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01.01.2020 10:00
Рубрика: Культура

Кто из знаменитостей родился в год крысы

Текст: Дарья Щеглова
Наступивший год по восточному календарю - год металлической белой крысы. Даже человеку далекому от подобного рода мыслей догадаться об этом было несложно: полки магазинов до сих пор переполнены игрушечными мышатами, статуэтками грызунов... Принято считать, что люди, рожденные в год крысы, целеустремленные, общительные, успешные. Чтобы проверить эти убеждения, вспомним пять знаменитостей, которые связаны с этим знаком.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

1. Шарль Азнавур (1924-2018) - французский шансонье, композитор, актер, поэт и писатель армянского происхождения. Признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Написал около 1300 песен, снялся в 60 фильмах. За свою 85-летнюю карьеру Азнавур побывал в 94 странах мира, дал 1100 концертов. Он продолжал активную концертную деятельность до самой смерти. Азнавур написал песни, которые исполнялись Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Миннелли, Хулио Иглесиасом и многими другими. В 2017 году Азнавур получил именную звезду на Голливудской аллее славы в категории "лучшее живое выступление".

Фото: Нетелев Роберт/ТАСС

2. Булат Окуджава (1924-1997) - писатель, поэт, бард. Он участвовал в Великой Отечественной войне, где был ранен. Во время военной службы поэт сочинил свою первую песню. А в 1956 году вышел первый сборник его стихов "Лирика". Окуджава быстро завоевал популярность. Он написал стихи и песни к фильмам "Белорусский вокзал", "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Нас венчали не в церкви", "Покровские ворота" и многим другим. Кроме песен, он занимался переводами, писал прозу. Произведения Окуджавы переведены на многие языки, изданы в разных странах мира.

Фото: Николай Галкин/ТАСС

3. Станислав Говорухин (1936-2018) - советский и российский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель. Как актера мы знаем его по ролям генерала Александра Павловича Кутепова в фильме "Маршал революции" (1978), Крымова в "Ассе" (1987), писателя Сергея Сергеевича Попова в "Сукиных детях" (1990), комдива в "Анкор, еще анкор!" (1992), Зосимы Петровича в фильме "Орел и решка" (1995). Станислав Говорухин снял более двух десятков фильмов, написал множество сценариев, несколько книг, увлекался живописью.

Фото: Александр Сенцов /Фотохроника ТАСС

4. Ив-Сен Лоран (1936-2008) - французский модельер, работавший в мире высокой моды. Создал модный дом своего имени. Известен тем, что ввел в женскую моду элементы мужского гардероба: смокинг, высокие сапоги. Считается, что именно этот модельер создал стиль унисекс, который одинаково подходит как для женщин, так и для мужчин. Впервые пригласил на подиум чернокожих моделей. Ив-Сен Лоран начал рисовать в 8 лет, а в 14 стал устраивать домашние кукольные постановки, где мастерил для кукол костюмы из старых тканей, строил декорации. Ему принадлежат слова: "С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает", "Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

5. Жерар Депардье родился в 1948. Этот французский актер успел сняться в 180 фильмах. Сам Депардье объясняет количество ролей тем, что не имеет определенного амплуа. Он пробует себя в любой роли, которая ему нравится, при этом качество киноленты для актера значения не имеет. Самые известные роли киноактера: Жан Люк в фильме "Беглецы" (1986), Обеликс в нескольких частях кинокартины "Астерикс и Обеликс", роль кока - фильм "Жизнь Пи" (2012) и многие другие. Кстати, в 2013 году Жерар Депардье стал гражданином нашей страны. Кроме того, актер умудрился получить звание "Почетный удмурт" и звание почетного гражданина Чеченской республики. По словам Депардье, он мечтает о гражданстве еще семи стран. Зачем актеру такая странная коллекция - загадка.

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