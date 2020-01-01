Как Дональд Трамп получил "подарки" от Ирана и КНДР под Новый год

Президент США Дональд Трамп вступает в новый год с целым ворохом крупных внешнеполитических вызовов. Они неизбежно будут преследовать его на финишной прямой президентской кампании в 2020 году и потребуют от него решительного и самое главное, по мнению аналитиков, не половинчатого, а определенного ответа.

Торговые отношения с Китаем, необходимость заключения соглашения с талибами и вывода американских войск из Афганистана, постоянные споры с ЕС по поводу обеспечения безопасности в Европе и торговых преференций. Наконец, заметное обострение отношений с Исламской Республикой Иран (ИРИ) и ожидание некоего подарка от "его друга" Ким Чен Ына. Все эти нерешенные и крайне сложные вопросы могут заслонить те наработки, которых Трамп, безусловно, достиг, особенно в части своей внутриэкономической, инвестиционной политики и в плане создания рабочих мест в Америке.

Оппоненты главы Белого дома давно предупреждают, что выглядящие эффектными заявления и решения Трампа, связанные с традиционно проблемными для США странами, вероятнее всего, приняты для дальнейшего продвижения собственных политических перспектив, а провозглашенные им цели внешней политики США могут уже в перспективе иметь неприятные последствия для национальной безопасности Соединенных Штатов и геополитической ситуации в мире. Многие решения в Белом доме принимаются спонтанно, и сам Трамп, как писали его критики, порой не понимает, а самое главное, не знает того, что замышляют его ближайшие советники. В не так давно вышедшей книге "Предупреждение", которая написана автором с псевдонимом Anonymous, довольно красочно говорится об атмосфере в Белом доме. "Трамп до сих пор не понимает, как работает исполнительная власть. Он говорит министру обороны делать то, что входит в обязанности государственного секретаря. Он говорит генеральному прокурору делать то, что является работой директора национальной разведки. Иногда он говорит своему зятю, Джареду Кушнеру, выполнять всю их работу сразу, включая переосмысление заботы о ветеранах Америки, ведение переговоров о мире на Ближнем Востоке, проведение реформы уголовного правосудия и деликатные беседы с иностранными союзниками", - отмечает автор, который утверждает, что является сотрудником американской администрации.

Поладит ли Трамп с Пекином?

Как говорится, "уже на флажке", аккурат перед Новым годом во вторник, Трамп заявил, что первый этап торговой сделки Соединенных Штатов с Китаем будет подписан 15 января в Белом доме, сообщает Reuters.

Американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, что подпишет соглашение с "высокопоставленными китайскими представителями", а вскоре после этого отправится в Пекин, чтобы начать переговоры по следующему этапу многостороннего торгового соглашения. Между тем, отмечают эксперты, стороны по-прежнему не проработали основные детали сделки. В СМИ, обычно охотно публикующих утечки из Белого дома, до сих пор не обнародована ни одна версия документа. Несмотря на радужные уверения американской администрации, китайские чиновники еще не взяли на себя публичные обязательства по ключевым деталям соглашения, таким как увеличение импорта товаров и услуг США на 200 миллиардов долларов в течение двух лет.

Многие политики в американском истеблишменте, акулы бизнеса и рядовые предприниматели, довольно успешно торгующие с Китаем, уже открыто заявляют о том, что Трамп напрасно под напором эмоций ввязался в торговую войну против Пекина в середине 2018 года, обвинив Китай в "нечестной торговой практике". С начала торговой войны обе стороны повысили налоги на импорт и на экспортные товары на сотни миллиардов долларов, что взбудоражило мировые рынки и сказалось как на экономической ситуации в США, так и на глобальном экономическом росте.

В США эта торговая война особенно затронула интересы фермеров, важную электоральную группу поддержки Дональда Трампа, которая отдала ему свои голоса в борьбе с Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Разумеется, глава Белого дома не хочет терять такую электоральную базу на выборах, которые пройдут В США в ноябре 2020 года, и заинтересован в том, чтобы как можно скорее уладить торговые разногласия с Китаем.

Туман на ближневосточном направлении

Остается не до конца выясненной и ближневосточная политика Трампа, отвечать за которую в американской администрации он доверил своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, лоббисту, имеющему свои бизнес-интересы в регионе. Перенос посольства США в Иерусалим негативно сказался на отношениях Вашингтона даже со своими проверенными союзниками в арабском мире. Сейчас, по мнению аналитиков, американцы рискуют "увязнуть" в Афганистане так же, как и в Ираке, где они находятся с 2003 года. Несмотря на уверения как совета старейшин самого движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ), так и представителей Белого дома, в вопросе подписания мирной сделки сначала между США и талибами, а затем и между сторонами вооруженного конфликта (правительством Афганистана и боевиками), нет никакой определенности и никакого просвета.

