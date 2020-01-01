Как вырастет маткапитал в 2020 году

С 1 января этого года маткапитал проиндексируют впервые за последние три года - на 3% (это уровень прогнозной инфляции). В результате его размер составит 466,6 тысячи рублей.

Будет он расти и в предстоящие три года. Ожидается, что в 2022 году его размер будет выше 500 тысяч рублей.

Кстати, не все семьи, где родились вторые или последующие дети приходят в Пенсионный фонд России (ПФР) за маткапиталом. "Нежелаюших" получать на него сертификат - 14%.

Традиционно, большинство семей предпочитают с помощью маткапитала решить жилищную проблему. Впрочем, в прошлом году ситуация начала переламываться. Если до 2019 года порядка 90% написавших заявления о распоряжении средствами маткапитала просили направить эти средства на улучшение жилищных условий, то уже в прошлом году больше 20 процентов изъявили желание потратить его на образование детей. А на жилье - меньше 70 процентов.