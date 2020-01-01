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01.01.2020 08:30
Рубрика: Экономика

Какие банки вводят комиссии за переводы по номеру телефона

Текст: Игорь Зубков
С января большинство банков - участников Системы быстрых платежей (СБП) вводят комиссии для клиентов за переводы между физлицами в сторонние банки-участники.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Система запущена Банком России в начале 2019 года как альтернатива карточным переводам, более дешевая и простая - для перевода достаточно выбрать телефонный номер получателя из списка контактов. К ней присоединились все крупнейшие банки, кроме Сбербанка, который обладает собственной крупнейшей системой карточных переводов по номеру телефона. В первый год работы СБП банки не брали комиссию, потому что услуги оператора системы (Банка России) для них были бесплатны, но 31 декабря льготный период истек.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Крупнейший участник системы банк ВТБ намерен ввести фиксированную комиссию, но на момент предоставления комментария не мог назвать ее окончательный размер. "Для отдельных клиентских сегментов мы рассматриваем возможность сохранения нулевого тарифа", - сказал руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Банк "Русский Стандарт" также введет в январе фиксированную комиссию - 10 рублей за перевод.

Часть банков решила ввести комиссии только за переводы свыше определенного месячного лимита. Такие комиссии еще в 2019 году ввел Райффайзенбанк (1,5% при переводах на сумму от 10 тысяч рублей в месяц). У Московского кредитного банка они введены с 1 января и аналогичны комиссиям за перевод по номеру карты - 1%, но минимум 50 рублей, лимиты зависят от типа карты (минимальный размер льготного лимита начинается от 30 тысяч рублей в месяц). Представитель банка указывает, что абсолютное большинство клиентов укладывается в сумму ежемесячного льготного лимита. У Ак-Барс Банка комиссии появятся с 21 января за переводы свыше 10 тысяч рублей в месяц - 1%, но минимум 20 рублей.

Не будет комиссий в Тинькофф Банке, не планирует вводить их Газпромбанк, нет таких планов - но только на январь - и у банка "Открытие", сообщили их представители. Совкомбанк сохраняет нулевые комиссии, решение об их изменении примет с учетом тарифов других банков - участников СБП. В Росбанке нулевые комиссии сохранятся до февраля, сказала замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

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В СБП равные комиссии оператору платят как банк-отправитель, так и банк-получатель средств, однако подразумевается (но не оговорено в правилах системы), что клиентские комиссии платит только отправитель средств.

ЦБ рассматривает СБП как свой важнейший инфраструктурный проект, причем социально значимый. Банк России установил максимально низкие тарифы для банков (от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода) в расчете на то, что они в свою очередь установят низкие тарифы для своих клиентов, говорит представитель ЦБ. "Мы будем следить, чтобы банки не использовали тариф как заградительный механизм для перевода средств между кредитными организациями, и анализировать ситуацию", - предупреждает он, добавляя, что в случае необходимости ЦБ может принять меры (речь о праве устанавливать верхний порог комиссий).

Основные банки - участники СБП подходят к тарифному вопросу крайне аккуратно и взвешенно, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Он полагает, что введение комиссий никак не повлияет на темпы роста переводов внутри системы. "Мы не думаем, что введение комиссии существенно повлияет на спрос", - соглашается Каширина. "На наш взгляд, СБП будет востребована среди клиентов, так как даже после введения комиссии, будет стоить клиентам дешевле классических p2p-переводов, одновременно позволяя переводить деньги гораздо удобнее и быстрее", - говорит руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков.

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