США рискуют так и не разрубить этот "гордиев" афганский узел, как и иракский, а значит продолжить свою порядком поднадоевшую самим военным и их семьям 18-летнюю изнурительную афганскую эпопею, несмотря на решительные уверения Трампа резко сократить и даже вывести американский воинский контингент как из Афганистана, так и из Ирака.

"Почему американцы все еще находятся в Ираке, чтобы продолжать оказываться под угрозой, - долгая история. Почему поддерживаемые Ираном повстанцы хотят убить их - это еще одна сложная история. Но последние события являются напоминанием о том, что, когда дело доходит до Ирака, мы все еще не имеем понятия, что происходит", - так отреагировал на вторничное нападение на американскую дипмиссию в Багдаде обозреватель влиятельной Chicago Tribune.

Напомним, что повстанцы "Катаиб Хезболла" из объединенной группировки проиранских шиитских ополченцев, признанной иракским правительством, во вторник штурмовали посольство США в Багдаде. Представители США и Ирака заявили, что нападение на территорию посольства началось с того, что большая толпа собралась после похорон некоторых из тех, кто был убит в результате американских авиаударов по базе группировки в воскресенье. Протестующие несколько раз пытались взломать периметр охраны и войти в главное здание посольства. Толпа бросала коктейли Молотова через стены и пыталась сжечь въездной КПП. Ополченцы заявили, что в ходе инцидента были ранены по меньшей мере 62 демонстранта.

Однако многим осталась непонятной двойственная позиция самого Трампа. Он, вылетая из Вашингтона и комментируя атаку повстанцев на посольство, сначала категорично заявил о том, что Тегеран "понесет всю ответственность за это". ("Это не предупреждение, это угроза", - написал он). Однако вскоре, приземлившись во Флориде, глава Белого дома вдруг объяснил журналистам из своего пула, что никакой войны с Ираном не будет и не предвидится. Это свидетельствует о том, что Трамп по-прежнему склонен по-своему интерпретировать правило "кнута и пряника".

Тем временем стало известно, что Пентагон, отмечает Fox News, может направить в ближневосточный регион дополнительно 4,5 тысячи американских военных. В свою очередь NBC News процитировало министра обороны США Марка Эспера, который назвал гораздо меньшую цифру и заявил во вторник вечером, что США направят около 750 солдат на Ближний Восток после штурма американского посольства в Багдаде. Эспер сказал, что президент Дональд Трамп отдал приказ о развертывании военных, которое будет осуществляться силами пехотного батальона 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина. По его словам, еще больше военных находится в режиме ожидания для развертывания, если это потребуется. Сам Трамп не прокомментировал это заявление.

По оценке ряда источников, вторничное нападение на посольство США в Багдаде, является в первую очередь свидетельством того, что американская администрация в последние годы, особенно при Трампе, откровенно "проморгала" сближение двух непримиримых антагонистов в регионе - Ирака и Ирана, воевавших друг с другом с 1980 по 1988 годы. "Иран никогда не упускал из виду свою миссию: доминировать над своим соседом настолько тщательно, чтобы Ирак больше никогда не мог угрожать ему в военном отношении, и использовать страну для эффективного контроля коридора от Тегерана до Средиземноморья", - констатировала газета New York Times еще два с половиной года назад. В итоге произошел совершенно выходящий из ряда вон случай: в Ираке, стране, которую "американцы-освободители" намеревались "избавить от тирании" еще в 2003 году (выражение тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года), американские силы теперь подвергаются нападениям со стороны ополченцев, которых поддерживает Иран.

Трамп вспомнил о Бенгази

"Это вам не Бенгази", - бодро уверяет в Twitter американский президент с явным выпадом в сторону Обамы, сравнивая то, как "образцово и эффектно" была отбита последняя атака с печально известным нападением на американское консульство в северо-восточной Ливии в 2014 году. Но, как справедливо отмечает CNN, американское посольство в Ираке, одна из самых защищенных и укрепленных дипмиссий в мире, не чета той "беззащитной казарме", где во время нападения ливийских боевиков был убит американский посол Кристофер Стивенс, который посещал консульство во время краткосрочных командировок и фактически не был защищен.

Во многих отношениях нападение на посольство США в Багдаде, которое последовало за американскими ударами по ополчению с целью отомстить за смерть американского подрядчика в стране, по оценке аналитиков телеканала, является почти неизбежным следствием политики максимального давления администрации Трампа на Иран.

Эта напористая, в большинстве своем не до конца продуманная политика уже выразилась в части принятия ряда спорных решений. Особенно в плане аннулирования подписи Соединенных Штатов под ядерным соглашением с ИРИ 2015 года, обязательства которого, заметим, Иран неукоснительно соблюдал. Этот шаг и привел к тому, что иранская сторона в ответ заняла непримиримую позицию: чем больше на нас давят, тем сильнее мы будем защищаться.

