитанным в светской газете.

Что важно?

Не быть обывателем, вычитывающим непонятно где "правила поста". Помнить, что по поводу поста лучше всего посоветоваться со священником.

Понимать, что пост - не игрушка, не диета, что он упоминается Господом в Евангелии как средство приобретения духовной силы для изгнания духа злобы.

Фото: youtube.com/Свет Православия
Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

Выступая на последнем епархиальном собрании г. Москвы, патриарх Кирилл, делая доклад о самых главных событиях прошедшего года, ответил на вопрос о посте.

Вопрос был таким: "На сегодняшний день мы не имеем общепринятых указаний о степени поста для людей, живущих в миру. А те указания, которые предписаны в наших богослужебных книгах, являются частью монастырского уклада жизни".

Эта реплика призывает нас к серьезным размышлениям, сказал патриарх и подтвердил, что формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе. А он, действительно, восходят к ближневосточной монастырской практике, "включающей не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни так называемого сухоядения и даже некоторые дни полного воздержания от пищи".

- Очевидно, что современный человек, особенно если он не приучен к посту, и, тем более, в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям, - сказал патриарх.

По его мнению, популярные газеты и светские сайты, размещающие на своих страницах перед постом "постный Календарь", чтобы как-то осветить тему поста, только усугубляют ситуацию. Потому что они как раз опираются на упомянутую и трудновыполнимую для современного работающего жителя большого города ближневосточную практику.

Фото: iStock
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- В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику, - заметил патриарх.

А священник, размышляющий по этому поводу, по его мнению, не может игнорировать тот факт, что "существенно более высокая стоимость рыбных изделий (а уж тем более иных морских продуктов) заставляет, например, церковные многодетные семьи приобретать более дешевые скоромные продукты, в период малых постов".

Значит ли это, что можно взять и отменить постные предписания?

- Нет, конечно, - подчеркивает патриарх. - Но одно дело - пост для монаха, другое дело - для человека, выполняющего тяжелую физическую работу.

По его мнению, тут нужна "вдумчивая пастырская работа с прихожанами, индивидуальный подход, чтобы каждый из них участвовал в посте, особенно в Великом посте, - по мере своих сил. Но участвовал непременно".

О посте и его значении лучше всего спросить у священника.

Общество Религия Рождественский пост

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