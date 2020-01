Ученые обнародовали доказательства того, что на территорию современного Лаоса упало небесное тело огромных размеров - самое большое за последний миллион лет.

Как сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences, речь идет о гигантском метеорите. Следы его падения обнаруживаются примерно на одной десятой площади нашей планеты

Несмотря на столь очевидные свидетельства давнего столкновения метеорита с Землей, кратер долго не удавалось найти. Его надежно скрывала от геологов застывшая лава.

Известно, что столкновения космических тел с планетой приводят не только к появлению кратеров. Такие удары запускают характерные геохимические реакции.

Например, для образования определенных пород, импактитов, необходимы резкое повышение давления и температуры. Именно это и происходит при падении метеоритов на поверхность Земли. Находки таких пород с близкой датировкой позволяют ученым с высокой точностью определить, где и когда упал метеорит, даже в тех случаях, когда кратер так и не удалось найти.

В случае с метеоритом, упавшем в южном Лаосе, такие выводы помогло сделать целое поле черных стекловидных капель, разбросанных на большой площади в восточном полушарии Земли. По мнению группы геологов из Сингапура, США, Таиланда и Лаоса, оно возникло в результате столкновения Земли с метеоритом около 790 000 лет назад.

Гигантская яма диаметром от 15 до 17 километров ускользала от внимания ученых на протяжении более столетия, хотя некоторые факты указывали, что падение метеорита произошло где-то в Индокитае.

Доказательством существования столь масштабного по площади кратера является не только геохимия тектитов, датировка базальтов, а также особенности некоторых других геологичексих пород, обнаруженных рядом с местом падения метеорита. Об этом говорит и существование отрицательной гравитационной аномалии там, где небесное тело столкнулось с Землей.

На наличие аномалии указывают данные спутника. Авторы научной работы объясняют ее образование большим количеством осадочных пород, заполнивших кратер, появившийся тысячи лет назад.