Трамп любит повторять, что ядерное соглашение было одной из худших внешнеполитических сделок в истории, поскольку оно не ограничивало ракетную программу Ирана и якобы способствовало росту террористической активности в регионе. В основе стратегии Трампа, отмечают эксперты, лежит уверенность в том, что "клерикальный режим Тегерана рухнет и то, что иранцы вернутся за стол переговоров, чтобы принять гораздо более суровую для них ядерную сделку".

Вместе с тем, многие аналитики считают, что в Иране нет и не предвидится никаких признаков падения режима. Есть все больше свидетельств того, что жесткий подход Трампа заставляет Иран становиться более агрессивным в своем собственном регионе. И это является полной противоположностью той цели, которую хотел бы достичь американский президент, констатирует телеканал.

По прогнозам экспертов, Трамп может столкнуться с самым опасным американо-иранским кризисом за время 40-летнего противостояния двух стран. И тогда неизвестно, какими будут шаги самого Трампа - жесткого главнокомандующего, который попытается показать, кто в доме хозяин. Или мягкого и "всепрощающего" политика, склонного к компромиссу. Конечно, он будет держать в уме тот факт, что многомесячная эпопея с захватом заложником и удержанием их на территории американского посольства в Тегеране в 1979 году стоила переизбрания на второй срок Джимми Картеру в 1980 году, попросту уничтожив его шансы на второе президентство.

А между тем некоторые "горячие головы" уже призывают Трампа нанести "немедленный и решительный удар о Ирану". Вот что пишет обозреватель Fox News, одного из немногих лояльных Трампу американских средств массовой информации: "Было бы вполне оправданно, если бы американские войска теперь нанесли еще больший удар по иранским боевикам в Ираке, желательно с уничтожением еще большего количества офицеров и техники иранского гвардейского революционного корпуса (Корпуса Стражей Исламской Революции -ред.). Они представляют собой активную угрозу и должны быть взяты под контроль, если Ирак когда-либо будет свободен от иранского вмешательства. Но лучший способ показать Ирану, что мы считаем атаку посольства серьезным просчетом, - уничтожить большую часть иранского флота. Это одновременно устранит Иран как главную угрозу судоходству в регионе и послужит предупреждением о том, что, по нашему мнению, режим в Тегеране является ответственным за действия его марионеток".

Впрочем, как отмечалось выше, Трамп пока не склонен применять крайние меры, все же осознавая последствия боевых действий в самой горячей точке мира.

Хотя, чувствуя некую слабину, выразившуюся в изменчивости позиции Трампа в отношении Тегерана, Иран попытался использовать этот фактор для ужесточения своей риторики, еще раз вспомнив про американские авианалеты. "Как и на каком основании вы ожидаете, что иракский народ будет хранить молчание по поводу всех этих преступлений?" - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ким по-прежнему "друг"

На этом агрессивной фоне чуть в стороне оказались события на Корейском полуострове. Весь мир ждал, какой же "рождественский подарок" преподнесет миру и Америке Корейская Народная Демократическая Республика. И этот подарок, который многие обозреватели расценивали как запуск баллистической ракеты, Северная Корея пока приберегла и оставила при себе. Вместо этого на предновогоднем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, как сообщала "РГ", северокорейский лидер Ким Чен Ын обрушился с резкой критикой на США, заявив, что КНДР может отказаться от одностороннего моратория на ядерные испытания и запуски ракет большой дальности.

Критики политики Трампа в отношении КНДР напоминают о том, что его заявления о прекращении ракетных и ядерных испытаний в Пхеньяне являются центральным элементом его стратегии о переизбрании. Между тем в самой Северной Корее все больше растет разочарование тем, что три личных встречи Трампа и Кима так не привели к ослаблению санкций Соединенных Штатов в отношении КНДР.

По оценке CNN, дипломатия Трампа отнюдь не продвинулась в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на уступки, которые он предложил во время встречи с Кимом, а также на прекращение военных учений США и Южной Кореи. Крайне трудно предсказать, как президент США может отреагировать, если Северная Корея начнет свое обещанное испытание. Госсекретарь США Майк Помпео сказал во вторник вечером в эфире Fox News, что в курсе сообщений об угрозе со стороны Пхеньяна, но выразил надежду, что Ким Чен Ын "примет правильное решение".

А Трамп пока просто отшучивается, всячески позиционируя "свои хорошие личные отношения" с Кимом и называя его "человеком слова". "Я надеюсь, что его рождественский подарок - это красивая ваза", - заключил Трамп. Чувствуя эту "половинчатость" внешней политики Белого дома, Пхеньян, как и Тегеран, также выбрал "тактику агрессивной защиты". И чем дольше будет избегать предметного разговора о денуклиаризации и улыбаться Трамп, вспоминая о своем "северокорейском друге", тем сильнее будет становиться "линия защиты", которая в любой момент может перейти в контратаку.