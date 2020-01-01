Ким Чен Ын пригрозил США возобновлением ядерных испытаний

Вместо ожидаемого многими личного новогоднего обращения Ким Чен Ына 1 января СМИ КНДР опубликовали доклад лидера Северной Кореи, который он предоставил на завершившемся 31 декабря пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, а также решения этого собрания. Ким обрушился с резкой критикой на США, заявив, что КНДР может отказаться от одностороннего моратория на ядерные испытания и запуски ракет большой дальности. По словам Кима, Страна чучхе продемонстрирует миру новое стратегическое оружие, но при этом был выражена готовность скорректировать подход Пхеньяна в случае изменения позиции Соединенных Штатов. Госсекретарь США Майк Помпео же выразил надежду, что КНДР вернется к диалогу, Киму пообещали "разочарование", если тот пойдет на обострение обстановки.

При Ким Чен Ыне стало уже традицией, что утром 1 января лидер Северной Кореи выступает с личным новогодним обращением, в котором обрисовывает основные направления развития страны и будущие шаги руководства КНДР во внутренней и внешней политике, экономике и иных областях. Однако на этот раз буквально накануне Нового года - 28 декабря - в Пхеньяне был созван 5-й пленум ЦК Трудовой партии Кореи 7-го созыва, на котором было анонсировано принятие "важных решений". Не исключено, что сегодня Ким все же в конце концов выступит и с речью, но нельзя исключать, что в этом году послание вождя было заменено появившимися в СМИ КНДР подробными сообщениями по поводу итогов пленума ЦК партии, который продлился четыре дня.

Если резюмировать в нескольких словах, что сказал Ким на пленуме партии, то он обрушился с резкой критикой на США, пригрозил продолжить развитие ядерного и прочих видов оружия, прямо указал, что действия США ведут к тому, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия. Вместе с тем, Ким все же оставил шанс для дипломатии, допустив возможность корректировки курса Пхеньяне в случае конструктивных действий Вашингтона.

"Мы абсолютно не позволим бесстыжим Соединенным Штатам злоупотреблять диалогом КНДР и США для решения своих непристойных задач и перейдем к реальным шокирующим действиям, чтобы заставить (США - прим. "РГ") заплатить цену за те страдания и ограничения в развитии, которые понес наш народ", - цитирует Центральное агентство Кореи сводный доклад Ким Чен Ына, который он представил на пленуме ЦК партии.

Как подчеркнул Ким, США на односторонние действия КНДР, которая ранее сама ввела мораторий на ядерные испытания и запуски баллистических ракет большой дальности, ответили "новыми американо-южнокорейскими военными маневрами, введением новых видов оружия (на Корейский полуостров - прим. "РГ"), а также дополнительными санкциями". "Этим самым США доказали, что они ничуть не отказались от своей политики, направленной на уничтожение нашей системы… Если бы не было ядерного оружия, то США нашли бы иной предлог, чтобы вести враждебные действия против нас", - резюмировал Ким, перейдя к тому, чем намерен Пхеньян ответить на подобную тактику Вашингтона.

"В этих условиях мы не видим больше необходимости в одностороннем порядке соблюдать предыдущие обещания… Если США продолжат проводить враждебную политику (по отношению к КНДР - прим. "РГ"), то на Корейском полуострове никогда не будет достигнута денуклеаризация…", - отметил Ким, добавив, что КНДР не может "отказаться от своей безопасности". "В ближайшем будущем КНДР они увидят то новое стратегическое оружие, которое появится у нас", - пообещал Ким.

Вместе с тем лидер КНДР дал понять, что у США есть еще шанс и время исправить ситуацию. "Сила и глубина развития и совершенствования наших сил сдерживания может быть скорректирована в зависимости от той позиции, которую Соединенные Штаты займут в отношении Кореи…", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Ким также заявил о необходимости продолжения активного развития экономики страны. СМИ КНДР сообщили и о серьезных перестановках в руководстве. Согласно предварительным оценкам зарубежных экспертов, кадровые изменения оказались заметными и по ряду ключевых направлений затронули до двух третей руководящего состава. По итогам пленума была принята "единогласно одобренная резолюция" из восьми основных пунктов.

В настоящий момент специалисты разных стран активно обсуждают, чего же теперь можно ожидать от КНДР. Согласно мнению большинства, в ближайшее время Пхеньян может пойти на обещанные Ким Чен Ыном новые шаги по "совершенствованию стратегического оружия", что может подразумевать под собой запуски баллистических ракет большой дальности или даже ядерные тесты. Если эти предположения верны, то Корейский полуостров ждет резкое осложнение ситуации.

США уже озвучили свою первую реакцию на заявление Кима. Госсекретарь США Майк Помпео заявил: "Мы продолжаем надеяться на то, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын примет правильное решение и вместо конфликта и войны выберет путь мира и процветания… Если же Ким решит отказаться от обещаний, который он дал президенту США Трампу, что он (Ким - прим. "РГ") будет сильно разочарован".