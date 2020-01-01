Как будут расти коммунальные платежи в 2020 году

В первом полугодии этого года коммунальные тарифы в России могут только снижаться и ни в коем случае - расти. Таков закон, сообщил в интервью "Российской газете" начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Матюхин.

А с 1 июля произойдет ежегодная индексация. Регионы сами решают судьбу конкретных тарифов, но рост общей суммы в платежках не должен превышать "потолка", определенного федеральной властью. Он установлен для каждого региона - от 2,4 до 6,5 процента.

А что делать, если рост совокупного платежа все-таки превысит эти нормативы? Этот вопрос мы адресовали исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой.

И показали ей письмо из Петрозаводска. В "РГ" прислали две платежки на коммунальные услуги - за ноябрь 2018 и 2019 годов. Разница в суммах - плюс 14,4 процента. А утвержденный правительством РФ предельный индекс изменения размера такой платы в Карелии составлял в прошлом году 4,1 процента. Так почему такая разница? И как этого избежать в наступившем году?

"Здесь надо внимательно смотреть платежку. Могут быть самые разные причины, - рассказала Светлана Разворотнева - Первое, что лежит на поверхности: в прошлом году в коммунальные услуги перевели вывоз мусора. При этом его должны были изъять из платы за жилищные услуги. Мы вели специальный мониторинг. И в 65 процентах случаев обнаружили, что одна графа ("коммунальные услуги") увеличилась, а вторая ("жилищные услуги" или содержание и текущий ремонт) не уменьшилась. Так что это надо проверить".

Второе, продолжает эксперт, необходимо внимательно посмотреть, как считается объем предоставляемой коммунальной услуги: "Возможно, люди стали больше потреблять или несвоевременно сдали показания приборов учета. И им начали начислять по нормативу".

По словам Разворотневой, в основном завышенные платежи возникают не от того, что растут тарифы, а потому, что людей заставляют платить за ресурсы, которые они реально не потребляли. Особенно ярко это проявляется при оплате за тепло - когда в дом подают его гораздо больше, чем нужно в соответствии с температурным графиком. На улице плюс 2 градуса, а топят, как при минус 30…

И как с этими приписками тепла бороться?

"На мой взгляд, - советует эксперт, - единственным спасением от таких платежек является установка в доме регулирующей аппаратуры. Приборы учета желательно выбирать с дистанционным считыванием, чтобы у собственников квартир в личном онлайн-кабинете температурный график отражался. Тогда можно проверять, насколько он соблюдается. Это действительно классная штука, сэкономить можно до 60 процентов от первоначального платежа".

Подробнее читайте в первых номерах "Российской газеты" 2020 года.