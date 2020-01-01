Детям в Латвии больше не будут предоставлять статус "неграждан"

Начиная с 1 января текущего года, рожденные в Латвии дети больше не будут получать статус неграждан. Для отказа от латвийского гражданства родители должны будут писать заявление.

Напомним, что "неграждане" - это особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в этой стране и не имеющим гражданства других стран, а также их потомкам. В Латвии, население которой составляет чуть менее двух миллионов человек, более двухсот тысяч - неграждане.

Понятно, что большинство из них - русскоязычные. Они не имеют избирательных прав и не могут работать в государственных органах, а также, к примеру, служить по контракту в армии, работать полицейскими, адвокатами и фармацевтами. Неграждане также не могут свободно работать в других странах Евросоюза. При этом получить гражданство можно с помощью процедуры натурализации - для этого нужно сдать экзамены по латышскому языку и истории страны, а также выучить гимн республики. Но, по результатам исследования Балтийского института социальных наук, которое цитирует немецкое радио Deutsche Welle, многие неграждане воспринимают свой статус как дискриминацию, а сдачу экзамена - как унижение.

Положение неграждан, которые без каких-либо объективных причин лишены основных прав в стране, в которой живут десятилетиями, привлекает внимание многих международных организаций, в том числе, Совета Европы. Еще в 2018 году предыдущий президент Раймонд Вейонис внес в парламент инициативу автоматически присваивать детям, рожденным в стране, латвийское гражданство.

По действовавшим тогда законам, ребенок, родившийся у неграждан Латвии, мог получить латвийское гражданство одновременно с регистрацией рождения в отделении загса. Для этого один из родителей должен был подать заявление, но, как отмечают латвийские СМИ, многие неграждане по разным причинам этого не делали. Вейонис предложил давать гражданство автоматически, а вот отказ от него требовал бы от родителей письменного заявления. Но Сейм отверг эту инициативу. А в октябре прошлого года уже новые - избранные осенью 2018 года - латвийские депутаты приняли закон, согласно которому все дети, рожденные в этой стране с 1 января 2020 года, получат ее гражданство при условии, что не будут являться гражданами других государств.