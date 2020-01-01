Какие банки вводят комиссии за переводы по номеру телефона

С января большинство банков - участников Системы быстрых платежей (СБП) вводят комиссии для клиентов за переводы между физлицами в сторонние банки-участники.

Система запущена Банком России в начале 2019 года как альтернатива карточным переводам, более дешевая и простая - для перевода достаточно выбрать телефонный номер получателя из списка контактов. К ней присоединились все крупнейшие банки, кроме Сбербанка, который обладает собственной крупнейшей системой карточных переводов по номеру телефона. В первый год работы СБП банки не брали комиссию, потому что услуги оператора системы (Банка России) для них были бесплатны, но 31 декабря льготный период истек.

Крупнейший участник системы банк ВТБ намерен ввести фиксированную комиссию, но на момент предоставления комментария не мог назвать ее окончательный размер. "Для отдельных клиентских сегментов мы рассматриваем возможность сохранения нулевого тарифа", - сказал руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Банк "Русский Стандарт" также введет в январе фиксированную комиссию - 10 рублей за перевод.

Часть банков решила ввести комиссии только за переводы свыше определенного месячного лимита. Такие комиссии еще в 2019 году ввел Райффайзенбанк (1,5% при переводах на сумму от 10 тысяч рублей в месяц). У Московского кредитного банка они введены с 1 января и аналогичны комиссиям за перевод по номеру карты - 1%, но минимум 50 рублей, лимиты зависят от типа карты (минимальный размер льготного лимита начинается от 30 тысяч рублей в месяц). Представитель банка указывает, что абсолютное большинство клиентов укладывается в сумму ежемесячного льготного лимита. У Ак-Барс Банка комиссии появятся с 21 января за переводы свыше 10 тысяч рублей в месяц - 1%, но минимум 20 рублей.

Не будет комиссий в Тинькофф Банке, не планирует вводить их Газпромбанк, нет таких планов - но только на январь - и у банка "Открытие", сообщили их представители. Совкомбанк сохраняет нулевые комиссии, решение об их изменении примет с учетом тарифов других банков - участников СБП. В Росбанке нулевые комиссии сохранятся до февраля, сказала замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

Не ответили на запрос "РГ" Альфа-Банк, Почта-Банк, банк ЮниКредит.

В СБП равные комиссии оператору платят как банк-отправитель, так и банк-получатель средств, однако подразумевается (но не оговорено в правилах системы), что клиентские комиссии платит только отправитель средств.

ЦБ рассматривает СБП как свой важнейший инфраструктурный проект, причем социально значимый. Банк России установил максимально низкие тарифы для банков (от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода) в расчете на то, что они в свою очередь установят низкие тарифы для своих клиентов, говорит представитель ЦБ. "Мы будем следить, чтобы банки не использовали тариф как заградительный механизм для перевода средств между кредитными организациями, и анализировать ситуацию", - предупреждает он, добавляя, что в случае необходимости ЦБ может принять меры (речь о праве устанавливать верхний порог комиссий).

Основные банки - участники СБП подходят к тарифному вопросу крайне аккуратно и взвешенно, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он полагает, что введение комиссий никак не повлияет на темпы роста переводов внутри системы. "Мы не думаем, что введение комиссии существенно повлияет на спрос", - соглашается Каширина. "На наш взгляд, СБП будет востребована среди клиентов, так как даже после введения комиссии, будет стоить клиентам дешевле классических p2p-переводов, одновременно позволяя переводить деньги гораздо удобнее и быстрее", - говорит руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков.